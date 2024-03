Empleos domésticos: ¿Cómo se debe contratar?

Evaluación de necesidades y crear un perfil de trabajo detallado son los primeros pasos que el dueño de un hogar busca al contratar a una empleada doméstica. Estos trabajadores son aquellas personas que prestan sus servicios en casas de familia, desempeñando tareas como aseo, lavado, planchado, cocina, cuidado de niños o adultos mayores, entre otras responsabilidades relacionadas con el hogar.

En su vinculación laboral, se sabe que son empleados dependientes, que deben ser vinculados mediante un contrato de trabajo, ya sea escrito o verbal, a término fijo o indefinido. Ellos gozan de todos los derechos mínimos establecidos por la ley laboral y deben cumplir completamente con las obligaciones inherentes a la prestación del servicio.

“Al inicio no me importaban las formalidades o los documentos, pero después de que me explotaban y me pagan menos del salario básico, decidí consultar y pedir mis beneficios que por ley me corresponde”, expresa Manuela Murillo, joven que desde los 20 años trabaja como empleada doméstica.

Con las nuevas modificaciones, las personas interesadas en este trabajo crece. Para ello, lo ideal es utilizar plataformas de búsqueda de empleo y conectar con las cuentas en redes sociales que publican ofertas.

SEGURIDAD Antes de tomar una decisión final, es necesario que el empleador realice un estudio de seguridad exhaustivo y verifique los antecedentes de la candidata o futura trabajadora.



Lo primero a tomar en cuenta es la descripción: debe ser precisa y tiene que reflejar el perfil de trabajo. Proporcione información de contacto clara para facilitar el proceso de aplicación. Posterior, en la elección, hay dueños que, para garantizar que las habilidades y conocimientos de la candidata coincidan con lo que se necesita, realizan exámenes médicos de ingreso.

Evalúa las condiciones psicomotoras del futuro empleado, así como alerta de hallazgos en su condición física. También ayuda el examen de manipulación para establecer si un empleado es apto para manejar alimentos o cuidar niños.

“La afiliación del trabajador a tiempo parcial a los subsistemas de pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar será responsabilidad del empleador y se efectuará según las normas generales que rigen los diferentes sistemas”, explica Jorge Rengifo, especialista en temas legales.

¿Cuánto se le paga a una empleada doméstica? Al trabajador se le debe pagar por lo menos el salario mínimo cuando trabaja el tiempo completo, y cuando trabaja medio tiempo o por días, la proporción correspondiente según el tiempo que haya laborado y los resultados mostrado.

En relación con la remuneración, un convenio insta a los estados a asegurar que los trabajadores domésticos dispongan de un salario mínimo y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo de sexo, según un estudio de la Organización del Trabajo (OIT).

