Los primeros afiliados que escribieron a EXPRESO recibieron respuestas del IESS

El compromiso de este Diario de dar voz a los reclamos de los afiliados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene sus primeros resultados. Un grupo inicial de asegurados compartió sus casos con EXPRESO, que a su vez los transmitió a la entidad para solicitar una respuesta o explicación ante cada uno, las cuales publicamos a continuación. Aunque todos estos casos fueron expuestos con el debido sustento y la identificación de las personas afectadas, estas se omiten en el texto, con excepción del primero, Daniel Uyaguari.

1. SOLICITUD DE CITA PARA RECIBIR MEDICINAS.

Ya no me dan la medicina completa para diabetes y me daban la mitad para la ansiedad. Me las arreglo para conseguirlas porque no son de libre venta. Ahora me dan únicamente Glicacida de 30 mg, pero necesito además Metformina de 850 mg, así que tengo que buscar Jardiance Duo, Janumet, etc., medicinas caras, lo cual afecta mi economía de jubilado. Al momento tengo solo 10 pastillas de Glicamida de 30 mg, y la consulta próxima es el 19 de noviembre… Ni modo, abriré la escuálida billetera. El IESS me está matando, ¿verdad?

Respuesta: El Hospital del Día Sur Valdivia informa que el paciente tiene que recibir valoración médica previa a la prescripción de medicamentos, por lo que debe acudir a esta unidad el martes 31 de octubre.

2. FÁRMACO PARA CIRROSIS Y CIRUGÍA PARA PROLAXO

Mi tía tiene cirrosis diagnosticada, no se puede agendar cita con gastroenterología porque no hay turnos hasta el año entrante. Y para obtener la medicación que necesita para su enfermedad toca llevarla cada 10 días por Emergencia para que le puedan recetar los diuréticos que requiere para drenar el líquido del estómago. También sufre de prolaxo uterino y en varias ocasiones que se la ha llevado por Emergencia para que pueda ser intervenida, le han indicado que su padecimiento no es de Emergencia y que debe esperar dos semanas laborables para la derivación del dispensario Valdivia, de ahí el doctor dispondrá la cirugía. Y para ello debemos esperar a ver qué fecha de consulta le darán en el sistema. Ruego y espero que puedan ayudarme, dada la gravedad del caso.

Respuesta: La Coordinación de Salud del IESS en Guayas informa que la derivación está lista. La orden se encuentra en el Hospital del Día Sur Valdivia, la paciente debe retirarla para continuar con el proceso respectivo.

3. RETENCIÓN EN EL BANCO POR DEUDA CON EL IESS.

Soy un adulto mayor, de 75 años. Hace dos meses me apareció una deuda de $ 1.907. Y me están reteniendo mi dinero que he ahorrado en el banco, por una supuesta deuda del 2016, cuando tenía un negocio y mi esposa e hijo se hicieron ver en el hospital y yo no estaba al día con el pago. Tantos años y nunca me informaron nada, hasta hace dos meses que me asusté porque no tenía dinero en mi cuenta. Ya cancelé toda la deuda que dicen que tengo con el IESS. Ahora busco que levanten las medidas cautelares que tengo con el banco. No me puedo jubilar por ese motivo.

Respuesta: El usuario debe acercarse a la Dirección Provincial del IESS en Guayas para solicitar que levanten las medidas cautelares de las obligaciones (que tenía) pendientes que al momento ya están canceladas. Con el documento que emitan en el IESS, el usuario puede realizar los trámites externos correspondientes.

4. EN ESPERA DE CIRUGÍA DE RODILLA Y UNA PRÓTESIS

Afiliada, de 72 años de edad, de Cuenca. Hace dos años le colocaron una prótesis de rodilla izquierda por un cuadro de artrosis. Necesitaba también otra en la derecha, pero le pospusieron la cirugía porque no podían hacer las dos a la vez. Este año, cuando le iban a hacer la operación, prevista para agosto, le indicaron que las prótesis se habían terminado y le recomendaron una derivación con un prestador externo. Pero no han encontrado uno que acepte y entre tanto el médico que la atendía en el IESS ya la borró de la lista de espera. En suma, ni la operan, ni le garantizan la entrega de la prótesis, ni le dan una respuesta hasta ahora, mientras la paciente sigue sufriendo los dolores y la limitación de movilidad.

Respuesta: La Coordinación de Salud del IESS en Azuay informa que la derivación de la paciente fue aceptada por parte de la Clínica La Paz, prestador de salud externo.

5. EL FONDO DE CESANTÍA BAJA EN LUGAR DE AUMENTAR

Afiliada activa desde hace más de 23 años, de Guayaquil. Afirma que los valores de su fondo de cesantía van disminuyendo con los años en lugar de aumentar. En 2014 le debitaron un préstamo quirografario de 283 dólares y nada más. En la agencia del IESS a la que acudió hace unos meses no le pudieron explicar la razón. Quiere saber cuál es la explicación o motivo de ello.

Respuesta: La Coordinación de Pensiones del IESS en Guayas informó que, según el historial de la usuaria, no refleja una disminución de la cesantía. Al momento de generar el préstamo quirografario se toman como garantía los fondos de cesantía, razón por la cual disminuyen temporalmente los fondos. Sin embargo, conforme se realizan los pagos de préstamos, estos valores retornan al fondo base.

