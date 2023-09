El hospital Teodoro Maldonado Carbo suma su tercer gerente en este año

La constante rotación de gerentes generales del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo (HETMC) no solo se mantiene, sino que se acelera: del promedio de un año de duración en el cargo, sobre todo desde la pandemia, el último estuvo solo cinco meses. Así, esta casa de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) suma su tercera autoridad en lo que va de 2023.

Aunque no indicaron los motivos del nuevo relevo, el área de comunicación del hospital y la de la dirección nacional del IESS confirmaron a este Diario que desde el lunes 25 de septiembre el nuevo gerente general es Roque Villacís Merizalde, también oficial de Marina como su antecesor, Mac Mera Cárdenas, quien estuvo en ese puesto desde el viernes 14 de abril, cuando reemplazó a su vez al médico Francisco Pérez.

“Esto ya no nos toma de sorpresa, porque desde el año de la pandemia venimos con esto de que entra alguien, trabaja seis meses y después lo despiden, pero es algo que nos afecta muchísimo”, expresa Carmen Macías, presidenta de la Asociación de Pacientes de Enfermedades Reumáticas (Apare), que se atienden en ese hospital.

Explica que ante la crónica falta de medicinas para enfermedades raras y catastróficas, siempre están buscando dialogar con las autoridades para exigir su derecho a recibir los fármacos y buscar soluciones. Sin embargo, el cambio de directivos otra vez regresa todo al principio.

De allí que otros afiliados del IESS, como Jhonny Barberán, uno de los 320 pacientes renales que se someten tres veces por semana a hemodiálisis, vean incluso una intencionalidad.

El entonces nuevo gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Mac Mera Cárdenas, en abril pasado. Cortesía IESS

“En estos últimos tiempos el cambio de los gerentes es una estrategia, porque llega el nuevo con el cuento de que él no sabe nada, que recién va a enterarse, que recién va a empezar su gestión, que hay que esperar unos meses, y cuando dice que ya va a empezar a solucionar, pues se va, llega el nuevo y otra vez la misma historia”, manifiesta.

A su criterio, esa es una de las causas por las que no se solucionan los problemas del hospital. Cita como ejemplo el caso de su área: “Se acabó el filtro de 60, que yo uso. Estoy dializándome con uno de 80, voy a salir desbaratado porque es de mayor capacidad para mi peso. No hay sábanas, no hay nefrólogos, ¿Cómo es posible que un hospital de tercer nivel tenga solo un nefrólogo para 320 pacientes?”.

Carmen Macías confirma que los problemas de la entidad no se limitan a las medicinas: “Un hospital de tercer nivel debe priorizar la higiene, la limpieza, pero todo es desastroso”, asegura la también paciente, quien cuenta que el especialista que la atiende debió comprar de su bolsillo un ventilador portátil para el consultorio, porque el equipo de aire acondicionado está dañado.

Por esos motivos, apoya la idea de que los gerentes de hospitales sean elegidos por concurso de méritos y cumplan al menos cuatro años en el cargo.

Estoy casi seguro de que ni siquiera dejaron iniciado el proceso de compra de los insumos para la sala de hemodiálisis. Otra vez nos va a tocar a nosotros los pacientes traer todo. Jhonny Barberán, paciente

Roque Villacís Merizalde es el nuevo gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del IESS, desde el lunes 25 de septiembre. Cortesía

El nuevo gerente general, un oficial naval experto en seguridad

Graduado de oficial de la Armada en 1990 y de licenciado en Logística Naval en 2016, el nuevo gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo tiene más de 23 años de experiencia en el área de seguridad.

Ha sido jefe, director nacional o asesor de seguridad en empresas públicas y privadas como Andinatel, Petroecuador, Petroamazonas, Biess, Pronaca, Promarisco, entre otras. Aunque desde abril era director médico del hospital.

"Soy un profesional Magister en Gerencia de Seguridad y Riesgo con más de 25 años de experiencia en gestión integral de riesgos administrativos, financieros y de seguridad, aseguramiento de la cadena logística, seguridad: petrolera, agroindustrial, comercial, bancaria, y en telecomunicaciones, así como seguridad en movilidad humana, resiliencia e inteligencia corporativa para el desarrollo de sistemas de gestión", dice su hoja de vida.

Sería ideal que el gerente del hospital, de cualquier hospital público, fuera elegido por concurso de méritos, que reciba su nombramiento y se quede allí por lo menos tres o cuatro años. Carmen Macías, paciente

