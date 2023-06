La amenaza de un posible nuevo deslizamiento en otra parte de la quebrada que colinda con la avenida de Los Conquistadores, en sentido Cumbayá- Quito, es latente.

Guayllabamba no tiene agua potable desde hace 20 días Leer más

Así lo ven los moradores del barrio El Cebollar, el cual se asienta a un costado de esta arteria vial de gran afluencia. Y también geólogos especialistas en la materia dan su punto de vista sobre las causas por las que se produjo el deslizamiento de un talud, el pasado sábado 17 de junio.

Jenny Nacevilla vive en este sitio desde hace 40 años, pero convive con el miedo y la incertidumbre. Su mayor temor es que su casa sea absorbida por la montaña inesperadamente.

Y aunque los movimientos de tierra no son nuevos en el sector, asegura la mujer que no tiene otra opción que permanecer en este lugar hasta que las autoridades decidan cumplir con un ofrecimiento que han recibido desde hace años: la reubicación.

Esta decisión la tiene más presente sobre todo tras el desperfecto que sufrió la vía hace cinco días. La explicación del caso todavía no es clara y sigue en análisis por parte de las autoridades del Cabildo.

Cerca. La montaña del otro costado de la vía también tiene desperfectos y las piedras amenazan la vivienda de un morador. René Fraga

La primera idea que se le viene a la mente a Nacevilla sobre esto es la filtración de agua y a la par comenta que el barrio todavía no cuenta con el sistema de alcantarillado y que todas las aguas servidas salen por tuberías puestas por cada dueño de casa con dirección a la quebrada para que desemboque en el río Machángara.

Comité del Pueblo: relativa calma tras intensos enfrentamientos en La Invasión Leer más

Y Danny Burbano, ingeniero geólogo, encuentra explicación en esta afirmación. Para él, este fenómeno pudo ser producto de una erosión provocada por una filtración de agua. En este caso de las aguas negras que desechan los habitantes de la zona.

LEE TAMBIÉN: El daño en el talud de la avenida De Los Conquistadores se pudo evitar

“No se impermeabilizan los canales y el agua lluvia se infiltra y busca el camino más fácil, haciendo más porosos a los materiales, conduciendo así a donde se produjo la inestabilidad del talud. El desencadenante se debe analizar. Puede ser el agua, algún sismo, la carga dinámica de los vehículos, la mala resistencia de los materiales o la tubería soterrada pudo estar rota y se filtró el agua, erosionando y formando el plano del deslizamiento”, asegura el experto.

Comité del Pueblo, uno de los ‘santuarios’ de la delincuencia Leer más

Esta obra fue remediada y entregada en diciembre de 2022, según informó el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y pese a eso el muro colapsó.

A la par se visualiza en otros dos sectores de la misma vía cómo la montaña también está desplazándose hacia el caudal.

Sobre el colapso del muro de contención, Burbano dice que la falla pudo radicar en el estudio técnico y por ende la estabilización ejecutada fue incorrecta.

“En el talud ya se ve que existió remediación porque hay hormigón y pernos de anclaje, pero tuvo que haber un factor desencadenante muy drástico para que se vaya. Pudo ser el agua, porque sismos no hemos tenido o el mismo paso de camiones pesados por la zona rompieron una tubería y se generó una gotera y con el paso del tiempo carcomió la tierra. Esta pared no tuvo que irse. El contratista tuvo que garantizar la estabilidad por una vida mayor a 50 años”, asegura.

Trabajos. Donde se fue la vía todavía no hay quién intervenga. René Fraga

En el segundo caso, sobre los otros deslizamientos identificados explica que esto puede ser provocado por el crecimiento del río, el mismo que genera que la montaña se carcoma.

“Cuando un río crece esa energía socava los estribos del caudal. Puede coger y desestabilizar el pie de la ladera, del talud y en la parte superior generar una falla. Se tiene que hacer un estudio geológico, geotécnico para valorar los factores desencadenantes del movimiento en masa”, recomienda.

Quito: Asesinan a un hombre en la ecovía por no dejarse robar Leer más

Pero no solamente estas situaciones ponen en riesgo la vida y tranquilidad de los moradores. Pedro Vergara vive a 300 metros de la zona afectada y cuenta que hace seis meses una parte de la montaña que está frente a su casa se vino abajo.

Hasta la fecha espera que llegue la ayuda de las autoridades municipales, quienes ofrecieron arreglar el desperfecto, pero solo dejaron unos diques de contención que, además, obstaculizaban el tránsito.

“Yo tranquilo no vivo. Hay piedras gigantes que amenazan mi casa y la solución no llega. Ojalá no pase nada malo”, dice.

EXPRESO se contactó con la Epmmop para conocer una respuesta, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

PARA SEGUIR LEYENDO CONTENIDO DE CALIDAD, SUSCRÍBETE A EXPRESO