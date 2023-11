IESS: "La deuda a los prestadores externos de salud auditada es de $ 252 millones"

Un inesperado capítulo se abre en la polémica entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los prestadores externos de salud sobre la millonaria deuda que la entidad mantiene con este gremio por la atención médica brindada a miles de pacientes derivados.

Desde la tarde del miércoles 22 y este jueves 23 de noviembre, el IESS anuncia a través de sus cuentas en redes sociales y un comunicado de prensa, el pago de 252 millones de dólares a todos los prestadores externos a escala nacional, con lo cual declara ‘honrada la deuda’ que mantiene con ellos.

“El IESS honra las deudas con los prestadores de salud, de forma transparente. Solicitamos las facturas para pagar deudas correspondientes a los años 2022 y 2023”, dice en un vídeo institucional el director general de la entidad, Diego Salgado.

“Es la obligación del IESS honrar sus deudas para que ustedes (los prestadores externos) puedan seguir brindando un servicio de calidad que el afiliado demanda”, expresa a su vez el presidente del Consejo Directivo, Alfredo Ortega, al referirse al pago de los $ 252 millones.

Sin embargo, el monto que manejan los centros médicos, clínicas particulares y laboratorios de hemodiálisis que prestan atención a los pacientes que son derivados del IESS es al menos tres veces mayor. El presidente de la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Salud, César Serrano, ha manifestado que solo lo pendiente de 2022 y 2023 suma 900 millones de dólares. Y que si se incluyen los valores pendientes de 2011 al 2021, el monto sube a más de 1.200 millones de dólares.

Consultado al respecto por EXPRESO, el director del Seguro General de Salud del IESS, Francisco Mora, precisa que los 252 millones de dólares corresponde a la deuda auditada de 2022 y 2023. Es decir, la que ha sido validada por las empresas auditoras contratadas tras revisar los documentos de respaldo de las planillas facilitadas por los prestadores. “Lo demás está objetado o está glosado”, acota.

Tenemos un flujo de caja de 252 millones de dólares y pagamos a todos los prestadores: de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel... Realmente hemos cumplido. Francisco Mora

Como publicara este Diario algunas de esas objeciones se relacionaban con casos de planillas por medicinas, exámenes o tratamientos aplicados que no correspondían al cuadro médico o el diagnóstico del paciente.

“Muchas veces los prestadores externos dicen que les deben más y presentan un valor mayor; pero de ese valor mayor está auditado correctamente y listo para el pago una parte; y otro valor se encuentra con objeciones porque no cumplió con los papeles necesarios. O existe, por ejemplo, (el paciente) que llegó por una apendicitis y le hicieron una resonancia magnética nuclear. Justifique por qué esto pasa”, enfatiza Mora.

Pero los prestadores han indicado que esas objeciones se deben más a problemas técnicos de la plataforma utilizada para las auditorías. Y niegan que el IESS les haya pedido facturas.

“Hasta ahora no han solicitado más que a unos cuantos por lo del 2023. Y aún así, una colega de una dializadora me acaba de informar que a ellos no les han pedido”, afirma Serrano.

“Hasta hoy no se ha recibido petición de facturas. Lo que dice el IESS carece de veracidad, toda vez que para que se realice el pago deben primero solicitar la factura y luego cancelar, lo que no ha ocurrido”, indica Cristina Freire, de la Asociación de Centros de Diálisis.

Cuatro periodos El pago que anuncia el IESS es de 2022 y de 2023 hasta mayo. Hay valores pendientes de los periodos 2011 al 2017 y 2017 al 2021.

No es ni la tercera parte de la deuda y eso que de 2022 aún no acaban de cancelar. Hasta ahora no han solicitado facturas más que a unos cuantos de 2023. César Serrano

