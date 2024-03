Daniel Salcedo, durante el receso: "Mi vida corre peligro, mi cabeza tiene precio"

Daniel Salcedo Bonilla, sentenciado por corrupción hospitalaria, y uno de los investigados por delincuencia organizada en el caso Metástasis, encendió el micrófono durante el receso de la diligencia, en la que otros cuatro procesados rendirán su testimonio anticipado, para pedirle a su abogado hacer algo o decirle al juez Felipe Córdova que su vida corre peligro, que "su cabeza tiene precio". Lo dijo una y otra vez, segundo después.

Un día antes de la diligencia, la defensa de Daniel Salcedo pidió un diferimiento, es decir, que hoy él no asista. Sin embargo, se presentó vía telemática. Ya en el desarrollo de la diligencia, Salcedo pidió en dos ocasiones retirarse y dejar a cargo a su defensa, pues argumentó no estar bien de salud. No obstante, permaneció conectado a la cámara.

DÍA DE DECLARACIONES

En la Corte Nacional de Justicia, el juez Felipe Córdova instaló la mañana de este jueves 28 de marzo la audiencia dentro del caso Metástasis en la que se escucharán los testimonios anticipados de cuatro de los procesados. Dos de ellos, Mayra Salazar y Marcelo Lasso. El juez Córdova también analizará los pedidos de revisión de las medidas cautelares sobre los bienes de todos los procesados por el delito de delincuencia organizada.

Marcelo Lasso fue el primer en rendir su testimonio anticipado, y en su intervención detalló ser "el hombre de confianza" del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en la cárcel Latacunga en 2022. También añadió que el líder narcocriminal mantenía reuniones por video llamada con otros usuarios, como el exlegislador correísta Ronny Aleaga, el prófugo de la justicia Xavier Jordán, Daniel Salcedo, alias Junior y el expresidente Rafael Correa.

