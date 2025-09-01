Expreso
aeropuerto
Ciudadanos de 45 países deberán solicitar la visa de visitante temporal transeúnte para ingresar a Ecuador.Flor Layedra Torres

Ecuador exige visa temporal a ciudadanos de 45 países desde hoy 1 de septiembre

La vigencia de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional modifica el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana

Desde el lunes 1 de septiembre, 45 países deberán tramitar la visa de visitante temporal transeúnte para ingresar a Ecuador. Así lo comunicó la Cancillería de Ecuador.

Esta disposición corresponde de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, la cual reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, al agregarse el numeral 9 que dice:

“Visa de transeúnte: Es la autorización para transitar por el Estado ecuatoriano otorgada a las personas de las nacionalidades que la autoridad de movilidad humana determine”.

¿Qué países deberán tramitar este documento?

  • Afganistán
  • Angola
  • Bangladesh
  • Camerún
  • Cuba
  • Egipto
  • Eritrea
  • Etiopía
  • Filipinas
  • Gambia
  • Ghana
  • Guinea
  • Kenia
  • India
  • Irak
  • Irán
  • Libia
  • Nigeria
  • Pakistán
  • Nepal
  • República Democrática del Congo
  • República Popular Democrática de Corea
  • Senegal
  • Siria
  • Sri Lanka
  • Somalia
  • Venezuela
  • Vietnam
  • Yemen
  • Haití
  • República del Congo
  • Mali
  • Costa de Marfil
  • Myanmar
  • Uzbekistán
  • Tayikistán
  • Albania
  • Chad
  • Guinea Bissau
  • Kirguistán
  • Mauritania
  • Sierra Leona
  • Sudán
  • Sudán del Sur
  • República Popular China

¿Qué deberán hacer los ciudadanos de estos países para ingresar a Ecuador?

Los ciudadanos de estos países deberán tramitar la visa de visitante temporal de transeúnte en el portal digital de la Cancillería. Para ello, primero deberán crear una cuenta en: https://serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec/

El formulario de la solicitud tiene un valor de $ 50 y la visa, en cambio, cuesta $ 30.

Con esta medida, la cartera de Estado manifiesta que busca “fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio”.

