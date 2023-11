IESS: "Hay llamadas de prestadores externos para agendar citas sobre ellos mismos"

CONTEXTO: A fines de octubre pasado, usuarios de la clínica Servident recibieron por alguna razón el número de teléfono de una campaña de EXPRESO y, creyendo que pertenecía a ese prestador externo del IESS, escribían para solicitar citas médicas. El Seguro Social ha manifestado que toda consulta se debe agendar a través de su ‘call center’. Y que si hay disponibilidad de atención en sus unidades médicas, no tiene la obligación de derivar a los pacientes a ningún centro médico particular.

- ¿Este es un caso aislado o es normal que los pacientes llamen para pedir una cita médica con un determinado prestador externo del IESS?

- Es un asunto delicado porque nuestro ‘call center’ nos ha notificado de que existe una serie de llamadas desde los propios prestadores externos para agendar citas sobre ellos mismos. Es importante aclarar, que está fuera de las normas porque el paciente es quien debe llamar al ‘call center’ y este derivarlo hacia los prestadores en caso de que nuestros hospitales no puedan atenderlo. Esto ha sido un asunto recurrente por lo visto en años anteriores por muchos factores, uno de ellos es que los hospitales del IESS no se encontraban operativos al 100 %.

- ¿Los propios prestadores llaman para agendar citas?

- En reportes de la empresa que lleva el ‘call center’, desde hace tres meses vemos un aumento importante en la cantidad de agendas solicitadas por los propios prestadores, por su número propio. Es decir, yo tengo un número en un establecimiento, tengo 12.000 llamadas de agendamiento sobre ese prestador. Esto ya se ha tomado en cuenta y estamos siguiendo todos los procesos administrativos necesarios para que pueda dilucidarse qué es lo que sucede en este tema y ese es el reflejo de lo que usted está viviendo en su Diario. Los prestadores externos son importantes, insisto, sobre todo los de tercer nivel, pero para ellos se volvió un negocio que el IESS no funcione

- ¿Por qué cree que ocurre?

- Es interesante entender que existen prestadores que son 100 % del IESS. Lo que quiero decir es que todos sus pacientes son del IESS. No tienen pacientes privados propios y esto genera problemas e inconvenientes, pero como digo, ante el reporte generado hemos subido esto a la Dirección General para que se tomen las acciones pertinentes. (...) Además, la semana pasada, junto a mi equipo técnico hemos visitado prestadores externos en Guayas, aproximadamente 58, y estamos buscando la manera de recategorizarlos porque no todos cumplen con las normas mínimas que requieren el Ministerio de Salud y el IESS.

- Usted dice que han mejorado la capacidad operativa de las unidades del IESS y que existen estas anomalías, pero a la vez insiste en que los prestadores externos siguen siendo importantes...

- Las unidades de cuidados intensivos son el mejor ejemplo: en nuestros hospitales tenemos un número limitado de ellas, entonces, si llega un paciente que requiere cuidados intensivos yo no tengo que estar esperando una cama, tengo que derivarlo porque está el riesgo vital. Pero eso no pasa con los odontológicos, eso no pasa con medicina general, en donde está un tema programado de consulta externa. Por tanto, si aumenta mi proporción de operatividad, entonces disminuye el otro lado que es la derivación.

- ¿Con cuántos prestadores ocurren esas anomalías: con todos o solo con un grupo?

-No son todos los 477 prestadores externos. Son 17 los que tienen estas anomalías.

- Usted ha explicado cómo funciona el sistema, pero desde el punto de vista del paciente, parece sonar razonable que ellos soliciten seguir siendo atendidos por el mismo doctor de un determinado prestador externo y que no les cambien de médico o de lugar.

- Evidentemente es un tema complejo, pero la norma es la norma. Y la norma no la hace el IESS, la hace el ente rector de Salud. Y necesitamos que el IESS vuelva a hacer lo que debe ser, y el deber ser del IESS es atender en sus hospitales la mayor parte de pacientes. Evidentemente va a haber incomodidad de parte de los afiliados, sin embargo, también es cierto que se trata de generar una sostenibilidad del fondo con los propios aportes de los afiliados. Y siempre va a ser mejor la atención interna de sus unidades sobre las externas.

- El presidente del Consejo Directivo, Alfredo Ortega, ha cuestionado que las derivaciones de un solo hospital le significan a la entidad 350 millones de dólares. ¿Cuánto es el costo sumadas todas las unidades médicas del IESS?

-En lo que va de 2023, el IESS en sus unidades médicas ha realizado un promedio de 13 millones de atenciones a escala nacional y ha derivado a prestadores externos un promedio de 5,5 millones de atenciones, lo cual genera un costo de $ 876 millones de dólares.

