La serie documental de National Geographic, coproducida con NUTOPIA y Disney+, requirió cerca de un año de preparación y se filmó a finales de 2022.Liz Briceño / Expreso

'Pole to Pole' de Will Smith impulsa a Ecuador como destino cinematográfico

El Gobierno ofrece incentivos que devuelven 37 % de gastos tras éxito de producción de National Geographic, en Disney+

Más de 300 personas, helicópteros y un año de planificación fueron necesarios para que Will Smith pudiera filmar en Ecuador la serie 'Pole to Pole' que se transmite por Disney+, experiencia que demostró las capacidades del país para manejar producciones internacionales de gran escala y motivó al Gobierno de Daniel Noboa a impulsar el Certificado de Inversión Audiovisual (CIA).

El viceministro de Producción e Industrias, Andrés Robalino, explicó que el Gobierno impulsa el CIA para capitalizar esta fortaleza y atraer más proyectos similares. El incentivo permite a productoras extranjeras recuperar hasta el 37% de los gastos realizados en Ecuador, dos puntos porcentuales por encima del 35% que ofrece Colombia, país líder en la región con 10 a 15 años de experiencia en incentivos audiovisuales.

El mecanismo no constituye una devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sino una devolución de gastos que incentiva la contratación de bienes y servicios locales. “Se tiene que presentar las facturas ecuatorianas, es decir, que se incentiva la contratación de bienes y servicios ecuatorianos”, precisó Robalino.

El proceso requiere que las empresas internacionales inicien la solicitud en el Instituto del Cine y la Industria Audiovisual del Ministerio de Cultura, para luego pasar al Consejo Sectorial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (COSIGA) para aprobación y firma del contrato. Robalino indicó que ahora, con la normativa secundaria completada, los contratos de inversiones pueden firmarse en un plazo de 15 a 20 días. Una vez finalizada la producción, pueden solicitar al Servicio de Rentas Internas (SRI) la devolución mediante crédito tributario.

Ecuador dispone de un cupo de $12 millones para este incentivo

El Gobierno Nacional dispone de un cupo fiscal de poco más de $12 millones para este incentivo. Robalino confirmó que esta semana se reunieron con dos productoras internacionales interesadas en desarrollar proyectos en Ecuador, lo que demuestra el creciente interés tras conocerse el éxito de 'Pole to Pole'.

La serie documental de National Geographic, coproducida con NUTOPIA y Disney+, requirió cerca de un año de preparación y se filmó a finales de 2022 con la productora nacional URBANO FILMS como responsable de la logística local. Roberto Aguirre, gerente general de la empresa, detalló que la operación involucró a 180 personas del equipo internacional más personal ecuatoriano en locaciones emblemáticas como la Cueva de los Tayos, Sacha Llacta, Macas y la Nariz del Diablo.

La coordinación gubernamental fue dirigida por el entonces ministro de Turismo, Niels Olsen -actual presidente de la Asamblea Nacional-, quien armó un equipo interdisciplinario entre varios ministerios. El rodaje permitió documentar territorios megadiversos donde científicos ecuatorianos del Neotropical Toxins Lab identificaron seis nuevas especies de arácnidos durante la expedición a la Cueva de los Tayos.

Aguirre, cuya empresa tiene 20 años brindando servicios a productoras extranjeras, consideró que el incentivo representa “un punto de inflexión” que podría detonar el crecimiento del sector hacia producciones de mayor envergadura. Destacó que esto ya genera interés de productoras colombianas que buscan nuevas locaciones.

La estrategia comunicacional para promocionar el incentivo será desarrollada conjuntamente con el sector privado, participando en las principales exposiciones de cine del mundo para consolidar al país como destino atractivo para proyectos audiovisuales internacionales.

