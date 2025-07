Financiamiento a partidos políticos: Reforma pasa al Pleno y ya se miden los votos

El informe para el segundo debate de la reforma constitucional, que propone eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, quedó listo. El documento plantea que la Asamblea Nacional dé paso a la propuesta impulsada por el presidente Daniel Noboa.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo ante la Corte Constitucional y busca modificar los artículos 110 y 115 de la Constitución. Ambos establecen mecanismos de financiamiento público a las organizaciones políticas: el fondo partidario, entregado anualmente, y el fondo de promoción electoral, destinado a que los candidatos expongan sus ofertas de campaña en los medios de comunicación durante las elecciones.

Impacto económico

En el seno de la Comisión Ocasional que tramitó la reforma se mencionó un monto de USD 260 millones desde 2008, año en que se aprobó la Constitución de Montecristi. Esto representa un promedio anual de USD 15 millones desde que entró en vigencia este tipo de financiamiento.

“Lo insólito es que no es poca plata. Son 81 millones de dólares (fondo partidario). No creo que en todos los casos hayan sido bien utilizados y además están entregados en años que no hay elecciones”, señaló Esteban Torres, presidente de la Comisión Ocasional.

De aprobarse la reforma, los movimientos políticos deberían financiarse por cuenta propia, respetando los techos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y sujetos a controles sobre el origen de dichos recursos.

Votación en la comisión

El informe fue aprobado con seis votos de los siete posibles. La única ausente en la sesión del 23 de julio de 2025 fue la vicepresidenta de la comisión, Yadira Bayas (ADN). El documento será remitido al Pleno, donde deberá aprobarse o archivarse.

¿Hay los votos para la aprobación?

La reforma propuesta por el Ejecutivo genera tensión entre los independientes y algunos aliados de una facción de Pachakutik, cuyos movimientos se benefician directamente de los fondos estatales.

El bloque correísta se ha manifestado en contra, aunque aún no ha hecho pública una posición oficial de cara al segundo debate. Actualmente, RC cuenta con 62 asambleístas.

El asambleísta de ADN Esteban Torres es el presidente de la Comisión Ocasional para tramitar la reforma constitucional sobre los partidos políticos. Foto: Karina Defas/ Expreso

La mayoría coordinada por ADN tiene el respaldo de independientes y miembros de PK. El asambleísta miembro del bloque oficialista (aunque elegido por Construye) Pablo Jurado, expresó su posición de que los fondos no deben eliminarse por completo, sino que se requiere un mejor control de su uso.

“Los expertos apuntaron a que se requiere un mayor control del fondo partidario permanente y la administración en las pautas del fondo de promoción. Todos (expertos) coincidieron en que no es recomendable eliminar de manera total, sino volver más transparente el contenido de los artículos 110 y 115”, mencionó Jurado.

El oficialismo, por su parte, se mantiene firme en aprobar la reforma propuesta por el Ejecutivo. El legislador gobiernista Andrés Castillo afirmó: “Para todos hay o para todos no hay. Lo que respondan las demás bancadas es cuestión de su propia realidad. Insistiremos en el planteamiento inicial”.

