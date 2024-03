Testimonio íntegro de Mayra Salazar sobre la corrupción en la justicia ecuatoriana

El juez Felipe Córdova de la Sala Penal escuchó el testimonio anticipado que Mayra Salazar brindó este 28 de marzo de 2024 ante la fiscal Diana Salazar, los abogados de la defensa técnica y los demás asistentes a la audiencia en la Corte Nacional de Justicia por el caso Metástasis.

El testimonio de Mayra Salazar: corrupción en la justicia, narcotráfico y más Leer más

Salazar es testigo protegida de la Fiscalía. La comunicadora llegó en medio de un fuerte resguardo policial y dio su versión sobre la trama que involucra a jueces, narcotraficantes y políticos.

SIGUE LEYENDO: Mayra Salazar: "Si algo me llegara a pasar responsabilizo a Pablo Muentes"

El juez Córdova dijo que se receptó el testimonio anticipado por seguridad de los procesados.

Mayra Salazar dijo que su testimonio estaba dividido en dos partes:

En la primera parte hablaré sobre las personas procesadas en el caso Metástasis y la segunda es cooperación con la Justicia sobre la identidad y nombre de quien durante varios años ha manejado la Justicia de Guayas, Municipio de Guayaquil, Municipio de Durán, entre otras entidades públicas

Viví en ese sistema por dos años. Pequé y me equivoqué. Son más de 50 procesados. He tenido cinco atentados, incluyendo en el centro donde me encuentro recluida.

Soy comunicadora social, trabajé desde 2007 en revista Vistazo, en canal 10, conformé la compañía Más Producciones, trabajé en la Asamblea Nacional, presté mis servicios profesionales a la Corte Provincial de Justicia de Guayas y trabajé en el Parlamento Andino. Soy docente y trabajé en espectáculos públicos.

LOS INICIOS EN LA CORRUPCIÓN

En TC mi nombre tomó popularidad y en octubre de 2017, ingresé por primera vez a la cárcel femenina de Guayaquil donde nace mi iniciativa de querer ayudar a las internas. Allí conocí a Samara Rivera, esposa de alias Rasquiña, porque ella realizaba actividades de ayuda social. Desde allí mantuve un nexo hasta que fui privada de la libertad.

La Corte Nacional de Justicia recepta el testimonio anticipado de Mayra Salazar y otros procesados en el caos Metástasis. Cortesía

Desde allí mi vida tomó otro rumbo. Ella me presenta a su abogado Xavier Novillo, procesado en caso Metástasis, con quien tengo una amistad.

Novillo me contó sobre el juez José Tamayo, tío de Novillo, que dio libertad a Rasquiña.

Novillo me contó que era abogado de Fabián Campuzano, procesado por droga. Conozco que Novillo tiene amistad con fiscal Yanina Villagómez y me dijo que tiene a un operador en la Corte de Guayas y que se me acerque a 'Barbón Chiquito'. Él mantiene conversaciones con Leandro Norero y entregué la identidad de Eduardo Lascano, quien trabajaba en la Sala Penal de la Corte, quien fue llevado por Fabiola Gallardo. Su sueldo era cobrado por las gestiones por adelantar las diligencias en la Sala. Tiene tamaño pequeño y barba pronunciada.

Mayra Salazar: personajes de la farándula salpicados en testimonio anticipado Leer más

Había abogados de libre ejercicio que trabajaban con Carmen Vásquez. Buscaban que contraten al hijo de ella, pues tenía un costo por firmar la representación de un procesado que era de 5.000 dólares y esto quiso hacer Novillo.

En 2021 fui llamada por Novillo para presentarme con un cliente para que me contrate por mis servicios de comunicación. Me reuní con Juan Pablo Jaramillo de nacionalidad colombiana, el hermano de Norero Israel Norero. Allí me contratan por servicios de comunicación y allí conocí a Norero con quien tuve una reunión de amistad.

LEE TAMBIÉN: El testimonio de Mayra Salazar: corrupción en la justicia, narcotráfico y más

Desde que conocí a Norero, me pidió que manejemos comunicación bajo aplicación Threema porque generaba código para manejar usuarios. Yo era el usuario Así es mejor.

El testimonio de Helive inició cerca de las 16:00 del 28 de marzo. RENE FRAGA

Conozco a Daniel Salcedo desde 2013 y cuando Norero cae en prisión, Salcedo dice que él lo podía recibir en la cárcel 4, pero él dijo que no quería ir por Glas y no quería que lo vinculen con él. Salcedo me seguía insistiendo en comunicarse con Norero.

Luego Norero accedió a tener comunicación con Salcedo y fui yo quien le dio nexo, Salcedo era el usuario El Bello.

NORERO Y SALCEDO

No tuve injerencia en sorteo de habeas corpus para la hermana de Norero. Él me pidió que le ayude un día antes de la diligencia. Ayudé en tratar de hacer un acercamiento con los jueces que conocerían la diligencia de Johana Zambrano. Traté de hacerlo con mi primo Washington Salazar.

Mi primo me dijo que lo mejor era contratar a un abogado local para contactar a los jueces y me recomienda a la abogada Sofía García.

Habrían entregado 150.000 dólares a jueces para causa de hermana de Norero. Pedí a García que ya no haga defensa de Zambrano, pero que informe sobre lo que sucede. Esas capturas le pasaba a Leandro Norero.

Carolina Jaume salpicada en el testimonio de Mayra Salazar: ¿Qué dijo? Leer más

6.000 dólares se le entregó a la abogada García. Conozco que Leandro Norero tenía una buena relación con Pablo Ramírez, director del SNAI. Constan capturas que Norero hizo.

Nunca ingresé a ver a Norero a ningún centro de privación donde él estuvo recluido. Conozco a Fabián Gilmar Campuzano, procesado en caso Metástasis.

En TC conocí a María Fernanda Pincay quien el 4 de febrero de 2021 me invita a un cumpleaños, el homenajeado era Campuzano. Desde esa fecha Pincay hasta esta fecha es su pareja y tiene dos hijos.

Entrego la identidad de alias CC, a quien Fiscalía identifica y corresponde a Carlos Perea esposo de Yuleysi Coca, modelo y chica reality. Son dueños de discoteca en Guayaquil, donde presenté servicios profesionales. La discoteca sufrió dos atentados. El abogado que los representa es Héctor Vanegas.

Carolina Jaume, María Fernanda Pincay y Yuleysi Coca fueron mencionadas por Mayra Salazar en su testimonio anticipado. CANVA

El abogado Vanegas no solo los representa, sino que es compadre de Perea, pues es padrino de una de sus hijas.

Para finalizar, el 19 de diciembre de 2021, una amiga fue detenida y al salir me comenta sus problemas, me dijo que temía por su vida y que si le pasaba algo, haga pública una agenda que tendría información de operadores de Xavier Jordán, procesado por el caso Metástasis.

TE PUEDE INTERESAR: Helive Angulo habla de Norero y Agustín Intriago en su testimonio

Mientras trabajé en la Corte de Guayas, mi contratación en el Consejo de la Judicatura no se da por contratación de Fabiola Gallardo. Fui yo quien manejó la campaña de Gallardo para la presidencia de la Corte. En febrero de 2022 fui contactada por Johan Marfetán y me reuní para que me contraten por la campaña de Gallardo y conocí a Pablo Muentes. Lo conocí en su domicilio en la isla Mocolí. Me dijeron que debía convertirme en la persona de confianza de Gallardo y que reporte sus movimientos. También que maneje su campaña y mejore la imagen de Gallardo.

MUENTES EN LA VIDA DE MAYRA SALAZAR

Trabajé para la Corte, recibiendo 2.500 dólares mensuales que me pagaban en la casa de Muentes desde febrero de 2022 hasta octubre de 2023, fecha en donde obtuve contrato en Consejo de la Judicatura. En noviembre me dieron nombramiento en CJ. Yo no pedí, pidió Muentes a Wilman Terán, a través de su asesor Fabricio Herrera.

Mayra Salazar: "Si algo me llegara a pasar responsabilizo a Pablo Muentes" Leer más

Muentes con Xavier Muñoz, Terán y Maribel Barreno manejaban la Judicatura, estos le daban cuotas en la Judicatura. El juez Marfetán se convirtió en mano derecha de Muentes. Las decisiones se consultaban con él.

Él intervino activamente en un caso por orden de Muentes, Gallardo y Marfetán: en el juicio de Muentes contra Banco del Pacífico, quien conoce de esto es el juez Fernando Cevallos, quien ordenó pagar los supuestos daños a Muentes y a su esposa. Ordenó que perito cuantifique el monto.

Guillermo Valarezo, Marfetán y José Poveda rechazaron un recurso de apelación que presentó el banco del Pacífico y por esto lo promovieron a Cevallos a través de un concurso que fue manipulado por Gallardo.

El concurso fue comunicado a toda la provincia, tenía como requisitos no ser destituido, no tener sumarios administrativos y esos requisitos no los cumplió Cevallos. Quien ayudó a manipular concurso es Jacqueline Domínguez.

El Banco del Pacífico pidió declarar la nulidad de documentos usados para la indemnización de Muentes. Le negaron, la entidad apela y ese recurso cae en tribunal de Nelson Ponce, Alfonso Orellana, recae luego de que se me pide que manipule el sorteo.

No tenía acceso al sistema y me pidieron que trabaje con Susana Batallas, coordinadora del edificio de la Corte. Después de 15 días pasamos analizando el sistema para ver la frecuencia del sorteo. Susana ingresó la causa y salió en ese Tribunal.

Pablo Muentes fue asambleísta por el PSC, amigo de Jaime Nebot. Christian Medina

Los jueces conversaron, pero juez Ulises Torres se negó a participar, por lo que Muentes le pide a Gallardo interceder para que Torres acceda. Como esto era un problema para Muentes, él ordena que separen al juez Torres de la Sala Civil.

Caso Metástasis: Norero habría entregado apartamentos a Claudia Garzón Leer más

Para cubrir esa vacante, Gallardo habla para colocar a Alberto Ramos Lino, alias Pinchao, alias que le puso Marfetán. Una vez conformado este Tribunal se confirma la sentencia. Lino no conocía mucho los antecentes, por eso pidió que le den la sentencia redactada.

Quien hizo esa sentencia era Tatiana Villafuerte, fue asesora cuando Muentes era asamableísta.

Alberto Lino solicitó que se le otorgue una plaza laboral para su hijo, que consta en la Judicatura.

LEE TAMBIÉN: Marcelo Lasso: "Vi videollamada (de Norero con Correa), le decía Mashi"

Manejaba cuentas que servían a Muentes contra el abogado de Pacífico, contra María Josefa Coronel, contra el periodista Guillermo Lizarzaburo, servían para difundir material solicitado. Una muestra es el video que me envió Salcedo.

Muentes está en la aplicación como Pablito y Jeremy. Había contratos de servicio de limpieza en la ciudad de Guayaquil y en Guayas por valores que superan el millón de dólares. En contratación pública, asociaciones tienen beneficios.

Fue en año que Coronel era directora del CJ encargada, por eso nacen diferencias. A Muentes se le adjudicaba contratos de servicio de limpieza. Muchas de las personas que laborábamos allí comprábamos esos artículos y lo limpiábamos. Estas compañías de Muentes se pueden ver en información de la Judicatura.

Dichas asociaciones fueron utilizadas en contrataciones del Municipio de Guayaquil. Cuando cambian de administración de Nebot a otra administración, estos cambian.

Mayra Salazar competía con 'Ronny' en los contratos del SRI Leer más

Sería bueno que Fiscalía investigue y comprueba que Yanina Villagómez nunca se iba a meter con Muentes.

Otro tema de este testimonio es que a Muentes siempre lo veía preocupado. Le pregunté y me dijo que había personas que querían hacerle daño. Me habló que tenía tierras. Recuerdo un caso de 12 hectáreas de Erick Ramírez, que se hizo público porque intervino el exasambleísta Fernando Villavicencio, quien públicamente lo denunció como traficante de tierras. Lizarzaburo lo publicó y Muentes lo denunció.

Una foto de Ramírez y Villavicencio corroboraba la cercanía de ambos. Muentes notó unas hectáreas y genera una orden de compra venta a nombre de su primo Fausto Alarcón, que tiene 3 cédulas de identidad y dos licencias. Una vez que Alarcón hace la compra, Muentes se posesiona. Ramírez se encontraba afuera del país.

Ahora que estoy presa recuerdo todo lo que viví con Muentes. Existe un macrolote de 1.000 hectáreas que fueron de los Isaías. Ese fue fraccionado, allí se asentó una asociación. Muentes, a través de su operador en el Ministerio de Agricultura hace que le vendan a operadores de Muentes y a su familia.

La Fiscalía tiene que averiguar quiénes son esos operadores. Las asociaciones fueron sacadas de las tierras por los operadores de Muentes, una de ellas es Asociación Patria Nueva. Algunos de sus integrantes están presos. Muentes los metía presos con su poder judicial.

Solicito investigar a Julia Guaraca. Un Tribunal emitió prisión para esta señora.

También tuvo una camaronera Muentes. Él hizo un crédito que nunca fue pagado. Intentó hacer lo mismo que con el Banco del Pacífico. Un terreno con deuda es llevado a remate, que lo gana el hijo de Pablo Muentes.

LEE MÁS: Daniel Salcedo, durante el receso: "Mi vida corre peligro, mi cabeza tiene precio"

Retomo el caso de Ramírez. Muentes nota que junto a ese terreno hay otro y hace que Agricultura le adjudique a un operador de él. En Durán también hay otro lote que era del Banco Central.

Desconozco si Villavicencio conoció la información que yo tenía de Muentes. Si a mí me llega a pasar algo, el único responsable es Pablo Muentes Alarcón.

También manifiesto que Muentes me pidió que presione a Mercedes Villarreal para que cierre los sumarios administrativos que tenían Gallardo y Valarezo. Tuve conversaciones de eso con Saúl Melo. Hasta mi detención se cerraron dos sumarios.

Se me ordenó hacer una campaña para el nuevo presidente Hugo González, hice textos, videos, logos que hay en mi celular con contactos de González y Muentes a quienes envío todo el material de videos que grabamos para González.

Reyes sobre Agustín Intriago: "no conocí ninguna actividad ilícita de nadie" Leer más

Cuando me detuvieron se hicieron las nuevas elecciones y ganó González, con lo que Muentes puede seguir operando. Luego González renunció al hacerse públicos mis chats.

Le había mencionado al operador Reinaldo Cevallos, quien cumplía las pretensiones de Xavier Muñoz. Muñoz en 2021 lo traslada del cantón El Triunfo a Samborondón para que cumpla sus pretensiones y la de su amigo Roberto Bolua en las causas que tenía contra el señor Daniel Noboa Azín, hoy presidente de la República del Ecuador.

Era tanto el poder que tenía Roberto Bolua a través de su operador Muñoz que no solo arreglaba los fallos judiciales, sino que perseguía a los abogados en libre ejercicio, que habían defendido a Daniel Noboa en sus causas y como ejemplo de esto le menciono al doctor Francisco Fierro, que en su momento fue abogado defensor de Noboa y fue perseguido y fue presentada una denuncia por maliciosa y temeraria.

EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

Mientras trabajé para Fabiola Gallardo también intervine en el caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El coronel Freddy Játiva presentó una acción de protección contra la Epmmop de Quito en Guayas, que cayó en despacho de Larissa, quien lo niega.

Játiva apela y recae en otro Tribunal, que declara acción a favor del Cuerpo de Ingenieros. Para lograrlo se hicieron varias reuniones en la Corte del Guayas.

Gallardo le solicitó al Cuerpo de Ingenieros que ayude a cambiar el piso a cambio del favor. Fui a comprar materiales por orden de Gallardo. Lo llamaba con alias El Tóxico porque me llamaba todos los días para saber de la acción de protección. Depositaron 1.500 para la mano de obra de ese cambio de piso. Gallardo dice que es imposible ese pago, por eso solicito que, a través de Fiscalía, se pida las facturas de los materiales comprados. La factura debe estar a nombre del contacto Andrés Militares.

Solicito se llame a rendir versión a Bryan Sandoval, quien era funcionario de Presidencia, él me indicó que acaban de llegar los militares y él responde que llevaba chocolates y wifi para los doctores.

Seguramente la defensa de Gallardo dirá que es normal recibir chocolates y otros a cambio de una sentencia.

Gallardo me insistía que quería conocer a Salcedo porque le parecía guapo. Pudieron conocerse y hacen negocios. Le pidió que le ayude en el proceso para su hermano, él ofreció 150.000 dólares. Gallardo, Henry Taylor y Guillermo Valarezo, este último se negó.

Chats en el caso Purga detallan la estrecha relación que había entre Mayra Salazar y Daniel Salcedo. Canva

Desde el día que se conocieron, se comunicaron con la aplicación Zangi. Salcedo nos contó sobre un nuevo negocio, un banco 100% online, que hizo convenio con marca Visa. Tenía operaciones como recibir dinero en efectivo y hacer transacciones, por lo cual recibiría una comisión. En esa aplicación Zangi hay una fotografía donde Salcedo, con alias El Bello, de dinero con el fin de que le ayude a conseguir clientes.

Gallardo le invita a Salcedo a su casa. Y le pide que se lleve a su hijo para que no tenga problemas de socialización. Lleva a su hijo Roberto Gallardo a un Spa y allí se reúne con un jefe de Los Choneros.

Daniel Salcedo, durante el receso: "Mi vida corre peligro, mi cabeza tiene precio" Leer más

Cuando exjuez José Tamayo da libertad a Rasquiña, procesamiento contra ese magistrado fue dilatado porque Gallardo es comadre de Tamayo. Él llegó con 200.000 dólares un día a la Corte por resolver a favor de un cabecilla.

Gallardo me pidió acercamiento con alias Fito porque jueces conocerían traslado a La Roca.

Wilson Sánchez llega a casa de Gallardo y la pone en contacto con alias Fito, luego me pide que dé un paso al costado. Un día después le envía flores y una cadena para que la ayude en la diligencia. Cevallos no acude y se difiere la diligencia.

En la nueva fecha, yo ya estaba privada de la libertad y recibo a Juan Pablo Valdivieso, a quien dije que estaba dispuesto a colaborar con la Justicia, por lo que le recomendaba a Gallardo no hacer la diligencia de diciembre de 2023. Finalmente alias Fito se fugó.

Mientras yo me trataba de acercarme a alias Fito, Muentes se enteró y me reclamó. En inicio le negué. La pregunta es cómo se enteró, lo que corrobora que Muentes tenía acercamiento con líderes de organizaciones delictivas.

Fiscalía ha hecho públicas varias de mis conversaciones. Un contacto llamado Johan corresponde a Johana Franco, antes presa, ella me contó que su pareja tiene un contacto de un piloto que trasladaba droga y laboró durante administración de Rafael Correa. Ese amigo me dijo que trabajaba con el hijo de El Chapo, abogado Cristian Peña me dijo que trabajaba con ese hijo. A él lo conocí durante la campaña de María Fernanda Vargas.

Con Peña mantengo una relación de amistad y me dice que trabaja con el hijo de El Chapo.

En mis chats se habla de una donación a la campaña de Luisa González a la Presidencia de la República. Hablé con Ronny Aleaga y le dije que una persona quería entregar material publicitario y él me dice que debo coordinar con la exvicealcaldesa de Durán, Kelly López.

Conozco que existe una relación de amistad entre el señor Ronny Aleaga y el señor Xavier Jordán porque en algún momento, él me comentó y me preguntó si tenía acercamiento con un juez de la Unidad Civil que era el juez que llevaba el caso de Xavier Jordán en contra de diario Expreso.

Pido disculpas ante usted y ante todos los ecuatorianos porque mi vida tomó otro rumbo. Si esto no se hacía público, habría seguido teniendo contacto con esas personas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!