El ministro del Interior John Reimberg presentó el proyecto y la vicepresidenta María José Pinto fue testigo.Cortesía: Asamblea/ Flickr

Gobierno propone endurecer penas por reclutamiento de menores en bandas criminales

El proyecto de ley fue presentado en la Asamblea Nacional. Incluye cambios a 11 leyes, entre ellas, el Código de la Niñez

El Gobierno Nacional quiere reformas legales para frenar el reclutamiento de menores por parte de las bandas del crimen organizado. El ministro del Interior, John Reimberg, presentó en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes.

(NO TE PIERDAS: ¿Es legal juzgar a menores como adultos? Qué dice la nueva ley y los expertos)

La propuesta busca endurecer las penas contra quienes reclutan a menores. Además, reconoce las figuras de uso y utilización como modalidades del delito y, en función de ello, plantea sanciones proporcionales a la magnitud del daño causado.

RELACIONADAS

"La captación sistemática de la niñez por parte del crimen organizado erosiona el orden democrático, debilita la gobernabilidad y pone en riesgo la paz social", indicó Reimberg. Añadió que la normativa también reconoce a los menores como víctimas de las estructuras criminales.

El asambleísta de ADN, Xavier Ordóñez, presentó en el Pleno la moción para el proceso de fiscalización.

El oficialismo en la Asamblea pone el ojo en el Municipio de Quito: ¿Qué investigará?

Leer más

Según el ministro, el proyecto aborda la falta de judicialización efectiva y de respuestas especializadas frente a este fenómeno. De acuerdo con Reimberg, esta situación ha favorecido la impunidad y la reproducción del reclutamiento de menores.

Cambios en 11 leyes

Para dar paso a las reformas planteadas, el proyecto de ley propone modificar 11 cuerpos legales, entre ellos el Código de la Niñez. 

Una de las modificaciones se realizaría en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y está relacionada con el delito de extorsión, dentro del régimen de denuncia con reserva de identidad, “lo que permitirá reforzar la investigación penal y la protección de quienes denuncian”.

Una vez presentado, el proyecto deberá ser socializado con todos los asambleístas. Posteriormente, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá pronunciarse, luego de recibir el informe no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa.

¿En qué mesa se tramitaría?

Aunque el CAL aún debe resolver el trámite, la coordinadora de la bancada de ADN, Valentina Centeno, anunció que el proyecto sería enviado a la Comisión de Participación Ciudadana, donde el oficialismo tiene mayoría.

Comisión Asamblea Nacional
La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional está controlada por ADN.CORTESÍA.

Ante la consulta de por qué no se remitirá a la Comisión de la Niñez, considerando la materia que aborda el proyecto de ley, Centeno respondió: “Nosotros no vamos a permitir que este proyecto se politice”. Añadió que en la Asamblea existe un grupo que defiende los derechos de los delincuentes.

La referencia fue directa al correísmo. Cabe recordar que la Comisión de la Niñez está bajo control de la Revolución Ciudadana y es presidida por la asambleísta Viviana Veloz, exjefa de bancada.

