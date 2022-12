Los escombros marchitan el paisaje de un parque en Urdesa

En la intersección de la avenida Las Aguas y la calle Dr. Jorge Maldonado, en Urdesa: los escombros son los elementos que más sobresalen en el parque que en ese punto se levanta. Enormes trozos de cemento impiden el paso al peatón que, según lo relatan a EXPRESO, han caído más de una vez, sobre todo en las noches que la iluminación es escasa.

Roberto Palma, quien habita en el lugar, asegura que el escenario es el mismo desde hace dos meses o hasta más. "No sé qué pasó. No sé si fue un carro el que se dio contra el filo de la vereda, no sé si quizás fue por el pasar del tiempo que la especie de macetera se quebró. En fin, el problema está ahí y nadie hace nada por retirarlo", señala; al hacer hincapié en que preguntó en un par de ocasiones a Urvaseo si era posible retirar esos escombros, pero le dijeron que no. Que ellos podían retirar desechos, pero no ese tipo de escombros.

Daniela Andrade, quien labora cerca de donde se levanta esta área verde, asegura que a los adultos mayores les resulta imposible visitar el espacio. "No es solo por los escombros, no pueden ni siquiera alzar el pie para subir la vereda, puesto que es muy alta. Esa medida es antitécnica. Ahora, con los escombros resulta todavía peor. Les toca ir en zig zag, a ciegas. El riesgo a que se caigan y golpeen o fracturen un hueso está latente", indicó.

Frente a esta situación, los habitantes solicitan al Municipio que envíe personal para que retira los pedazos o reconstruya la jardinera. "Lo ideal sería lo segundo, queremos tener un jardín bonito que podamos visitar. No puedo decir que este está en pésimo estado. No, nosotros lo cuidamos. Sin embargo es bastante básico. Queremos más elementos para distraernos y distraer a los niños. Queremos sobre todo que sea amigable para caminar", indicó Celia Bonilla, habitante del vecindario.

En este parque, aseguran los vecinos, a diario se ve a familias paseando con sus niños o trotando con sus animales de compañía. "No es un parque que no se visita, todo lo contrario. Por eso mismo pedimos atención, para que la gente se vea obligada a dejarlo de recorrer por falta de atención", agregó.