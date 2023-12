“No logro cita con especialista desde 2019”, afirma un afiliado

Un afiliado que afirma que no logra una consulta con el otorrino desde 2019 y otra que asegura que no le devuelven un valor descontado de manera indebida, son parte de los nuevos casos que este Diario transmitió al IESS para que la entidad responda, como parte de la campaña ‘En defensa del afiliado’.

Larga Espera por autorización para una cirugía de la vista

1. Buenas tardes. El 14 de septiembre del presente año me hicieron todos los exámenes de la vista en la clínica Sacoto, una prestadora externa del IESS aquí en Guayaquil a la que me derivaron. Pero hasta el día de hoy el IESS autoriza a dicha clínica para que proceda con la operación, antes de que yo pierda la vista, ya que me estoy quedando ciego. Acudí a la clínica para que me dieran alguna evidencia de lo que indico, pero no pudieron hacerlo. Recurro a ustedes para pedirles que me ayuden.

RESPUESTA: La Dirección Provincial del Guayas revisó el caso e informa que el paciente ya cuenta con la derivación para recibir la atención especializada que requiere.

(Te puede interesar: "Llevo un año en mi trámite de jubilación" y otras quejas de afiliados del IESS)

No logra cita con un otorrino desde 2019

2. Felicitaciones por ser el único medio que presta ayuda invalorable a quienes no somos escuchados, peor atendidos, pese a tener nuestros derechos como aportantes. Tengo 73 años de los cuales aporté más de 40 ininterrumpidamente. La vejez es el peor enemigo natural, vengo padeciendo de varias enfermedades, el motivo de mi permanente reclamo es que mi sordera camina a pasos agigantados por el quemeimportismo del IESS, que me tiene postergado desde el año 2019 o más. No me dan cita médica con el otorrinolaringólogo. Y cuando me la dan, piden una serie de requisitos y cuando los tengo todos ya están caducados y vuelve el peregrinaje y nunca me dan cita. Personalmente he solicitado hablar con el director de las diferentes unidades médicas, pero es imposible. Razón por lo cual les anticipo mi agradecimiento por lo que están haciendo y por lo que puedan hacer por mí.

RESPUESTA: La Dirección Médica del Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López informa que el paciente debe acudir el 13 de diciembre de 2023 a las 14:00, consultorio 18, en planta baja de la unidad médica.

Eliminar aranceles, producirla en el país y otras ideas para garantizar la insulina Leer más

Le descontaron de su jubilación y ahora no le devuelven el valor

3. Soy jubilada, de 75 años. En el proceso de mi jubilación el seguro me retuvo valores por multas de mi último patrón con el ofrecimiento de que al ellos pagar me devolverían el valor de más de 7.000 dólares. Han pasado muchos años, la empresa me dice que han arreglado, pero el Seguro nunca me devolvió mi dinero. Hace pocos días el Seguro publicó un listado de empresas deudoras y esa no constaba. Nunca los abogados del Seguro hicieron gestión de cobro porque ya tenían con mi dinero sus valores recuperados, lo cual es más que injusto. También hay la posibilidad y eso caería en lo ilegal de que informáticamente hayan desaparecido las multas. En este documento se me reconoce el valor a recibir pero me retienen 7.445,15 por la mora patronal. Acepté el descuento porque era según ellos la única salida para jubilarme, pero no han tramitado ninguna gestión de cobro, ya que esa empresa tenía más multas. ¿Y los abogados del Seguro? Bien gracias.

RESPUESTA: La Dirección Nacional de Recaudación y Cartera analiza la información a fin de remitir respuesta al caso.

Contacto Los afiliados o familiares pueden escribir a Diario EXPRESO y compartir su caso a través del número de teléfono de whatsapp 0993417586.



No le dan medicina para las diversas enfermedades que padece

4. Señores de Diario EXPRESO, gracias por darnos una oportunidad de presentar nuestras quejas en tan prestigioso medio de comunicación, por las situaciones que se nos vienen presentando a los afiliados y jubilados del IESS. Soy jubilado, en mi condición como un ciudadano más que desea un cambio real en la atención y entrega de la medicina que requerimos para nuestras enfermedades crónicas que padecemos. Les comento que el día 22 de noviembre tuve una cita médica en la especialidad de otorrinolaringología en el dispensario médico Letamendi, pero como siempre viene sucediendo, no me entregaron la medicación que me corresponde recibir por unos pólipos nasales que tengo y que me vengo tratando desde hace varios años. Pero lo que más quisiera puntualizar es que esto viene sucediendo desde hace un año con la misma especialista que me trata, no recibo la medicina correspondiente (mometasona). Lo mismo sucede con otra enfermedad crónica que padezco, asma y epoc, que no recibo la medicación (seretide) para mi tratamiento desde hace más de un año. Por tal razón dejé de asistir a las citas médicas con el neumólogo en el dispensario #6 porque cada vez que iba no había la medicina requerida para mi tratamiento. Por ello, lo único que me quedaba es comprarla como las demás. Mil gracias a todos ustedes.

RESPUESTA: La Dirección Provincial del Guayas revisó el caso e informa que se genera un turno adicional para la recepción del medicamento Mometasona. Así también se remite el caso a una unidad médica que cuente con la especialidad de Neumología, a fin de brindar apoyo al usuario.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!