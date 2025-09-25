Expreso
Los militares vigilan en distintos tramos de la av. Panamericana Sur para evitar que los manifestantes cierren el tránsito.
Los militares vigilan en distintos tramos de la av. Panamericana Sur para evitar que los manifestantes cierren el tránsito.Foto: Cortesía X Ministerio de Defensa

Cierres viales en Quito hoy: movilidad en la capital este jueves 25 de septiembre

La av. Panamericana, en Cutuglahua, se cerró temprano. El ECU 911 revisa el estado de las entradas y salidas de Quito

Un grupo de al menos una docena de personas bloqueó la circulación vehicular de la avenida Panamericana Sur, en el sector de Cutuglahua, sur de Quito, en la mañana de este 25 de septiembre de 2025. Los manifestantes colocaron llantas con fuego en esa carretera, en el cuarto día del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Aunque las personas cerraron los seis carriles de la Panamericana, vía de salida de la capital, los manifestantes fueron desalojados y las autoridades limpiaron la avenida para rehabilitar el paso.

Según el reporte del ECU 911, pasadas las 09:30, el tránsito se normalizó en el sitio y la vía quedó totalmente habilitada.

Choque provoca cierre de la av. 6 de Diciembre

Además de ese percance, otra vía permaneció cerrada desde la noche del miércoles, pero por un choque. El accidente de tránsito provocó el colapso de un poste en la avenida 6 de Diciembre y Leonardo Murialdo, en el sector La Kennedy, norte de la urbe.

Operativos precios Quito

Control de precios en Quito: 300 alertas en la Intendencia tras aumento del diésel

Leer más

Al momento, los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) realizan las tareas de reposición de la estructura para evitar que el poste roto caiga sobre la vía. Los seis carriles se mantienen cerrados, por lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomendó tomar como rutas alternas las avenidas Eloy Alfaro y Galo Plaza.

Estos son los cierres de vía en Pichincha

En las afueras de la ciudad, los puntos en donde se registran inconvenientes son en las vías Cusubamba - Cayambe y Tabacundo - Cajas, en las salidas de Pichincha. Esa zona conecta a la provincia con Imbabura.

El ECU 911 recomendó a la ciudadanía revisar periódicamente los reportes de las vías, para que los usuarios puedan planificar sus viajes.

