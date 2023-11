Francisco Briones: “La discusión sobre la tasa del IVA está pendiente en Ecuador"

La recaudación de impuestos será clave para el gobierno entrante. En medio de problemas fiscales, el régimen de Daniel Noboa deberá hacer frente a un problema de liquidez que se traduce en la escasez de recursos para afrontar los gastos urgentes y sus ofrecimientos de campaña. En ese contexto, el actual director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, dejará recomendaciones a la siguiente administración tributaria. Además, cuenta sobre las últimas medidas implementadas en el SRI.

(Le invitamos a leer también: "Sariha Moya será la ministra de Economía y Finanzas del Gobierno de Daniel Noboa")

El director del SRI señaló que el año pasado Ecuador regularizó 1.800 millones de dólares de activos en el exterior, sin embargo, se estima que la verdadera cifra es diez veces mayor. En ese contexto, el titular de la entidad tributaria recomienda enfocarse en las empresas multinacionales y de comercio exterior.

El SRI emite una resolución para el intercambio automático de información Leer más

- ¿Contempla quedarse más tiempo en su cargo? ¿Cómo será el proceso de transición?

- Yo he hecho conocer al equipo de transición del presidente electo Daniel Noboa toda mi disposición y la del equipo del SRIpara hacer una transición transparente y directa. Es mi anhelo poderle yo entregar la administración a quien él designe como nueva autoridad tributaria. Poderle transmitir personalmente las cosas que hemos hecho, los planes que hemos implementado y que tienen que ser transversales a cualquier gobierno.

- ¿Si lo ratifican en el cargo estaría dispuesto a quedarse?

- Sería para mí satisfactorio y un privilegio que el presidente Daniel Noboa pueda darme esa confianza, sin embargo, no es algo que está completamente en mis manos. Uno hace un esfuerzo al servir a la patria, mi familia está en Guayaquil. Tengo mis temas personales, hay que seguir creciendo, hay que seguir avanzando. Hemos hecho un trabajo extraordinario, modestia aparte, hay planes institucionales que deben continuar, pero es una conversación que yo debería tener con el presidente (Guillermo Lasso) más adelante y creo que también es positivo para la democracia las renovaciones y refrescar las ideas.

- En días pasados, el SRI y el Consejo Directivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) inauguraron un congreso internacional en Ecuador, ¿qué medidas se implementarán en el país tras ese encuentro?

- Donde está la mayor oportunidad de luchar contra la evasión es en los negocios internacionales. Todas las administraciones luchamos contra la evasión, ninguna, nunca podrá eliminarla por completo. Lo que sí tiene que hacer y estamos obligados a hacer es esfuerzos para mitigarla y reducirla.

- En ese contexto, ¿qué se debería hacer?

- Hay temas que se deberían discutir en Ecuador porque son temas complejos. El que más se ha discutido es el Foro Global sobre Transparencia de Intercambio de Información con Fines Fiscales. Ecuador ya es parte de esto y en los últimos tres años ha venido recibiendo la información, las famosas 70 mil cuentas, y que el año pasado hicimos los PCR (Plan de Control Rápido)Tributarios, en conjunto con el Rivut(Régimen Impositivo Voluntario Único y Temporal) para poder decirle “oye, el SRIsabe esta información, paga”. Lo siguiente que tienes acá es el Convenio de Asistencia de Administración Mutua (CAAM). Esto es el siguiente nivel. Administraciones de dos países podemos empezar un proceso de control conjunto. La ley ecuatoriana no te permite cobrar si hay cuentas en el extranjero, pero con cooperación de la CAAMpuedes hacerlo. Para eso hace falta que en las leyes locales eso sea posible. Luego tenemos el Régimen de Compañías Foráneas Controladas y esto es uno de los pilares de otro tema que es muy importante dentro de las acciones BEPS (Erosión de la base y el desplazamiento de beneficio), que es un consenso sobre formas técnicas para evadir impuestos. En un negocio internacional, por ejemplo, de exportación, en lugar de reportarle al SRI la venta final reporta la venta a intermediarios por menos precio y pagar menos impuestos. En el pasado era atractivo en los países decir “ven acá que te cobro menos impuestos” y haz los negocios que quieras. Ahora la discusión es “ven acá que te doy mejores mecanismos, pero me pagas el impuesto que antes no me pagabas en Ecuador porque todo el mundo necesita ingresos fiscales”. Hay una carrera por recaudar más. En ese sentido, con las necesidades fiscales que tiene Ecuador, no puede ser que estemos atrasados.

- ¿Usted cambió de opinión? En Ecuador Libre se mencionaba que menos impuestos atraen inversiones...

- Primero:Si tú lees el plan de Gobierno ahí dice la lucha contra la evasión y aumentar la recaudación eliminando los impuestos distorsivos, que lo hemos hecho. No se contradice con lo que estamos haciendo. Número dos:Yo no tengo ningún problema en decir que trabajar en el sector público me ha hecho una mejor persona que era antes. Que me he desembarazado de ideas que tenía antes, he madurado otras ideas que tenía antes, las he mejorado, y que en ciertos aspectos, hoy en día, tengo otra visión del sector público y un servidor público.

Yo no tengo ningún problema en decir que trabajar en el sector público me ha hecho una mejor persona.

- ¿Dentro de las recomendaciones al nuevo gobierno está subir el IVA (Impuesto al Valor Agregado)por la compleja situación fiscal?

- Creo que la discusión sobre la tasa del IVAestá pendiente en el Ecuador. Yo he hecho mis esfuerzos pasando por diversas universidades de varias partes del país planteando el tema, diciendo:En el Ecuador tenemos un sinnúmero de necesidades, la desnutrición crónica infantil, la inversión en sectores estratégicos, tenemos el tema de la salud, la educación, la pobreza... Y queremos que el Estado nos cubra esas necesidades y al mismo tiempo no hay plata. Ahí hay varios temas a debatir.

Queremos que el Estado nos cubra varias necesidades y al mismo tiempo no hay plata. Ahí hay varios temas a debatir.

Moody’s: La promesa de Noboa de bajar impuestos agravará la situación fiscal Leer más

- ¿En qué porcentajes sería necesario subir el IVA?

- Yo creo que eso de ahí debe ser evaluado desde el punto de vista técnico, también con consideraciones políticas, pero deber ser evaluado, debe ser discutido. Tener una de las tasas de IVA, la segunda más baja de la región, es un lujo que Ecuador no puede tener, pero tiene que ser un debate.

- ¿No fue un disparo al pie la última reforma tributaria porque redujo los ingresos del Estado?

- No fue un disparo al pie, fue la corrección de un exceso del Impuesto a la Renta a las personas naturales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!