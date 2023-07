Movilidad: voces que buscan una distinta ciudad

A los guayaquileños les gusta en el día a día movilizarse en en el menor tiempo posible; sea por trabajo, por estudios u otros quehaceres. Buscan una movilidad eficiente y cómoda. Es, precisamente, en esa vía en la que aparecen -sobre la marcha- los buses urbanos como un sistema de transporte que conecta a la ciudad desde todos sus sectores.

El plan prosperó hasta lograr incluir entre sus usuarios a personas con movilidad reducida. En 2017 salió el primer bus con elevador hidráulico, que permite a personas con discapacidad física acceder en silla de ruedas. No obstante, varios de ellos, actualmente, no funcionan a la normalidad.

La idea que se mostraba innovadora fue desapareciendo por el mal funcionamiento y la escasa renovación de unidades. Esa fue la oportunidad que encontró Saucinc para incorporar en la fila buses eléctricos con estándares altos. ¿Cómo poder mejorar o renovar esta realidad? Los testimonios de presidentes, conductores y usuarios de transportes dan muestra de ello.

José Silva, presidente de la compañía de buses Saucinc: "Vamos a incorporar más buses en la troncal 3"

La línea de buses 89 contiene eléctricos, con ambientación y de preferencia de los guayaquileños José SIlva

Paradas bruscas, algarabía de los vendedores por conseguir clientela, basura entre las bancas y la sonora y potente bulla de la gente, son las características de los buses de transporte urbano que movilizan a miles de guayaquileños por toda la urbe.

Entre esta realidad -no muy aceptada, pero obligada por los usuarios- aparece Saucinc, compañía de transportes eléctricos con una propuesta innovadora y llamativa. Estos buses eléctricos empezaron a operar en el año 2019, con una tarifa de $0,35ctvs.

Su presidente, José Silva, precisa que el primer paso fue todo un éxito y que ahora, buscan incorporar 86 buses eléctricos en la troncal 3 que comprende Bastión-Centro. Silva asegura que tendrán las mismas cualidades: control, aire acondicionado, limpieza y seguridad.

Aquiles Valarezo, presidente de Asoplejica: "Podemos reducir la altura de los buses y mejorar la seguridad"

Integrantes de asoplejica que usan los transportes de Guayaquil Aquíles Valarezo

Aproximadamente 200 líneas de buses con elevadores hidráulicos para personas con movilidad reducida ruedan por las calles de Guayaquil. Sin embargo, varios de ellos aún no arranca su marcha. Así lo explica Aquíles Valarezo, presidente de Asoplejica sobre las dificultades que viven en temas de movilidad.

Aparte de elevadores, hay espacios en el interior del bus y cinturón de seguridad. Los cambios son evidente, pero ¿están funcionando como se debería? Aquíles asegura que no. “Muchos de los buses no abren sus puertas con el pretexto de que está dañado el elevador o que no tienen la llave”.

A pesar de ello, Valarezo tiene esperanza de que el panorama cambie. Él buscará que sean de cama baja (altura apropiada para elevar a personas con sillas de rueda), aumentar líneas e incorporar rampas de calidad y establecer el sistema de caja común.

Rideer Holguín, conductor de buses urbanos: "Se puede pagar más por la seguridad de nuestros usuarios"

Conductor del bus de la línea 132 Rideer Holguín

Rideer Holguín es conductor del bus de la línea 132 y cómo protagonista en primera fila, dice que falta más financiamiento para que los buses que circulan en una “ciudad grande” puedan cumplir con estándares altos. Holguín recuerda al transporte urbano de Machala, Durán y otras ciudades como reflejo de una mejor movilidad.

Uno de los problemas que sigue aquejando a los conductores es la delincuencia y para ello, Holguín está convencido de que paradas exclusivas y cerradas sería un punto de partida. A su vez también, digitalizar el mecanismo de pago.

“La transportación es mucho mejor en buses con aire acondicionado; claro eso sí subiría unos cinco o diez centavos más el pasaje pero es un mejor servicio y las tres puertas firmes”, resalta.

Luis Mondragón, usuario de buses con discapacidad física: "Buses bajos, cinturones reforzados y paraderos exclusivos"

Mejorar el funcionamiento de elevadores hidráulicos y aumentar seguridad en el interior Amelia Andrade

El grito de queja no sacude a a los presidentes de transportes. Así lo asevera Luis Modragón, usuario de buses urbanos que, a pesar, de luchar por inclusión ‘hay quienes se hacen de oídos sordos’.

Luis viaja todos los días desde Daule hasta el centro para cumplir con papeleos y en otras ocasiones, buscar trabajo. Cuando intenta subir a estos transportes se encuentra un escenario poco alentador. Algunos por no decir todo, admite Modragón, no abren las puertas o advierten que no tienen las llaves del elevador hidraúlico. Y cuando ‘está de suerte’ se choca con las quejas de los pasajeros o con una seguridad paupérrima.

Él implementaría para una mejor comodidad buses con poca altura. Para el interior, mayor espacio y cinturones de seguridad completos y reforzados. “Se puede aumentar los buses con mejores características tal como los eléctricos”, resalta.

Esteban Narváez, usuario de buses: "Combatir el desaseo implementando fundas en cada asiento"

El desaseo de los buses urbanos incrementan en Guayaquil Gabriela Echeverría

“Para mi no es nuevo subirme en un bus sucio o hasta con insectos que aparecen producto del mismo desaseo”, exclama Esteban Narvaez usuario recurrente de varias líneas que conectan con el sector norte.

Esteban terminó de estudiar la Universidad; cuatro años y medio se movilizó en transporte urbano y mientras más transcurría el tiempo, la situación para él empeoraba. No está contento de viajar en ellos, pero dice que ‘le toca’. A pesar de ello, él siente que puede ser parte del cambio planteando ideas viables y de fácil acceso.

Empezaría implemento fundas de basura en cada asiento. Colocaría más agarraderas para estabilidad de los ocupantes y hasta pagaría más pasaje por aire acondicionado y menos vendedores.