Más afiliados logran respuesta del IESS a través de EXPRESO

Un pedido de devolución de un seguro de desempleo aprobado hace siete años que ahora resulta que fue indebido; una espera de un subsidio por enfermedad y por periodo de maternidad cuyo trámite no se resuelve siete meses después; aparte de los reclamos de medicinas.

Estos son algunos de los nuevos casos que los afiliados del IESS han compartido a EXPRESO. Este Diario los transmitió a la entidad, que ha dado respuestas a algunos y ofrecimientos de atención a otros. Algo de lo que este medio estará pendiente, mientras a la par continúa recibiendo otras denuncias.

No le pagan subsidio por enfermedad

1. No me han pagado mi subsidio por enfermedad (reposo por amenaza de aborto) ni del periodo de maternidad. Mi bebé nació en abril y aún nada. He ido personalmente como cinco veces porque, para variar, existe un problema informático y no lo pueden hacer de manera virtual. Tuve que ir a entregar todo de forma personal y cada vez que voy lo revisan en el sistema de ellos y me dicen que siga esperando.

RESPUESTA: La Dirección Provincial del IESS en Guayas informa que es fundamental conocer en qué unidad médica la usuaria ingresó el trámite para realizar el seguimiento respectivo. Por favor, la usuaria deberá contactarse a través del correo electrónico: dpguayas.informa@iess.gob.ec para brindar los detalles necesarios.

Le piden devolver el seguro de desempleo

2. En febrero del 2016 fui, en conjunto con más de 400 colaboradores, ilegalmente despedido de una universidad particular. Por lo que apliqué al seguro de desempleo y me lo concedieron. Más de siete años después, hace 15 días, he recibido una notificación circular en la que se me indica que estos desembolsos han sido indebidos y que hay que acercarse a las oficinas del IESS para su devolución. ¡Será esto una broma! No he tenido, desde el empleo como docente en esa universidad, otra relación laboral. Eso sí, me afilié voluntariamente para efectos de mi jubilación.

RESPUESTA: La Subdirección Nacional de Seguro de Desempleo informa que para cada caso se realiza un análisis posterior a la notificación, en apego a un “examen especial a las operaciones administrativas y financieras a la Dirección General del IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2018”, efectuado por la Contraloría General del Estado. Para este caso, la Subdirección informa que se realizó el análisis respectivo, el cual determinó que no es procedente la recuperación. Se informó al afiliado sobre los detalles de su caso. Para más información, puede acercarse a la oficina más cercana de su jurisdicción en Fondos de Terceros.

No le dan cita médica y necesita insulina

3. Por favor, señores, conduélanse del sufrimiento en el que nos encontramos. No nos pueden agendar. El call center no sirve. Me han mandado a otras instituciones y no tienen la insulina Lantus, la que yo me aplico. Estoy sin medicina. Mi sueldo de jubilada no me alcanza para comprar la insulina. Compro la Triplixam. Las 30 tabletas me cuestan 50 dólares. Apelo a su buen corazón para que me ayuden.

RESPUESTA: La Dirección Provincial del IESS en Guayas informa que es necesario conocer la unidad médica donde recibió atención para poder realizar el seguimiento. Por favor, el usuario deberá contactarse a través del correo electrónico: dpguayas.informa@iess.gob.ec para brindar los detalles.

Montepío a familiar con discapacidad

4. Mi padre, quien era jubilado, falleció y por ende el montepío le corresponde a mi hermana, quien es una persona con discapacidad. Llevo dos años en el trámite, he gastado dinero y perdido tiempo y hasta me costó el trabajo, porque en ningún lugar dan permiso para estas diligencias. He cumplido con todo lo que me han solicitado, sin embargo van más de dos años y no le asignan aquello a mi hermana. Ruego, por favor, me ayuden.

RESPUESTA: La Dirección Provincial del IESS en Guayas informa que el caso se encuentra en el Comité Nacional Valuador, el cual analiza y determina la pertinencia de la prestación. Se le notificarán a la usuaria los detalles del mismo.

No le dan medicinas en el Andrade Marín

5. Soy periodista jubilado. Desde hace 10 años, trasplantado renal. Son varios años que no recibimos normalmente, del HCAM, medicinas indispensables; no hay insumos ni material quirúrgico. Hay ofrecimientos, pero no se cumplen o tardan mucho. Por situación médica no podemos esperar: se puede perder el órgano o fallecer. Estamos cansados de reclamar. Gracias.

RESPUESTA: El área de Farmacia del Hospital Carlos Andrade Marín informa que la medicación fue entregada hasta la última cita de control. Únicamente la Ciclosporina se encuentra en proceso de compra, que se adjudica en este mes. En la cita de control del 15 de diciembre de 2023 se entregará la medicación respectiva, por lo que solicitamos al paciente acudir a la unidad médica.

Los afiliados o familiares pueden escribir a EXPRESO al correo defensadelafiliado@granasa.com.ec o por WhatsApp al número 0993417586.

