Los nuevas quejas de afiliados del IESS revelan que subsiste la falta de insulina

Los casos de pacientes con hipertensión y diabetes que reclaman citas médicas o los fármacos que requieren para el control o tratamiento de su enfermedad empiezan a ser mayoría entre quienes escriben a este Diario para obtener una respuesta o solución del IESS. Pero también hay quejas por otros temas y trámites que la entidad ofrece atender y de lo cual estaremos pendientes.

1. Cita pospuesta varias veces y ahora para el 2024

Mi mamá tenía una cita con Gastroenterología para septiembre, luego se la cambiaron para octubre, después para diciembre y ahora para febrero del 2024. Solo nos llega la notificación del IESS y no nos explican la razón.

RESPUESTA: La Dirección Provincial del Guayas informa que la paciente debe acudir el martes 14 de noviembre de 2023, a las 15:00, especialidad de Gastroenterología para dar seguimiento a su caso. (Así lo confirmó EXPRESO este día. Se trata de la paciente Carmen Mayorga, como lo muestra la foto de arriba.).

Padece de diabetes pero no le entregan insulina

Escribo por este medio en vista de que por múltiples ocasiones he intentado enviar mail y es fallido. Soy jubilada desde abril del 2023, paciente diabética e hipertensa y desde que uso los servicios del IESS no he recibido mi medicina primordial que es la insulina. He tenido y tendré que seguir comprándola ya que mi médico tratante me indica que desde el año pasado no están dando insulina (Novolyn). Cada frasco cuesta $ 15, cada vez tengo que adquirir más frascos porque me suben la dosis. Me hago atender en el dispensario Valdivia, sur de Guayaquil, en Medicina Interna. He tenido dos citas médicas, 6 de julio y 10 de octubre 2023. En ninguna de las dos me han dado la insulina.

RESPUESTA: La paciente debe acudir al Hospital del Día Norte Tarqui el jueves 16 de noviembre a las 8:00.

Roberto Martínez dice que no hay la insulina que necesita en el hospital y que la consiguió gracias a otra persona conocida con diabetes que la importó. JUAN FAUSTOS

Acude a cita médica y no le dan la medicina

Soy jubilado y recibo una pobre pensión. El día 24 de octubre con mucho trabajo conseguí una cita en el Hospital del Día El Batán, en Medicina Familiar, pues soy diabético. Resulta que luego de la consulta me indica la doctora que me atendió que no tienen la medicación para la diabetes, es decir, la metformina y la glicazida, indispensables para mi tratamiento. Y en farmacia me dijeron que regrese en uno o dos meses a ver si han llegado estas medicinas, me dirijo a ustedes para compartirles mi queja, que estoy seguro es una más de las miles que llegarán a su conocimiento.

RESPUESTA: La Dirección Provincial de Pichincha verificó la información en coordinación con el Hospital del Día El Batán e informa que el paciente puede acercarse a retirar el medicamento Glicazida SD oral de 60 MG en farmacia sin ningún inconveniente. Se comunicaron con el paciente.

Cinco años en espera de una cirugía de columna

Les escribo para saber cómo puedo hacer una denuncia sobre el IESS. Somos de Ambato. Mi esposo tiene cinco años con un problema de columna. Tenemos los exámenes que indican que necesita una cirugía, pero le siguen dando largas y no lo operan. Los médicos del hospital nos quieren ayudar, pero hay un equipo que está dañado o que hace falta y que no depende de ellos. Tampoco hay derivaciones. Las clínicas no quieren recibir estos casos porque son muy costosos. Por favor, ayúdennos para que lo puedan operar. Mi esposo hasta ahora no ha tenido mejoría.

RESPUESTA: El Hospital General Ambato informa que actualmente el paciente recibe atención y tratamiento especializado en Fisioterapia y Terapia del Dolor. Desde la determinación del diagnóstico el paciente mantiene contacto directo con el hospital y conoce la evolución de su caso. La unidad médica se mantendrá en contacto con la familia del paciente y se encargarán de dar seguimiento.

Un grupo de pacientes esperar su consulta en un centro médico particular de Guayaquil. Nelson Tubay

Tiene diabetes e hipertensión, pero va a medicina general

5.Soy pensionista del IESS, diabético e hipertenso. ¿Cómo puede ser posible que para tener acceso a los especialistas, usted tiene que desperdiciar su tiempo y el dinero que le cuesta al IESS para sacar primero una cita con medicina general, para que este médico lo pueda derivar luego al especialista?. Cuando usted ya es declarado en las dos condiciones médicas que mencioné, el paciente debe tener acceso directo al especialista. ¿Qué pasa?, que como hay prestadores externos, les dan la cita en medicina general y ese servidor externo está cobrando ya un valor por atenderlo. Somos miles de pacientes atendiéndose inútilmente en medicina general para que luego nos deriven a un especialista. Eso le cuesta cientos de miles de dólares al IESS. Se ahorraría muchísimo dinero.

RESPUESTA: La Dirección Provincial del Guayas revisó el caso e informa que el paciente hace dos años no registra atenciones en las unidades médicas. Por este motivo tiene que seguir el protocolo de ingreso en medicina general para que la cita de control sea con el especialista, a fin de contar con diagnóstico actualizado. La Unidad de Atención al Usuario del Hospital General Los Ceibos tomará contacto con el paciente.

Dos años esperando una operación de la vista

El Hospital del IESS es una institución para dar servicio de primera a sus afiliados y jubilados, más a mí me estuvieron engañando durante casi dos años por una operación de cataratas, que al final no me lo realizaron y tuve que con una pensión baja, recurrir al banco por un préstamo para que me opere un médico particular y me costó 2.200 dólares, los que aún estoy pagando. Casos como el mío se presenta a diario; creo que se debería recordar el juramento que hicieron estos doctores cuando se graduaron. El IESS nunca me dio nada por escrito, solo me hacían ir a consultas, me daban órdenes de exámenes que ellos no los hacían y así me tenían. “Venga en 15 días, venga en 10 días” y así pasaron dos años. Creo que cualquiera se cansa de que lo tengan tonteando, ¿verdad?

RESPUESTA: La Dirección Provincial del Guayas realizó el seguimiento al caso y se comunicó con el paciente.

En 2022, locales especializados como Punto de Diabetes también confirmaron la falta de Aprina Nelson Tubay

La insulina y una escasez que se prolonga

La insulina es un producto médico de gran demanda en el sistema de salud público y privado. Pero desde el año pasado escasea en ambos sectores y las autoridades del Ministerio de Salud y del IESS alegan dificultades para conseguirla, dado que es importado. Una opción, a mediano plazo, sería la producción local de ese fármaco.

