Carlos Serrano y Mario Godoy tendrán un 'careo': Fiscalización hizo convocatoria

´Para el cuarto día de la actuación de la prueba, la Comisión de Fiscalización también llamó a Henry Gaibor

La comparecencia del juez anticorrupción Carlos Serrano en la Asamblea Nacional ya tiene fecha. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, convocó al magistrado para la mañana del 6 de febrero de 2026.

Este 5 de febrero de 2026, el asambleísta Raúl Chávez, de la bancada correísta, informó que recibió un mensaje del juez anticorrupción en el que solicitaba que su intervención se realice de manera telemática. Cabe recordar que, tras denunciar presiones en el caso Euro 2024, Serrano decidió salir del país.

Chávez envió un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización para solicitar la gestión correspondiente y el enlace para la comparecencia. El pedido ya obtuvo respuesta y, por primera vez desde que se conoció el caso, Serrano y Mario Godoy se verán las caras. Esta vez será en el cuarto día de la actuación de pruebas dentro del proceso de juicio político contra el presidente de la Judicatura.

Otros servidores y exservidores judiciales convocados

Serrano no es el único juez anticorrupción llamado a comparecer. También fue convocado Christian Fierro, quien junto a Serrano integró el tribunal que juzgó el caso Euro 2024, en el que se procesó al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

Otra figura clave es Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura y cercano a Godoy. A él se atribuye la voz de un audio en el que se escucha un pedido al juez Serrano para que preste especial atención a la defensa del narcotraficante serbio. Esa presión fue el detonante de la denuncia que hoy sustenta una de las causales del juicio político contra Godoy.

Además, se prevé la participación del asambleísta oficialista Eckener Recalde. Su nombre ha sido mencionado en el proceso de control político al titular de la Judicatura porque, según el correísmo, durante el anterior periodo legislativo habría ejercido presiones para la posesión de Mario Godoy en la Asamblea. En ese momento, Recalde ocupaba la segunda vicepresidencia del Parlamento.

El juez Carlos Serrano presentó su renuncia el pasado 8 de diciembre, pero dejó de despachar por temor a las presiones y amenazas. Cortesía

Aún pendiente la defensa de Godoy

El martes 2 de febrero de 2026, Godoy debía presentar sus pruebas documentales. Sin embargo, argumentó que el Ministerio del Interior y el propio Consejo de la Judicatura, que él preside, no habían respondido a los pedidos de información formulados como parte del anuncio de sus pruebas.

Esta situación provocó la suspensión de la sesión y se acordó que, una vez remitida la documentación, Godoy actuaría su prueba.

Ferdinan Álvarez señaló este 5 de febrero de 2026 que dichas respuestas ya habían sido enviadas. “Con aquello yo entendería que mañana vamos a evacuar la prueba del señor Godoy. Una vez evacuada la prueba documental y testimonial nos reuniremos como bancada para tomar una decisión”, indicó Álvarez.

Los convocados a la sesión

Carlos Serrano, juez anticorrupción Christian Fierro, juez anticorrupción Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura Eckenner Recalde, asambleísta de ADN

