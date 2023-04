El relevo de gerente del Teodoro Maldonado, entre la sorpresa y el hermetismo

Cuatro exoficiales de la Armada del Ecuador, con el capitán de navío en servicio pasivo Mac Mera Cárdenas a la cabeza, asumieron este viernes 14 de abril el manejo del hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Mera remplaza como gerente general del mayor hospital de especialidades del IESS en Guayaquil al médico Francisco Pérez, quien en la noche previa emitió un comunicado para informar que había sido notificado del cese de sus funciones en el cargo que desempeñaba desde hacía ocho meses y medio.

A través de otro comunicado, el IESS le agradeció ayer a Pérez por sus servicios, resaltó algunos de los logros y “transformaciones” que él había conseguido durante su gestión, “incluso a riesgo de su integridad física, que fue vulnerada, entre otras, por un intento de secuestro”, ocurrido en febrero pasado, pero no indicó los motivos por los que decidió cesarlo.

Tampoco los mencionó Pérez en su comunicado de despedida ni Mera durante una breve presentación ante los medios efectuada en la mañana, donde no dio mayor espacio a preguntas.

Francisco Pérez, exgerente del HTM, durante una queja de pacientes de la unidad de hemodiálisis, en 2022.. EXPRESO

Este Diario solicitó al IESS la respectiva información a través de su encargado nacional de Comunicación, pero hasta el cierre de esta edición ese pedido no fue atendido.

“Hemos asumido esta responsabilidad con mucho compromiso, con muchas ansias de llevar este hospital a ser uno de los mejores en el país y en la región”, manifestó escuetamente Mera, quien agradeció su designación a las autoridades del Seguro Social, pero sin dar detalles sobre su vinculación.

A diferencia de lo ocurrido el 29 de julio de 2022, cuando Pérez fue posesionado en el cargo por el presidente del Consejo Directivo del IESS, Alfredo Ortega; esta vez no hubo presencia de las autoridades de la entidad.

En cambio, lo que sí hubo durante el breve recorrido de Mera fue un contingente de militares dentro y fuera del hospital, que posteriormente se retiró.

Al cumplirse una semana de su asesinato, un retrato de la directora administrativa del HTMC, Nathaly López, fue colocado en el hall del hospital para una misa en su memoria. Christian Vinueza

En los últimos años, en el Teodoro Maldonado Carbo se han denunciado y confirmado diversos actos de corrupción. Durante su gestión, Pérez había revelado presiones para su salida del cargo, que él atribuía a las “mafias” que pretendían mantener el manejo irregular de las compras de fármacos e insumos y los contratos de servicios.

El pasado 28 de marzo se produjo el asesinato de la directora administrativa, Nathaly López, cuando ella retornaba a su domicilio, un crimen que las autoridades del IESS atribuyeron a su lucha contra la corrupción.

No obstante, pese a lo ocurrido con su compañera de labores y las amenazas recibidas, Pérez dijo a EXPRESO la semana pasada que no pensaba renunciar.

“Lo que empezamos con Nathaly y por lo que ella puso su vida en riesgo, no puede quedar en vano. Y si Nathaly murió por una causa, no podría yo renunciar y dar un paso al costado”, expresó el médico a este Diario el pasado 5 de abril. No obstante, una semana después el IESS decidió cesarlo.

Al menos una docena de militares se han sumado a la vigilancia externa e interna en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. NELSON TUBAY

Su reemplazo, Mac Mera, tiene formación militar en la Academia Naval de Estados Unidos, fue gerente del Hospital Naval Guayaquil en 2020 y director general de Educación y Doctrina de la Armada en 2022.

También director general de Finanzas y director de Empresas de la Armada, así como capitán de Puerto de Guayaquil.

Además de Mera como gerente general, otros tres exoficiales navales asumirán los cargos de director médico, director administrativo y director financiero. Y un profesional civil será el director de Talento Humano, según indicó el IESS.