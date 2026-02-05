Incidente de Roberto Cuero provoca choque político en el Pleno de la Asamblea

Hecho ocurrido en 2024, sacude a la RC en el Pleno. ADN busca respaldo hacia el accionar de las FF. AA.

El pasado martes 3 de febrero se viralizó en redes sociales un video en el que se observa a Roberto Cuero, asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana (RC) y exgobernador del Guayas, increpando a personal de las Fuerzas Armadas. En las imágenes también aparece Jacqueline Hurtado, excomisaria y cónyuge del legislador, quien participa activamente en el altercado.

En el material audiovisual se escucha cómo Cuero y Hurtado agreden verbalmente a varios militares durante el incidente. Además, se evidencia que los uniformados recibieron bofetadas por parte de la coyungue. Según explicó Cuero, el hecho ocurrió en 2024, en la avenida José Vicente Trujillo, al sur de Guayaquil, cerca de su domicilio.

De acuerdo con el relato del asambleísta, su reacción se debió a que su hijo habría sido golpeado por los militares luego de ser bajado de una camioneta que conducía sin placas. Los padres acudieron al lugar tras ser contactados telefónicamente por el joven. “Créanme, se los digo con toda firmeza, lo volvería a hacer un millón de veces, porque estábamos defendiendo a nuestro hijo”, afirmó Cuero.

Cambio del orden del día

No obstante, el accionar de Cuero fue rechazado por los integrantes de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN). Ante ello, el asambleísta oficialista Christopher Jaramillo solicitó el segundo cambio del orden del día para que el Pleno conozca y resuelva “sobre los hechos de presunta agresión y obstaculización a la labor de las Fuerzas Armadas ocurridos durante un operativo militar, así como expresar el respaldo de la Asamblea Nacional al accionar legítimo de las fuerzas del orden en el cumplimiento de sus funciones constitucionales”.

Esta propuesta generó un fuerte malestar en la bancada de la RC, cuyos legisladores alzaron la voz en rechazo a lo planteado. Sin embargo, Jaramillo pidió que se reproduzca un video donde se veía fragmentos del incidente de Cuero.

El discurso del oficialismo

Al concluir el material audiovisual, el legislador oficialista afirmó que no existe justificación alguna para lo que calificó como un intento de humillación a un uniformado. “¿Con qué derecho, bajo qué argumento y con qué lógica de superioridad se pretende que un funcionario público (y) sus familiares se sientan en la libertad de insultar y obstaculizar a quienes lo defienden del terrorismo y de la criminalidad?”.

Por lo que, a su criterio, “no puede ser que en este Parlamento existan quienes crean que están por encima de un operativo militar. El funcionario que no entiende que debe someterse a la ley, como cualquier otro ciudadano, no es digno de representar a nadie”.

Pese a las objeciones de la RC, el cambio del orden del día fue aprobado con 77 votos, evidenciando la división política en el Legislativo.

