Rafael Arcos: “La zona franca permite esperar sin pagar aranceles”

Empresas buscan zonas francas y eficiencia logística para enfrentar sobretasas y crisis globales sin frenar operaciones

Ecuador aplica una tasa a las importaciones colombianas desde el 1 de febrero de 2026. Inicialmente fue del 30 %. Luego, Colombia replicó la medida el 24 de febrero. Y días después, el gobierno del presidente Daniel Noboa elevó la tarifa al 50 %. Actualmente, el país vecino evalúa aplicar una medida similar para los productos ecuatorianos. Esta situación ha afectado a los dos países, por lo que importadores ecuatorianos han buscado alternativas hasta que se llegue a un acuerdo.

Rafael Arcos, gerente de Itulpark, explica a Diario EXPRESO las alternativas que hay para el comercio internacional en tiempo de conflictos armados y sobretasas.

Frente a la crisis en Medio Oriente y las sobretasas con Colombia, ¿cómo actuar?

Es un contexto complejo que siempre termina afectando las operaciones. Por eso, lo más importante es contar con una infraestructura eficiente y competitiva que permita a las empresas mitigar estos impactos y mantener sus operaciones.

Zonas francas y manejo de sobretasas

¿Cómo enfrentar este escenario?

Nosotros ofrecemos infraestructura que permite reducir costos logísticos de almacenamiento y distribución. Además, incorporamos soluciones como zonas francas, que ayudan a las empresas a manejar mejor estos escenarios.

¿Cómo funciona esa zona franca?

Permite importar productos, por ejemplo desde Colombia, y mantenerlos almacenados sin pagar aranceles del 50 % hasta que se nacionalicen. Así, cuando se resuelva el problema de las sobretasas, las empresas pueden sacar la mercadería al mercado sin demoras.

Pero mantener esa mercadería almacenada también tiene un costo, ¿no?

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Sí, pero es un costo menor comparado con detener operaciones o desabastecer el mercado. Las empresas prefieren asumir ese costo antes que perder clientes o ingresos.

Impacto en empresas y comercio

¿Qué otras estrategias existen?

Una clave es la eficiencia operativa. Por ejemplo, contar con una buena ubicación logística reduce costos de transporte, especialmente en un contexto de incremento del diésel. También promovemos la consolidación de carga, lo que permite optimizar los envíos y reducir costos.

¿Qué tipo de empresas ya están aplicando estas soluciones?

Compañías del sector retail, farmacéutico y de alimentos que importan productos, muchos de ellos desde Colombia.

¿Existe confianza en que el problema con Colombia se resolverá pronto?

Sí, porque el impacto económico es fuerte para ambos países. Además, hay presión desde distintos frentes, incluidos organismos internacionales y protestas en la frontera, lo que empuja a una solución en el corto plazo.

En el caso del conflicto en Medio Oriente, ¿cómo afecta a la logística global?

Complica rutas claves, como el paso por el estrecho de Ormuz. Frente a esto, las empresas deben diversificar proveedores y mercados, buscando alternativas en Asia, Europa o Estados Unidos, para no depender de una sola ruta.

Capacidad logística y estrategias

¿Hay capacidad suficiente en el sistema logístico para responder a estas crisis?

Tras la pandemia, tanto navieras como puertos están mejor preparados. Sin embargo, los costos de fletes pueden subir y la disponibilidad de espacio puede ajustarse, aunque sin los niveles críticos que vimos en años anteriores.

¿Qué lecciones deja esta coyuntura?

Las empresas deben contar con infraestructura adecuada, tecnología, digitalización y planes de contingencia que les permitan reaccionar rápidamente.

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¿Cómo influye esto en la sostenibilidad financiera de las empresas?

El mayor impacto suele darse en el flujo de caja. Por eso, tercerizar la logística en lugar de invertir en infraestructura propia puede ser una estrategia clave para mantener liquidez y reducir riesgos.

¿Qué papel juega la inversión en este proceso?

Es fundamental, pero no todas las empresas pueden asumirla. Por eso existen modelos donde operadores logísticos realizan las inversiones y trasladan esos beneficios a sus clientes, permitiéndoles operar sin grandes desembolsos. Nosotros recibimos un crédito del BID y Banco Guayaquil de unos 48 millones de dólares, para crear esta infraestructura de logística

¿Qué mensaje deja esta situación para el sector empresarial?

Que hay que prepararse. Estas crisis no se pueden controlar, pero sí se pueden gestionar. La clave está en ser competitivos, eficientes y contar con una estructura logística que permita adaptarse a cualquier escenario.

Perfil

Rafael Arcos es gerente general de Centro Logístico Itulpark, un proyecto de infraestructura logística ubicado en las afueras de Quito. Es ingeniero comercial por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos directivos en distintos sectores, lo que le ha permitido desarrollar una amplia visión empresarial.

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