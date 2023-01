Este es el estado del parterre central de la calle Once.

El mal estado de los bordillos del parterre central ubicado a lo largo de la calle Once, desde Portete, tiene hartos las peatones; que además tienen dificultades para transitar, puesto que el camino está lleno de rocas, llantas y palos que vuelven imposible caminar.

Lucía Ortega vive en el sector y asegura que son al menos ya seis que lleva la estructura en ese estado. "La gente se ha caído, pero de una forma horrorosa. Pon tener tantos obstáculos el camino, la gente se lanza a la calle. Esto pasa a diario. Nosotros hemos retirado uno que otro objeto, pero son muchos y cada vez aparecen todavía más", se quejó.

En el lugar, la ciudadanía alerta que para una persona con dificultades para movilizarse es un completo reto acceder a ese parterre. No solo porque el bordillo está roto y con los trozos dispersos, sino porque al poner un pie sobre él ya se topa con una grieta.

"No hay manera. Es que no pueden ni cruzarlo ni irte sobre él hasta que termine la calle. El parterre, lejos del uso que de verdad debería dar, se ha convertido más en un problema. Yo pido a las autoridades que por favor lo revisen y lo limpien. El suelo está hasta alzado, más parece pista para patinar en unos puntos", sentencia Yolanda Carvajal, de 63 años y residente del sector que se desplaza por el barrio con ayuda de un andador.

En el barrio, la ciudadanía pide a los concejales que verifiquen este tipo de problemas que pueden "ser sencillos pero marcan y facilitan la convivencia". "Para nosotros, que vivimos con muchos problemas, que no tenemos la economía de otros vecindarios, tener aceras, bordillos, buenas calles ya es bastante. Nosotros caminamos, lo hacemos mucho porque no hay dinero para un carro. Si vemos que todo está mal, destruido, nos sentimos ignorados. Como un barrio o una zona de poca importancia. Eso no queremos. Pedimos atención. Concejales, vengan; y resuelvan ya nuestros problemas", exhortó Camila Ortiz, habitante de la Portete.