Mercados de Guayaquil: ¿Cómo moverse por la amplia red?

La Red de Mercados del Municipio de Guayaquil está conformada por 53 centros de abastos, donde se ofrecen víveres, comida, y artículos varios. 46 plazas se encuentran en el sector urbano, 7 en la ruralidad, los cuales en conjunto representan 18.204 espacios de trabajo.

Son alrededor de 40 mercados, en 19 áreas estratégicas de la ciudad, donde los comerciantes ofrecen productos alimenticios como frutas, legumbres, lácteos, mariscos y cárnicos, y donde existe un patio de comidas. Sin embargo, también dentro de la Red se puede encontrar el Mercado Mayorista de Flores, donde exclusivamente se vende arreglos florales y plantas; o, el Mercado Artesanal Machala donde se oferta ropa, calzado, artículos de cuero y confitería.

¿Cómo sacarle ventaja a la inmensa variedad de oferta y cómo moverme de acuerdo a las necesidades del usuario? Fernando Cornejo, director de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales del cabildo porteño habla con EXPRESO, y comparte la oferta que se ofrece en estos lugares estratégicos de venta, al por mayor y menor, de productos como frutas, verduras, legumbres, lácteos, proteínas, artículos varios y alimentos preparados. “Cada mercado, según su ubicación, puede diferenciarse en cuanto al tamaño y variedad de sus productos. Por ejemplo, es más probable que en el mercado Caraguay, el ciudadano encuentre una mayor variedad de mariscos que en el mercado Oeste”, sostiene.

Cornejo también da recomendaciones al comprador a pie para que pueda encontrar beneficios en estos establecimientos. “Se recomienda a los usuarios que acudan a los mercados durante las primeras horas de la mañana para que puedan encontrar la mejor calidad de productos, así como también llevar dinero en efectivo en pequeñas denominaciones para facilitar las transacciones”, alega.

Diego Malán, de 44 años, vendedor de diversos frutos en el mercado de José Mascote, narra a EXPRESO, la variedad de productos que pueden encontrar los guayaquileños en este centro, y también las oportunidades económicas que ofrece. “Este mercado al encontrarse en el sur centro de la ciudad, permite que vengan de varios sectores. Generalmente, se compran legumbres, frutos y carnes a un precio que genera felicidad en los clientes. Lo que más vendo son frutillas y moras, llevo más de 15 años haciéndolo”, afirma.

PUESTOS En la red de mercados, terminal de transferencia de víveres y bahía, existen 2079 plazas disponibles para la venta de una diversidad de productos.

Para solicitar un puesto en la Red de Mercados se debe seguir los siguientes pasos: Revisar la disponibilidad de los puestos de la Red de Mercados en la página web del cabildo. Ingresar en la Ventanilla Universal Virtual y dar clic en la opción Ingresar un Trámite nuevo. Registrar sus datos personales y anexar los documentos tales como la Solicitud para Trámites de Mercado, el cual se descarga en la página web www.guayaguil.gob.ec

Se debe realizar el escrito, en letra imprenta, dirigido al Sr. Fernando Cornejo Valdez, Director de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, firmado por el solicitante, detallando nombres completos, número de cédula de ciudadanía, el nombre del mercado y la actividad que desea laborar, dirección domiciliaria, número telefónico y correo electrónico. Se debe adjuntar, dos fotos tamaño carnet, fotocopias de la cédula, y del certificado de votación.

Además, del certificado de salud, los solicitantes deben contar con un certificado de no poseer antecedentes penales ni de ser deudor moroso del Municipio. Finalmente, se generará un número de proceso, el cual podrá ser utilizado para dar seguimiento a la solicitud. La respuesta a su requerimiento será enviada al correo registrado, a partir de 30 días hábiles.

TESTIMONIO

Diego Malán, vendedor de frutos en el mercado José Mascote, alega a Expreso, que el pertenecer a la red municipal, y trabajar dentro de una plaza formalmente, le ha brindado un sentimiento de confianza. “Antes era informal y aunque teníamos movimiento económico, el estar legalizados nos permite vender más tranquilos”, afirma.

Rebeca Aspiazu, compradora de víveres, también habla del sentimiento de seguridad que tiene al adquirir productos en varios mercado del Puerto Principal. “Generalmente compró en el mercado de José Mascote, también he ido al Mercado Caraguay, y me siento segura de que hay resguardo policial, y también que el producto que me ofertan es fresco”, agrega.

Este mismo pensar lo tiene Magdalena Espinoza, de 60 años, que también ve como positivo los precios asequibles que se encuentran en los centros de abastos. “Ahora que todo subió de precio es importante el ahorro en los alimentos. Es más económico que un supermercado”,

