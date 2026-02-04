Panamá disolverá alrededor de 300.000 firmas sin actividad

El proceso comenzará el próximo 27 de febrero. El Gobierno busca que el país salga de las listas negras internacionales

En este proceso de depuración se identificaron sociedades anónimas que están morosas por más de 10 años.

Panamá anunció este 4 de febrero de 2026 que iniciará un proceso para eliminar casi 300.000 “personas jurídicas suspendidas”, sociedades anónimas sin actividad, del registro. Con esta medida, el Gobierno busca que el país deje de ser considerado un paraíso fiscal y avanzar en su salida de listas vinculadas al blanqueo de capitales.

“Este proceso de disolución es algo que está ayudando al país a salir de las listas negras internacionales. Este proceso identificó sociedades que están morosas por más de 10 años, van hasta 20 años, en (el pago de la) tasa única”, explicó la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá detalló que el proceso comenzará el próximo 27 de febrero de 2026 a través de dos etapas: una primera que comprende a las “personas jurídicas que mantienen un marginal de disolución por falta de pago de la tasa única por más de 20 años, específicamente antes y después del año 2016” y una segunda que abarca a aquellas con “estatus suspendido en el Registro Público”.

También se tendrá en cuenta si las sociedades no tienen un agente residente, aquella figura (abogado o bufete) que representa a la entidad ante las autoridades o registro público, por más de 90 días luego de su renuncia, remoción o terminación, según explicaron durante una conferencia de prensa las diversas entidades.

Panamá busca salir de las listas negras internacionales

El proceso se hará de manera escalonado, con un primer bloque de 180.883 sociedades con información homologada, según la cartera de Economía. Además se estableció una Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Depuración de Personas Jurídicas, integrada por el ministerio, el Registro Público y la Superintendencia de Sujetos no Financieros.

Así, según la viceministra Sáiz, “la idea es ir eliminando estas sociedades del Registro Público y a su vez de la Dirección General de Ingresos”.

“El proceso es agnóstico y neutral a lo que es el tipo de sociedad. El foco es que no han pagado tasa única o no tienen agente residente”, señaló la funcionaria al recalcar que no tienen detalles si las sociedades son consideradas “offshore” ni su tipo de actividad porque son anónimas.

El Gobierno de José Raúl Mulino se ha enfocado en la salida de Panamá de aquellas listas que lo califican como un paraíso fiscal al considerar que son discriminatorias y afectan a la economía del país, así como en recuperar la “confianza” internacional.

Panamá ha salido de varias listas el año pasado como la de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo o la de paraísos fiscales de Ecuador.

Panamá dejó de figurar en la lista de paraísos fiscales, que maneja Ecuador

En Ecuador, Panamá dejó de figurar en la lista de paraísos fiscales en agosto de 2025, luego de que el Servicio de Rentas Internas (SRI) emitiera una resolución, que reformó el listado vigente desde 2015. La decisión se dio tras la firma de un acuerdo de intercambio de información tributaria entre las administraciones de ambos países.

Tras la salida de Panamá de la lista de paraísos fiscales, que manejaba Ecuador, el Gobierno ecuatoriano anunció que iniciaría gestiones para firmar un acuerdo comercial con esta nación. Panamá es un mercado clave para Ecuador por su alto poder adquisitivo. Tiene el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita más altos de América Latina.

Además, Panamá logró ser excluida en 2023 de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Después de los ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, el país centroamericano se incluyó en listas grises o de paraísos fiscales.

