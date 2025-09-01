Ecuador exige visa temporal a ciudadanos de 45 países desde hoy 1 de septiembre

La vigencia de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional modifica el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana

Ciudadanos de 45 países deberán solicitar la visa de visitante temporal transeúnte para ingresar a Ecuador.

Desde el lunes 1 de septiembre, 45 países deberán tramitar la visa de visitante temporal transeúnte para ingresar a Ecuador. Así lo comunicó la Cancillería de Ecuador.

Esta disposición corresponde de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, la cual reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, al agregarse el numeral 9 que dice:

“Visa de transeúnte: Es la autorización para transitar por el Estado ecuatoriano otorgada a las personas de las nacionalidades que la autoridad de movilidad humana determine”.

LE INVITAMOS A LEER: ¿Por qué el Gobierno ya no habla del Plan Fénix? Expertos responden

¿Qué países deberán tramitar este documento?

Afganistán

Angola

Bangladesh

Camerún

Cuba

Egipto

Eritrea

Etiopía

Filipinas

Gambia

Ghana

Guinea

Kenia

India

Irak

Irán

Libia

Nigeria

Pakistán

Nepal

República Democrática del Congo

República Popular Democrática de Corea

Senegal

Siria

Sri Lanka

Somalia

Venezuela

Vietnam

Yemen

Haití

República del Congo

Mali

Costa de Marfil

Myanmar

Uzbekistán

Tayikistán

Albania

Chad

Guinea Bissau

Kirguistán

Mauritania

Sierra Leona

Sudán

Sudán del Sur

República Popular China

LE SUGERIMOS LEER: El regreso del juego: ¿Legalizar casinos en plena crisis de crimen organizado?

Boletín | Ecuador exigirá visa de transeúnte a partir del 1 de septiembre de 2025. pic.twitter.com/ASzyvKrXAJ — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) August 30, 2025

Despidos en áreas protegidas: El impacto del despido de guardaparques en Ecuador Leer más

¿Qué deberán hacer los ciudadanos de estos países para ingresar a Ecuador?

Los ciudadanos de estos países deberán tramitar la visa de visitante temporal de transeúnte en el portal digital de la Cancillería. Para ello, primero deberán crear una cuenta en: https://serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec/

El formulario de la solicitud tiene un valor de $ 50 y la visa, en cambio, cuesta $ 30.

Con esta medida, la cartera de Estado manifiesta que busca “fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!