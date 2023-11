Las respuestas a más casos de afiliados del IESS que escribieron a EXPRESO

Más afiliados que relatan a EXPRESO su reclamos o quejas sobre el IESS reciben respuesta de la entidad. Y estos van desde pedidos de urgente atención medica, hasta denuncias por daños de infraestructura que afectan sobre todo a los adultos mayores.

1. Estoy perdiendo la voz y el otorrino se fue hasta 2024

Buenas tardes, estimados del prestigioso diario EXPRESO. Yo tengo un problema con las cuerdas vocales. En el hospital del IESS de Ceibos he pasado por tres médico otorrinos de los cuales el último recién me dio órdenes para que me realicen tomografía y resonancia magnética. Pidiendo de favor a los señores que realizan los procedimientos, ya me los hicieron. Ahora la cita que tenía con el otorrino me dicen que él ha salido con permiso hasta el próximo año (2 de enero). Mi voz cada día va empeorando, no se me escucha bien, en las noches me desvelo, los alimentos los ingiero con dificultad. Por amor a Dios, ayúdeme, por favor. Se lo pido con lágrimas en mis ojos. Estoy de rodillas aquí en la iglesia La Merced, implorando a mi Dios.

RESPUESTA: Personal de Atención al Usuario del Hospital General los Ceibos establecerá contacto con el paciente.

2. No funciona el ascensor y eso afecta a los adultos mayores

Buenos días, primero quiero felicitarlos por esta ola de reportajes referentes al IESS. Mi denuncia es que desde hace más de seis meses el ascensor del dispensario médico (también Hospital del Día Norte Tarqui), ubicado frente al Colegio Americano, no funciona. Les adjunto una fotografía. Mi abuelo tiene 92 años y cada vez que asistimos tenemos que subir las escaleras con él, lo cual lo cansa al tener problemas de la presión. La misma situación la hemos podido ver con centenares de adultos mayores.

RESPUESTA: La Dirección Administrativa del Hospital del Día Norte Tarqui menciona que se encuentra en planificación la adquisición del ascensor. Asimismo personal de ‘Yo te Guío’, de Atención al Usuario, apoya en el traslado de los pacientes de atención prioritaria.

El ascensor del Hospital del Día Norte Tarqui está dañado desde hace meses y eso afecta a los adultos mayores, según indican afiliados. Cortesía

3. Tengo discapacidad física pero no me aprueban la jubilación

Hola, muy buenos días. En 2021 fui operado de la columna por tener doble hernia discal. Me colocaron dos barras con seis tornillos. Como secuelas: quedé con dificultad para caminar, tengo pie tipo péndulo del lado izquierdo. Los informes médicos tanto de la fisiatra como del neurocirujano que me operó dicen que tengo dificultad para la marcha y que no puedo laborar por cuanto soy mecánico de profesión y no puedo hacer fuerza. Tengo carné de discapacidad otorgado por el Ministerio de Salud Pública con un 41 %. Pero resulta que por tres ocasiones me han negado la jubilación por invalidez. En este momento tengo presentada una apelación, desde el 22-05-2023 y no recibo contestación hasta la fecha. Por el momento no estoy laborando y sigo aportando al IESS de manera voluntaria. Les agradecería si me pueden ayudar.

RESPUESTA: El Seguro de Pensiones revisó el historial, donde se verificó que el usuario ha solicitado la jubilación por invalidez, la cual fue analizada y negada en apego a los criterios mencionados en la Resolución C.D. 553, del art. 13, numeral 2, incisos 2 y 4. (...) De igual manera la apelación ingresada en este año se encuentra en proceso.

4. La mora patronal de años de mi exempleador me impide jubilarme

Mi problema consiste en que mi exempleador se apropió de nuestros aportes individuales y patronales, fondos de reserva, dividendos descontados de nuestros haberes por préstamos quirografarios y no los canceló al IESS por más de siete años. Yo lo denuncié por este delito en la Fiscalía en octubre 14 de 2020 y esta causa de sustanció en la Fiscalía de soluciones rápidas cuarta. El fiscal que sustanció la causa, en septiembre del 2022 dictó una resolución abstentiva, o sea, no lo acusó a pesar de las pruebas certificadas por la mora patronal que tiene hasta la actualidad. Motivo por el cual el IESS no me puede otorgar mi jubilación ordinaria por vejez. Yo aporté por más de 44 años y seis meses desde mayo de 1976 hasta noviembre 27 de 2020, igual presenté mis reclamos en su debida oportunidad. Además, tengo una operación de mi vista por catarata madura interna desde el año 2018, al momento logré una consulta con un operador de servicio externo en el Omnihospital, donde me atendieron el día martes 31 de octubre de 2023. Ahora falta que ellos le envíen los papeles de la aprobación y autorización y me puedan operar sin contratiempo.

RESPUESTA: La Dirección Nacional de Gestión de Recaudación y Cartera menciona que para validar la información es necesario contar con el nombre del empleador, RUC y provincia.

(Nota: estos datos solicitados fueron enviados al IESS para el respectivo seguimiento del caso).

5. Docentes y servidores afectados por la mora en el Distrito 5 de Educación

Soy un asiduo lector de su prestigioso Diario. Soy un servidor público del Ministerio de Educación y hace más de un año no podemos acceder a un préstamo quirografario pese a estar al día en todos los descuentos que nos hacen porque el Distrito está en mora. En la página del IESS sale que el patrono está en mora. Por favor, de pronto por su intermedio nos ayudan con alguna respuesta. De antemano le quedo muy agradecido a nombre de todos los servidores públicos del Ministerio de Educación, principalmente del Distrito 05.

RESPUESTA: El IESS no respondió este caso. El asunto tratado es competencia del BIESS.

