SRI: ¿Cómo declarar y evitar sanciones?

El Servicio de Rentas Internas (SRI) abrió a los contribuyentes la posibilidad de realizar y enviar las declaraciones de impuesto por medio de una página web. Este proceso, según la institución, garantiza que el sistema se encuentre disponible las 24 horas del día y en los 356 días del año; asimismo, las declaraciones enviadas se las lograría consultar por el mismo medio.

Las declaraciones podrán ser realizadas desde el primer día del mes y el pago hacer hasta la fecha de vencimiento. Esto exime de los problemas de digitación que surgen en el papel.

El SRI, también, implementó una nueva versión del formulario de Impuesto al Valor Agregado (IVA), que permite declarar y pagar el IVA de las ventas realizadas a crédito, en un plazo de hasta 3 meses

La nueva versión de este formulario está disponible en SRI en línea de www.sri.gob.ec, sección Declaraciones. Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación, el SRI publicó en su página web ‘la guía para la declaración y pago de este impuesto’.

Si se busca declarar por internet, se debe realizar los siguientes pasos: primero debe obtener la clave del usuario que le de acceso al Portal ‘SRI En Línea’. Luego que se haya ingresado al Portal SRI En Línea, deberá seguir la siguiente ruta: Declaraciones / Declaración de Impuestos / Elaboración y envío de declaraciones y escoger al formulario que desea declarar.

Finalmente, se debe elaborar y enviar la declaración requerida, para lo cual se podrá revisar y descargar las guías del contribuyente. La clave debe combinar al menos 10 caracteres que contengan números, letras y caracteres especiales que les permita acceder al portal transaccional SRI en Línea. Usted debe saber que la clave es personal e intransferible.

El ciudadano/contribuyente titular de dicha clave o en su defecto su representante legal son los responsables del cuidado de la clave, de la indebida reserva, del mal uso o del uso por terceros. Mediante la generación de la clave, el ciudadano podrá acceder al portal y hacer uso de los servicios transaccionales disponibles en la Administración tributaria.

Beneficios El formato actual del Servicio de Rentas Internas permite a los pequeñas y medianos empresarios pagar las ventas a crédito hasta tres meses después



En casos de que se requiera de un tercero para trámites a su nombre, debe contar con algunos requisitos: para ser usuario adicional debe tener clave de acceso y haber aceptado la solicitud enviada por el titular.

Después, debe ingresar el RUC, cédula o pasaporte del titular y el RUC, cédula y pasaporte de la otra persona. Es vital conocer que la persona adicional no tiene habilitadas las funcionalidades de cambiar clave, modificar medios de contacto y administrar otros usuarios.

En caso de que el titular no tiene habilitado la última versión del “Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos” el usuario no podrá ingresar al sistema. Los datos seguirán siendo del titular, aunque inicie el proceso un tercero. Ahora, si el titular ingresa al portal web y sigue la ruta señalada tendrá que someterse a cuatro pasos para enviar su declaración. En el primero, se toca con el período fiscal: en ese espacio debe seleccionar el período que desea declarar y le da clic en ‘siguiente’.

En el segundo, se rige a una serie de preguntas que le ayudarán a establecer los casilleros para llenar la declaración. En ese espacio, algunas preguntas son contestadas automáticamente. En el tercero, es el formulario donde se visualizan las secciones y los casilleros de acuerdo a las preguntas contestadas en el paso uno y dos.

Si una persona no realiza una declaración patrimonial, “se verá sujeto a un proceso sancionatorio”, indica la institución en su página web.

Tips para una clave segura

Hay varias recomendaciones que se pueden emplear para conservar una clave segura. El SRI recomienda no utilizar la misma clave si va a ingresar a diferentes servicios. No sugiere aceptar opciones de recordatorio en navegadores o aplicaciones.

La mejor opción es crear una clave con caracteres alfabéticos, mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. Es vital mantener en ‘secreto’ las claves y evitar compartirlas con terceras personas. Si es posible, también, es recomendable activar un antivirus de confianza en todos los dispositivos electrónicos, de esa manera se asegura que no se pierda o clonen la clave.

Si por un sinnúmero de razones no logra digitar su clave e ingresar en su computadora o en una de confianza, no es confiable que lo haga en un cyber o en una computadora de un desconocido. Los casos por pérdida de clave responden a un acceso sin terminar y expuesto a robo. Hay procesos que no se completan y quedan ‘en el aire’.

