Hay afiliados que tienen más de un reclamo al IESS a la vez

Aunque los afiliados del IESS aprovechan este espacio ofrecido por EXPRESO para dar a conocer sus reclamos, hay algunos que dicen padecer varias situaciones a la vez. Este Diario transmitió a la entidad otro grupo de casos, los cuales han obtenido respuestas y ofrecimientos de atención. A continuación, algunos de ellos.

Paciente ni la operan ni le dan medicinas

Mi mamá es afiliada jubilada, 81 años, diabética, con problemas cardíacos y sufre de tiroides. Desde hace unos 5 años su condición ha venido desmejorando, sin aviso le han cambiado los médicos, dependiendo del dispensario u hospital la atención varía. Viviendo en la ciudadela Bellavista, norte de Guayaquil, el único ‘dispensario’ en el que pueden darle la pastilla para el corazón es el hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el sur, aunque a veces no hay stock como en la última vez que fuimos, en septiembre. Para pacientes como mi madre, que necesitan un geriatra, no le pueden sacar cita con el especialista, sino que tiene que ir directamente al dispensario a ver si le dan una. Teniendo todos los documentos listos para que le operen los ojos porque tiene cataratas, el día en que la doctora tenía que poner el sello y ya enviar el trámite para derivación, la doctora no estaba y no se sabía cuándo volvería, todo esto sin previo aviso y eran por lo menos 10 pacientes más en la sala con la misma situación. Esto fue en el dispensario Norte, que queda frente al colegio Americano. Aparte mi madre tiene condición de demencia senil, en lo único que me han ayudado esta vez (luego de reclamar vía telefónica) en el mismo dispensario Norte, es con agendar visitas médicas a domicilio, pero solo medicina general, al cardiólogo tiene que ir en persona. Y así un sinfín de historias más como citas mal agendadas, hospitalizaciones sin poder hacerle exámenes porque no tienen reactivos, y sin poder darle medicamentos ni hacerle limpiezas porque no hay nada en el hospital, el tratamiento de diabetes sin continuidad porque los exámenes que le hicieron no había cómo obtener toda la información porque no sabían que no tenían los reactivos.

RESPUESTA: La Dirección Provincial del Guayas informa que envió la derivación a la Coordinación de Salud. Al momento se encuentra a la espera de aceptación por parte de algún prestador externo.

Muerte por accidente laboral, caso paralizado hace dos años

2.Acudo a ustedes ya que a la fecha no tengo solución de mi caso, el cual procedo a comentarles. Mi esposo falleció el 29 de marzo del año 2021, mientras realizaba una visita técnica para la empresa Conecel. Él desempeñaba el cargo de fiscalizador. Casi tres años después de su fallecimiento, el trámite de investigación del accidente laboral sigue en proceso. Todos los documentos de soporte que me solicitaron fueron entregados al IESS el 29 de septiembre de 2022, posterior a la investigación que realizará el Ing. Fernando Minga, donde confirma que es un accidente laboral, la documentación es enviada a Quito, y desde Quito regresan la carpeta para una nueva investigación, la cual la tienen en ‘standby’ y archivada. En su momento la trabajadora social, Lcda. Blanca Carrillo, visitó mi casa y se entrevistó con mi cuñada, Paola López, donde realizó las preguntas de protocolo para validar la información que yo había presentado. Mi caso sigue en proceso, me acerco a consultar y dependiendo de quién me toque, me dan una información diferente. El número del trámite es el 379010.

RESPUESTA: El Seguro de Riesgos del Trabajo aclara que el trámite no está archivado y se encuentra en proceso de análisis ya que se encuentra en fase de aclaración de acontecimientos en la Coordinación Provincial. Es importante señalar que al momento que el expediente es gestionado en cada provincia y se remite a Quito para que el Comité de Valuación de Incapacidades y Responsabilidad Patronal - CVIRP-, resuelva y emita el acto administrativo pertinente. Sin embargo, de conformidad a la normativa, en caso de existir inconsistencias en el expediente, se devuelve a la provincia de origen con el fin de que se tramite y se subsane estas observaciones.

Tiene un hijo enfermo y no logra atención

Estoy con un hijo enfermo ya hace dos semanas y no me atienden ni por emergencia. ¿Qué debo hacer?. Vivo en Quito. Acudí al hospital San Francisco en Carcelén el sábado 28 de octubre, a las 22:30. Los afiliados aportamos al IESS mes a mes. Ahora no se puede tomar turnos por la página web. Al ir por Emergencia se espera una atención elemental, pero no se da porque el enfermo tiene que estar de muerte para ser atendido. Me ha tocado hacerle atender por fuera, pero hay que hacerle exámenes y chequeos que son onerosos y hasta ahí llega. El IESS cobra el aporte; reclamo un canal de acceso a la atención médica.

RESPUESTA: El hospital San Francisco revisó el caso e informa que no existe registro en la historia clínica en el sistema de atención del IESS con los datos proporcionados. Es fundamental contar con los datos completos del afiliado para que la unidad médica pueda realizar el seguimiento. (NdlR: El IESS recibió la cédula del padre, no del hijo, que era el paciente).

