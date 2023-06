De lunes a viernes, por la mañana y tarde, Francisco Segovia, de 35 años, recorre casi un kilómetro de distancia a bordo de su scooter, desde la calle Ignacio de Veintimilla, donde vive, hasta las avenidas Eloy Alfaro y De la República, donde trabaja, en el norte de Quito.

Este medio de transporte eléctrico se ha convertido en su mejor opción de movilidad desde la llegada de la pandemia, en 2020.

Al inicio lo tomó como una alternativa por la ausencia de buses y taxis, pero luego, cuando la normalidad retornó, decidió no dejar esta herramienta por la agilidad y exclusividad con que se desplaza.

“Al tener uno de estos hay muchas ventajas. No se necesita licencia, no usas casco, vas por la ciclovía y llegas rápido. Aunque sí resulta peligroso en algunos tramos por la presencia de buses o carros que no respetan cuando uno pasa por la calle normal. Por eso me ha tocado usar la vereda, en algunas ocasiones”, asegura.

La molestia peatonal se replica en las calles de la capital ante la falta de controles municipales que existen sobre los vehículos eléctricos, tales como scooters, bicicletas eléctricas y motocicletas.

Esteban Cárdenas frecuenta la zona De la República, cerca del parque La Carolina. Afirma que por este sector pasan mucho estos vehículos que, por cierto, son amigables con el medioambiente.

“Muchos irrespetan las normas que por lógica deberían cumplir como los carros normales. Se suben a las veredas para pasarse los semáforos en rojo o para esquivar a otros carros. En una ocasión, una moto eléctrica iba a exceso de velocidad por la ciclovía y me libré de que me arrolle. Salió en un momento inesperado y si pregunta a los policías, dicen que no pueden hacer nada porque no existe una normativa o no tienen competencias para multarles”, dice.

Compartida. Hay motorizados que no deberían ir por la ciclovía, porque su capacidad en velocidad supera lo permitido y pese a eso incumplen. Gustavo Guamán

En un recorrido realizado por EXPRESO se constató que hay quienes infringen con principios básicos como circular a una velocidad moderada por la ciclovía, portar casco y respetar las veredas que son de uso exclusivo de los peatones.

Este Diario conversó con Fernando De La Torre, exdirector metropolitano de Modos de Transporte Sostenible en la Secretaría de Movilidad del Municipio, quien aseguró que en 2019 ya se realizó una consultoría para crear una ordenanza que permita regular estos medios de transporte eléctricos o sino para reformar la que ya está existente, que es la 0194.

Desde hace cuatro años, poco o nada se ha avanzado sobre este tema desde el Cabildo. La causa principal por la que quedó insubsistente se mocione en el Concejo Metropolitano en aquel entonces fue la destitución del exalcalde Jorge Yunda, reveló el exfuncionario.

“Desde ese entonces ya vimos la necesidad de regularlos porque la llegada de la ola de vehículos eléctricos ya estaba próxima. Se hicieron mesas de trabajo con usuarios, importadoras para la circulación regularizada y se concluyó que se debía reformar la ordenanza. No tienen que inventar el agua tibia, los estudios y la solución ya están ahí, archivados. Todo es cuestión de voluntad política para que esto se solucione”, añadió De La Torre.

Como parte de esta reforma de movilidad, es importante considerar la categorización de los vehículos, así como establecer los tipos de normas de tránsito que los regirá. En este segundo, el exdirector aseguró que es una tarea que debe ser coordinada con la Agencia Nacional de Tránsito, ya que también se considera como imperativo la matriculación de aquellos medios de transporte que superan los 60 kilos y tienen capacidad para desplazarse hasta 100 kilómetros por hora.

De La Torre explicó que estos artículos eléctricos se clasifican en: vehículos menores y mayores. En el primer grupo se hallan los scooters pequeños, bicicletas con asistencia al pedaleo o con acelerador, y aquellos que no pasen los 250 watts de potencia y sean inferiores a 60 kilos de peso.

“Se debe regular desde la compra. En una primera fase, el Municipio puede emitir una ordenanza para controlar que se cumplan los parámetros de circulación, hasta que llegue la segunda fase, donde ya interviene la ANT, sino no existe responsabilidad y se circula como se quiere e irrespetando los derechos de los peatones y otros”, concluye.

EXPRESO buscó una entrevista con el secretario de Movilidad u otra autoridad para abordar el tema, pero se indicó que las vocerías se darán la semana próxima.