Editorial: Salvar al IESS, otra prioridad

Entre los desafíos que tiene el gobierno que hoy se posesiona está el de encontrar mecanismos para salvar al sistema de seguridad social, que camina hacia la quiebra a menos que se adopten medidas para hacerlo sustentable. Los inmensos gastos en salud para los afiliados al IESS, los cambios demográficos que hacen cada vez más difícil financiar las pensiones jubilares, y otros temas no menores, tienen en jaque al sistema previsional ecuatoriano. Cada día la situación se agrava. El gobierno saliente encargó a una comisión la elaboración de un informe sobre la situación del IESS, que luego de un trabajo meticuloso -el cual incluyó consultas a varios sectores- dio como resultado algunas recomendaciones que deberían implementarse. Es posible que estas no sean del gusto de todos, pero se trata de una base sobre la cual se podría debatir, explorar nuevas y diversas opciones de solución, y tomar decisiones que resultan apremiantes. Una eventual falta de financiamiento para las pensiones de los jubilados podría convertirse en una catástrofe humanitaria, pues cabría la posibilidad de que haga tambalear la dolarización. Por ello es necesario, responsable y urgente que el nuevo gobierno ponga atención al tema y no espere a que llegue el siguiente para tomar los correctivos que se necesitan, a costa incluso de no ser populares. Mañana podría ser muy tarde.