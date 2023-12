La mora patronal con el IESS, un martirio para cientos de miles de afiliados

“Buenas tardes. Vi una publicación de ustedes de defensa del afiliado. Yo trabajaba para una empresa que tiene una gran deuda con el IESS. Nosotros no podemos cobrar ni nuestros fondos de reserva. Es una empresa que tuvo renombre como proveedor, pero no nos canceló ni los haberes. Lo que ahora deseamos es que el IESS le cobre, porque el dinero de los aportes siempre nos lo descontó, pero nunca lo pagaba...”.

UNE: Hay 23 distritos de Guayas en mora con el IESS y eso afecta a miles de maestros Leer más

“Buenos días, señores de Diario EXPRESO. Soy docente del Distrito de Educación 09D05 y no puedo hacer préstamos quirografarios, tampoco mis compañeros, desde hace un año, porque el Distrito está en mora con el IESS...”.

“Yo trabajé para una conocida empresa, la cual nos quedó debiendo las aportaciones al IESS del 2020 hasta la fecha, aunque ellos nos descontaban mensualmente el valor del Seguro en los roles de pago. Estamos noviembre de 2023, ya no estoy en esa empresa y sigo sin que me suban a la página mis aportaciones desde el 2020. Les he pedido de forma encarecida que me ayuden con aquello porque tengo mis fondos de reserva metidos allí y aún no puedo sacarlos por ese motivo...”.

La falta de pago de empleadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de los valores que deben aportar como patronos o que ellos les descuentan a sus trabajadores con ese fin, es la otra gran afectación que sufren cientos de miles de afiliados y jubilados en todo el país, aparte de las quejas contra la propia entidad.

Como lo reflejan los relatos de afiliados que han escrito a EXPRESO a través de la campaña ‘En defensa del afiliado’, ese incumplimiento trae múltiples consecuencias, al impedirles acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social.

Comisión retoma proyecto que cambia la conformación del Consejo Directivo del IESS Leer más

“Un total de 416.585 empleadores se encuentran en mora, con corte a octubre 2023”, señaló el IESS ante una consulta de EXPRESO. Es una cifra extremadamente alta si se considera que la entidad registra aproximadamente 500.000 empleadores activos.

De ese total de mora patronal, el 60 % es de Guayas y Pichincha. Una situación que se traduce en una deuda total de 1.364 millones de dólares, según indicó el Seguro Social a este Diario. Y que afecta a por lo menos 700.000 trabajadores, según los datos facilitados.

Quienes escriben a este Diario demandan que el IESS les cobre a los patronos en mora. ¿Pero qué puede hacer realmente la entidad?

(Te puede interesar: ¿Qué ocurre si el empleador no paga las aportaciones al IESS?)

Salud. Afiliados y familiares acuden a una cita médica en una unidad hospitalaria del IESS. Miguel Canales Leon

Según el IESS, el sistema informático emite glosas de las obligaciones patronales registradas y las notifica para que en el término de ocho días sean canceladas o impugnadas. Y brinda facilidades de pago mediante un Acuerdo de Pago Parcial o un Convenio de Purga de Mora.

“No logro cita con especialista desde 2019”, afirma un afiliado Leer más

En los primeros ingresan únicamente obligaciones por concepto de aportes, fondos de reserva y responsabilidades patronales en estado de glosa y títulos de créditos. Los segundos pueden incluir los conceptos de aportes, fondos de reserva y responsabilidad patronal.

En tanto que en caso de retención indebida de aportes, el director general o el director provincial del IESS debe dirigir el caso a la Fiscalía para una investigación.

Afiliados como Pedro Flores, afectado por mora patronal, consideran que no hay la suficiente gestión del IESS en coactiva ni denuncia penal. Y que así lo refleja la alta cantidad de empleadores en deuda, pese a que les descuentan los aportes a sus trabajadores.

Contacto Los afiliados pueden escribir a EXPRESO para compartir su caso a través de WhatsApp, al teléfono 099-341-7586.

La alternativa: ¿Qué puede hacer el afiliado?

IESS: "Hay llamadas de prestadores externos para agendar citas sobre ellos mismos" Leer más

Como alternativa para el afiliado que desea acceder a sus prestaciones en caso de que su empleador no haya cancelado las aportaciones, el IESS viabiliza (artículo 84 de su Ley) la emisión de un pago excepcional de planillas parciales, que puede hacerlo el afiliado o sus empleadores, dice la entidad.

Si lo efectúa el afiliado, el Instituto le reembolsará las cantidades pagadas cuando la empresa deposite los valores correspondientes.

Sin embargo, EXPRESO publicó el caso de Catalina Mazzini, quien accedió a que le descontaran esa deuda del empleador para poder jubilarse, pero hasta ahora el IESS no le devuelve ese dinero ni le cobra a la empresa.

(¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!)