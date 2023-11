Soledad Padilla a Aguiñaga y a González: "Les ruego que digan la verdad"

"Soy Soledad Padilla. Este es mi rostro y esta es mi historia", así inicia un audiovisual, publicado en la cuenta del asambleísta electo Ferdinan Álvarez, con el que la exasistente de Jorge Glas se pronuncia respecto a la denuncia que interpuso en contra del exvicepresidente por presunto acoso.

"Cuando eres víctima de violencia y estás frente a una relación de abuso de poder tienes miedo, tienes muchísimo miedo", responde a quienes cuestionaron porqué no había hablado y denunciado los hechos antes.

Jorge Glas decía constantemente que nadie más me iba a dar trabajo..., me decía también que él era lo mejor que me podía pasar en la vida

Así mismo dijo: "decía que todos a mi alrededor creían que él y yo éramos pareja, que yo no debía desmentirlo porque nadie me iba a creer".

Continúo su relato señalando que el exvicepresidente se enfurecía ante algunas acciones de Padilla, como negarse a sentarse a su lado en actos oficiales. También señaló que Glas comenzó a hacerle seguimiento de todas sus actividades "porque siempre quería saber cómo, cuándo y dónde estaba" y que la había increpado sobre cuántas parejas sexuales había tenido.

Para mí no era no, con pareja o sin pareja era no. Siempre le dije que no

Soledad Padilla