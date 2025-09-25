Juramento a la Bandera y paro nacional: qué pasa en sitios con clases suspendidas

Ministerio prevé que 263.000 alumnos asistan a este acto cívico. Las clases en algunas instituciones se mantienen virtuales

Cerca de 263.000 estudiantes de tercero de Bachillerato a nivel nacional participarán en la ceremonia cívica de juramento a la Bandera. Este acto se realizará el viernes 26 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Bandera Nacional.

Para esta ceremonia, varios estudiantes han ensayado el “¡sí, juro!” al pabellón nacional. Este será portado por los mejores estudiantes de los planteles educativos.

Sin embargo, no todos los estudiantes del país podrán hacerlo. Los alumnos de las algunas instituciones educativas que se encuentran en seis distritos de la Sierra, lo postergarán, informó el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

La Cartera de Estado indicó que son focalizadas las unidades educativas que mantienen la modalidad de clases no presenciales. Ellas contemplan el uso de plataformas digitales, guías impresas y seguimiento remoto por parte de los docentes.

Esa medida se mantendrá mientras persistan los riesgos de movilidad y seguridad, debido a las manifestaciones sociales que se registran en el país, tras la eliminación del subsidio al diésel.

Total de estudiantes. A nivel nacional, cuatro millones de estudiantes cursan las aulas. En el régimen Costa-Galápagos (2025-2026), 2.3 millones de estudiantes están matriculados. En cambio, del régimen Sierra-Amazonía, los están 1.7 millones de menores de edad.

La Unidad Educativa Jacinto Collahuazo, ubicada en el cantón Otavalo, es una de las instituciones que el miércoles 24 de septiembre no hubo clases presenciales. Gustavo Guamán

¿En qué sectores no hay clases presenciales?

Las zonas afectadas son:

Ibarra, Pimampiro, Urcuquí

Otavalo, Antonio Ante

Cotacachi

Orellana, Francisco de Orellana (Coca)

Cayambe, Pedro Moncayo

Latacunga

Unidades educativas. En el régimen Sierra-Amazonía hay 6.000 unidades educativa; allí laboran alrededor de 99.000 docentes. En cambio, el régimen Costa-Amazonía cuenta con 9.400 instituciones educativas y 115.000 docentes.

¿Cuándo estas unidades educativas realizarán el juramento a la Bandera?

De con lo dispuesto por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, este acto cívico se ejecutará cuando los estudiantes retornen a clases presenciales. “Cada plantel coordinará la nueva fecha para honrar este importante compromiso cívico”.

¿Por qué se celebra el 26 de septiembre?

En 1955, el Congreso Nacional dispuso que el 26 de septiembre sea conmemorada la Bandera Nacional. Sin embargo, en los establecimientos educativos del ciclo Sierra-Amazonía, el juramento a la Bandera se lo realizaba en fechas distintas.

En un inicio fue el 27 de febrero, en conmemoración al Día del Civismo, La Batalla de Tarqui y el Día del Ejército Ecuatoriano. Luego, el 24 de Mayo, fecha que se recuerda la Batalla de Pichincha. Pero en 2022, el Gobierno decidió unificar la fecha de este acto cívico para todo el país el 26 de septiembre.

