"Llevo un año en mi trámite de jubilación" y otras quejas de afiliados del IESS

Una afiliada que dice llevar más de un año en el trámite de su jubilación por invalidez; otros que piden derivación médica debido a lo que ellos consideran una excesiva demora en la atención por parte del IESS, son algunos de los nuevos casos que recibió EXPRESO y solicitó respuestas a la entidad.

1. Un año en el trámite de su jubilación

Por favor, quiero a través de ustedes poner en conocimiento que hoy se cumple un año desde que empecé mi trámite de jubilación por invalidez en el IESS y resulta que después de tantos exámenes e informes no lo puedo continuar porque ya en el Hospital de Los Ceibos no está el médico valuador!!! Y me enviaron a Riesgos de Trabajo, en la avenida de las Américas, pero ellos dicen que no realizan trámites de jubilación por invalidez. Mientras tanto sigo mi padecimiento por estrés, dolor por una osteoartrosis y fibromialgia. Por favor, ojalá me puedan ayudar.

RESPUESTA: El Seguro de Pensiones informa que la calificación médica de la usuaria se trasladó al Hospital General de Milagro para continuar con el debido proceso, mismo que tendrá la respuesta en aproximadamente 30 días laborables.

2. Pide una derivación de Babahoyo a Guayaquil

Soy jubilado y con condición de discapacidad física. He pedido al IESS en Babahoyo desde hace varios meses que me deriven a una clínica de Guayaquil porque allí no tienen capacidad técnica ni médica para atender mis patologías. Además, tengo hemorroides porque permanezco en la silla de ruedas y aquí no tienen el especialista, según me dicen. Me han derivado a tres clínicas acá, pero no sé qué tipo de convenios hay con ellas que no me atienden. Como me puse una prótesis con el traumatólogo Ramón Barredo y eso me funcionó, he pedido que por favor me deriven al hospital donde él trabaja y que allí me traten el asunto de la pierna. Eso lo conoce la directora del IESS de aquí. No he podido hablar con la autoridad del hospital. Ojalá tenga yo una solución para mi caso.

RESPUESTA: La Dirección Provincial de Guayas articulará acciones con una de las unidades médicas de la provincia que cuenten con la especialidad para solventar el caso.

El reclamo de la paciente Carmen Mayorga compartido a EXPRESO fue atendido por el IESS, que le concedió una cita médica en el Hospital del Día Norte Tarqui, de Guayaquil, este martes 14 de noviembre. AMELIA ANDRADE

3. Aportó en el exterior y pide atención médica

Viví y trabajé en España como 15 años y en su tiempo dijeron que se podían unir las aportaciones que uno tenía allá y las de nuestro país para poderse jubilar. Pero ahora que voy a jubilarme me dicen que hay un convenio, pero que allí no consta que uno se pueda hacer atender en el Seguro. Me pregunto si a mí me descontaron y ahí están las aportaciones, ¿por qué uno no se puede hacer atender aquí? Seguramente no voy a hacer solo yo el que tiene esta situación. Y usted sabe bien que el adulto mayor lo que más necesita es atención médica. Y si yo trabajé 15 años allá y he trabajado 15 0 20 años acá y ahí están las aportaciones, debe haber una ley que nos permita acceder a la atención médica. Gracias, ojalá pueda tener una respuesta.

RESPUESTA: La Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales estableció contacto con el asegurado a fin de aclarar las dudas respecto al caso.

4. Necesita un examen especial para su hijo

Deseo una cita médica para mi hijo menor de edad, pero desde hace dos meses hemos llamado en reiteradas veces al 140 y siempre nos dicen que no hay disponibilidad. El tema médico son dolores de cabeza sin causa aparente. Mi preocupación es que yo soy diagnosticada con dos mutaciones genéticas que provocan accidentes cerebrovasculares, infarto y trombosis. Necesitamos el servicio de salud del IESS para poder diagnosticar si mi hijo heredó o no mis mutaciones. Este tipo de exámenes son extremadamente caros, no lo podemos hacer en el sector privado porque incluso no los hace aquí.

RESPUESTA: La Dirección Provincial de Pichincha informa que tras la verificación del caso se comprobó que la paciente registra atenciones en el hospital Carlos Andrade Marín. Atención al Cliente del hospital se contactará con la usuaria.

El jubilado Daniel Uyaguari espera que el IESS cumpla su ofrecimiento de solucionar su reclamo. GRANASA

5. No recibe la atención debida para sus ojos

Soy jubilada desde hace 5 años, trabajé más de 45 años en empresas. En marzo tuve cita para oftalmología en el dispensario Letamendi. Tenía ardor, dolor, picazón en mis ojos. Después de haber esperado meses para el examen para ver qué me pasaba, el 5 de mayo, la doctora me dijo que la máquina estaba dañada. Le dije ‘por favor, no soporto tener mis ojos abiertos, por el dolor, ardor, picazón’. Le pedí que me recetara algo, me envió un colirio que no sirvió de nada y me dio cita para septiembre. Busqué una fundación de bajo costo. Yo sé que tengo glaucoma porque el Luis Vernaza por el IESS me hizo un examen profundo. Se trabaja tanto para no contar con medicinas en la vejez y todo hay que comprar y no alcanza muchas veces para hacerlo. ¿Por qué no transfieren a los pacientes a clínicas?

RESPUESTA: La Dirección Provincial junto con el Centro de Especialidades Letamendi establecieron contacto con la paciente y solventaron el caso.

