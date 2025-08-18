Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Volodímir Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dio declaraciones este lunes 18 de agosto, luego de su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington.Octavio Guzmán / EFE

Zelenski busca una reunión sin condiciones con Putin en las próximas dos semanas

Dijo que, dependiendo del resultado de ese primer encuentro, Donald Trump podría unirse a las negociaciones

El presidente ucraniano, Volodomír Zelenski, dijo este lunes 18 de agosto que espera una posible reunión sin condiciones con el líder ruso, Vladimir Putin, en las próximas dos semanas, aunque "no tenemos fecha", al tiempo que dijo que entre las garantías de seguridad para Kiev se encuentra un paquete de material militar por 90.000 millones de dólares.

En una rueda de prensa en la plaza de Lafayette, frente a la Casa Blanca, Zelenski indicó que está listo para una reunión de alto nivel con Putin y señaló que espera reunirse "sin condiciones" y que dependiendo del resultado de ese primer encuentro, el presidente estadounidense, Donald Trump, podría unirse a las negociaciones.

(Te puede interesar: Lula y Noboa dejan atrás las ideologías y apuestan por el comercio bilateral)

"Es posible que para que esto se requiera de la presión de Estados Unidos", indicó el líder ucraniano este lunes, luego de un día de reunirse primero con Trump y posteriormente en un formato multilateral con seis de los principales líderes europeos que han mostrado su respaldo.

Zelenski agregó que el debate sobre garantías de seguridad sostenido en Washington incluye planes para que su país reciba 90.000 millones de dólares en armas estadounidenses por medio de Europa y que Estados unidos podría equiparlos con drones. Sin embargo, el ucraniano resaltó que no existe un acuerdo formal.

José Antonio Kast

Chile define su rumbo: Seis candidatos en carrera por la presidencia

Leer más

La reunión entre los lideres de Ucrania y Rusia debería ocurrir en las siguientes dos semanas y por el momento se conoce que funcionarios designados por Trump trabajan en el formato para que esta sea posible.

Zelenski indicó que imponer condiciones previas entre Kiev y Moscú no es viable

Zelenski dijo que imponer condiciones previas no sería viable, porque si demandan un alto el fuego primero, Rusia plantearía "cien demandas más".

RELACIONADAS

El ucraniano también reveló en esta rueda de prensa que habló durante mucho tiempo con Trump sobre la situación de las zonas ucranianas ocupadas por Rusia y reiteró que todo acuerdo de cesión territorial debe hablarse entre Kiev y Moscú directamente.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. De lo ideológico a lo emocional: repensar la política desde la universidad

  2. Ecuador y Brasil acuerdan cooperación en temas agrícolas, sociales y tecnológicos

  3. De Colombia a Ecuador: Nasa Histoires debuta en Quito con nueva música

  4. Zelenski busca una reunión sin condiciones con Putin en las próximas dos semanas

  5. ¿A qué hora se acaba el Pico y placa en Quito? Así es la restricción el 19 de agosto

LO MÁS VISTO

  1. Los dueños de la salud: Las fortunas privadas que el IESS engordó a punta de citas

  2. Hijas de Fernando Villavicencio reaccionaron a decisión de Fiscalía: ¿Qué dijeron?

  3. Los dueños de la salud | IESS vs privados: la serie que destapó el millonario negocio

  4. Deportivo Cuenca vs. Vinotinto: día y canales para ver EN VIVO |Fecha 25 LigaPro

  5. Riesgo en Cotopaxi: Geofísico reporta 180 réplicas sísmicas

Te recomendamos