Caso Metástasis: Salcedo solicitó rendir su testimonio, pero luego se retractó

La mañana de este miércoles, 27 de marzo de 2024, Diego Córdova Raza, uno de los abogados de Daniel Salcedo y del exjuez Emerson Curipallo -ambos procesados por el caso Metástasis-, solicitó que se escuchara el testimonio anticipado de sus defendidos, este jueves, 28 de marzo. Sin embargo, en horas de la tarde de este mismo miércoles, se pidió el diferimiento de la diligencia.

Justamente, para este 28 de marzo, está prevista una audiencia para escuchar los testimonios anticipados de Mayra Salazar, Marcelo Lasso y Helive Ángulo (alias Estimado), todos ellos involucrados en el caso Metástasis que investiga un delito de delincuencia organizada. Es en esta diligencia que se solicitó permitir rendir su testimonio a Salcedo y Curipallo.

Sin embargo, en horas de la tarde, de este 27 de marzo, el abogado David Santiago Vivanco, pidió un “diferimiento de diligencia de testimonio anticipado” para Daniel Salcedo. El jurista justificó su pedido alegando que tiene otra audiencia, tiene cita médica y sería el único abogado de confianza de Salcedo.

Frente a esta situación, el juez Felipe Córdova indicó, pasadas las 16:00, que "no es procedente lo solicitado". Agrega que no se justifica la cita médica y que por el escrito enviado en la mañana, no es el único abogado autorizado para representar a Salcedo.

