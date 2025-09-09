Progen: Reserva evita transparentar falencias de las centrales Quevedo III y Salitral

El Ministerio de Energía informó que equipos de Quevedo no eran los solicitados. Celec reportó obras pendientes en Salitral

Los informes que evidencian en qué estado se encuentran las centrales térmicas Quevedo III y Salitral, que estaban a cargo de Progen, se manejarán de manera reservada. Así lo informó este 8 de septiembre de 2025 la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo.

La funcionaria indicó que el informe que detalla la situación de Quevedo III (50 megavatios) fue entregado el 1 de septiembre de 2025. El de Salitral (100 megavatios) está previsto para este 10 de septiembre de 2025. Ambos proyectos a cargo de la empresa estadounidense Progen debían aportar 150 megavatios (MW) al sistema nacional, pero su incorporación se encuentra pendiente.

Progen no está a cargo de estos proyectos desde junio pasado, tras la terminación unilateral del contrato por parte del Gobierno. Ante este escenario, el Ministerio de Energía anunció que técnicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) terminarían con la instalación de estos equipos.

Un mes después, la Contraloría General del Estado (CGE) identificó en un examen especial falencias en el proceso de contratación de estos equipos. Los hallazgos derivaron en indicios de responsabilidad administrativa, civil y penal. Aparte, el Gobierno denunció a la empresa por presunto fraude. Y presentó otra querella por una supuesta asociación ilícita

La Celec decidió también contratar a la verificadora Ecuacier para conocer en qué estado estaban estas instalaciones.

Una vez remitido el 1 de septiembre de 2025 el informe sobre Quevedo III la documentación fue entregada a la Fiscalía General del Estado. Y su contenido no será difundido, refirió la portavoz de Carondelet.

“No son públicos porque una vez recibidos, el de Quevedo ya fue entregado inmediatamente, forman parte de la investigación que está haciendo la Fiscalía y, en ese sentido, se torna de momento en un informe confidencial”, apuntó la vocera.

La Fiscalía indaga a Progen dentro del caso Apagón, que se encuentra en investigación previa. Esto implica que se mantiene bajo reserva hasta la formulación de cargos, según la normativa.

Esto significa que no se podrán conocer detalles. Pero, Gabriel Secaira, consultor energético, consideró que por la trascendencia de estos proyectos se deberían transparentar los hallazgos de manera pública.

Progen: La situación de los proyectos Quevedo III y Salitral

Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, adelantó el 6 de agosto en una entrevista en radio Centro que recibió el resultado provisional del informe de inspección de la central térmica Quevedo III. El de Salitral estaba aún pendiente.

Así tras haber retirado las películas de plástico, que cubrían estos equipos desde hace meses, el informe confirmó lo señalado ya por la Contraloría.

“Son máquinas que no son adecuadas, no son las que se pidieron inicialmente. Gracias a Dios, nos anticipamos presentando denuncias ante la Fiscalía y, obviamente, vamos con todo contra esta empresa, porque lo que ha hecho es un fraude”, enfatizó entonces la ministra.

La funcionaria no detalló si estos motores (de Quevedo III) se podrán poner en marcha, como estaba previsto inicialmente.

En cuanto a Salitral, el informe de Avance de las Obras Electromecánicas del Proyecto Salitral, elaborado en mayo de 2025 por la Celec, detalla entonces la situación en esta planta.

El avance de obras en Salitral ascendía al 35 % hasta mayo de 2025

En este informe, al que accedió Diario EXPRESO, se evidencia que la obra que debía concluir el 27 de febrero de 2025 tenía un avance de apenas el 35 % hasta finales de mayo pasado.

El insumo revela también, entre otros, que el suministro de generadores marca Progen de 3.5000 kW y auxiliares tenía hasta la fecha referida un avance del 54.6 %.

Estaba pendiente la subestación eléctrica, transformadores, cables, tanque de combustible, calderos, tanques de almacenamiento de fuel oil, planta de tratamiento de aguas y residuos. Incluso los manuales. “Hasta la fecha de elaboración del presente informe, Progen no ha entregado los manuales y pruebas de fábrica de los equipos adquiridos para este proyecto”, precisa el informe de la Celec.

Además, la entidad alertó ya que no había avances en la interconexión con el sistema contraincendio, en la instalación de cables, de equipos primarios y secundarios, en la implementación del software de control y de monitoreo.

En estas condiciones, poner en marcha esta planta representa un desafío. Secaira mencionó que lograr adquirir todas las piezas pendientes toma tiempo. “Es muy difícil conseguir los equipos de manera inmediata”.

El especialista, además, ratificó que de la información pública se advierte que faltan muchos componentes importantes. “La evaluación debe determinar si los motores sirven y para qué combustible son útiles, pero hay que considerar que son equipos viejos”, enfatizó.

La generación de Quevedo III y Salitral era parte del plan de estiaje 2025-2026 del Gobierno. Y estaba planificado, tras la terminación unilateral de los contratos, que técnicos de Celec concluyan con su instalación hasta diciembre de 2025.

En la situación actual, este escenario se vuelve complejo porque si los informes de Progen entraron como pruebas podría haber limitaciones para intervenir en estas centrales de generación, sugirió Darío Dávalos, consultor energético. “Qué encontraron en esos informes para remitir a la Fiscalía, no sabemos, pero no debe estar muy lejos de lo que determinó la Contraloría”.

Dávalos agregó que si este proceso se extiende se aplazará la incorporación de los 150 megavatios. Así, se debería desarrollar otros proyectos para cubrir esa generación de energía eléctrica y atender el incremento de la demanda.

En 2026 se estima que se requieran entre 350 MW - 400 MW adicionales debido al aumento de la demanda de energía eléctrica. Tener el embalse Mazar a tope no es suficiente.

