Kristi Noem y Stalin Andino: condecoraciones deshonrosas en Ecuador

Análisis | Noem es la representación más nítida de la política migratoria de EE. UU., de la que son víctimas los ecuatorianos

El mismo Gobierno de Daniel Noboa publicó una foto gris de la condecoración a Kristi Noem, una funcionaria cuestionada por el Senado de EE. UU. y despedida por Donald Trump.

La condecoración que el gobierno de Daniel Noboa entregó a Kristi Noem el pasado 25 de marzo de 2026 debe ser uno de los episodios en que mayor degradación ha sufrido en la historia la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz: la presea más importante que otorga el Estado ecuatoriano. Normalmente, esta condecoración se entrega a jefes de Estado extranjeros que visitan el país.

Quienes decidieron hacerlo o no tienen idea de lo que ocurre en el mundo, es decir, son unos ignorantes sobre los antecedentes de Noem, o son tan rastreros con el poder de los Estados Unidos que están dispuestos a entregarle esa condecoración a una funcionaria de ese país que, incluso, fue despedida por el presidente Donald Trump tras su escandaloso y vergonzoso paso por el Departamento de Seguridad Nacional, o Homeland Security Department, como se llama en inglés.

Noem es la representación más nítida de la política migratoria de los EE. UU., de la que han sido víctimas miles de ecuatorianos. Entre ellos, el niño Liam Conejo Ramos, quien fue detenido en un centro para migrantes ilegales con el fin de forzar a sus padres a salir de su casa para encarcelarlos.

Y no solo es el emblema de todas las acciones de ICE en los EE. UU. contra los migrantes (entre ellas, los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota), sino que, durante una audiencia en el Senado de ese país, fue humillada por congresistas, incluso del Partido Republicano (el suyo), por su política migratoria, por su pésima gestión, por corrupción y por abuso de fondos públicos.

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Su Departamento aprobó contratos por valor de 220 millones de dólares para anuncios en los que ella misma advierte a los inmigrantes que se enfrentan a la deportación. Uno de los contratos se adjudicó a una empresa vinculada a Noem, cuyo director general está casado con la antigua portavoz de la funcionaria.

Noem también vivió a lo grande a costa de recursos públicos. Su oficina alquiló un lujoso avión con una cama matrimonial, una cocina, cuatro televisores y un bar que, de acuerdo con senadores que la interpelaron, utilizaba para viajes con su amante, Corey Lewandowski, funcionario y amigo de Trump.

La explicación oficial fue que la aeronave “cumpliría una doble misión: tanto para vuelos de deportación de ICE como para viajes a nivel de gabinete”, un gasto extraño para un Departamento que, por lo demás, parece deleitarse en maltratar a los detenidos.

De acuerdo con la prestigiosa revista The Atlantic, en la defensa que Noem hizo de su gestión en el Senado y en los medios de comunicación, parece muy sensible a la incomodidad de los viajes aéreos ‘low cost’ o económicos.

The Wall Street Journal informó el mes pasado que un problema de mantenimiento había obligado a Noem a cambiar de avión; y que cuando el piloto se olvidó de trasladar su cobija al nuevo, fue despedido en el acto, antes de ser readmitido porque no había nadie más disponible para llevarla a casa.

Muchas de sus dificultades se debieron a su relación extramatrimonial con Lewandowski. Trump impidió que este personaje, su antiguo asistente, ocupara el cargo de jefe de gabinete de Noem, en parte por la preocupación de que ambos mantuvieran una relación sentimental que ellos niegan, pero que todo Washington conoce perfectamente.

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Lewandowski eludió esta prohibición al asumir un cargo como empleado especial del gobierno, limitado por ley a trabajar no más de 130 días al año para el gobierno federal. Axios informó que eludió este límite, entre otros métodos, haciendo que los empleados del DHS lo dejaran entrar al edificio para que no tuviera que pasar su tarjeta.

Con toda probabilidad, dice The Atlantic, el error fatal de Noem no fue la infidelidad, la incompetencia ni el enriquecimiento personal. Todos ellos son pecados que Trump probablemente entendería.

Según se informa, lo que la hundió fue señalar con el dedo a su jefe en la audiencia. Su declaración habría molestado tanto al presidente que la contradijo en público y comenzó a llamar a los republicanos para discutir su despido.

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La deshonra que hicieron Noboa y su canciller, Gabriela Sommerfeld, de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz no fue únicamente a propósito de Noem. Ese día se entregó la misma condecoración a un personaje de triste recordación: Stalin Andino, quien fue el abogado de Carondelet incapaz de redactar correctamente los proyectos de ley del Ejecutivo que la Corte Constitucional bloqueó y que generaron una pugna de poderes.

“Enfrentamos a quienes, desde la corrupción y escondidos en sus togas, creyeron que podían seguir robándole el futuro a este país”, dijo Andino en la ceremonia. Actualmente es subsecretario de Salud y responsable de la hecatombe hospitalaria y de medicamentos por la que atraviesa el país.

Imperdonable lo de las condecoraciones.