Ecuador avanza en negociaciones con EE.UU., UE y Asia para ampliar mercados

Ministro confirma propuesta para incluir 50% de productos a EE.UU., inicio de acuerdo con UE y futuras negociaciones con Asia

Entre los productos que dejaron de estar sujetos a aranceles recíprocos están el café, cacao, piñas, mangos, pitahaya, banano, palmito y flores.

Ecuador presentó una propuesta formal a Estados Unidos para ampliar los beneficios arancelarios al 50% de productos que aún no están cubiertos por el acuerdo comercial bilateral. El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, confirmó que el país está en la fase política de aprobación y espera concretar el acuerdo antes de que finalice 2025, lo que permitiría eliminar la sobretasa del 15% a una mayor cantidad de exportaciones ecuatorianas.

Lea también| Censo Agropecuario Guayas: Arroz y cacao se imponen; análisis de suelo no se prioriza

El 13 de noviembre, el presidente Donald Trump anunció un marco de acuerdo de comercio recíproco que eliminaría los aranceles del 15% para ciertos productos ecuatorianos. Estos productos forman parte de aproximadamente 1.500 ítems.

”Hay una propuesta concreta ya hecha a Estados Unidos y estamos trabajando políticamente para su aprobación. Esperamos que esto concluya pronto", afirmó el ministro en una entrevista en Teleamazonas. Jaramillo prefirió no adelantar qué productos específicos están incluidos en esa propuesta adicional.

RELACIONADAS Cinco tips para comprar de forma acertada en Black Friday y evitar ofertas engañosas

El funcionario explicó que las negociaciones han sido complejas porque no se trata únicamente de temas arancelarios. "Es como un acuerdo de libre comercio. Han sido temas tan diversos que se han tratado en este acuerdo marco, que es lo que Estados Unidos considera que quiere firmar con sus países aliados".

Entre los productos que dejaron de estar sujetos a aranceles recíprocos a partir del 13 de noviembre están el café, cacao, piñas, mangos, pitahaya, banano, palmito y flores. Ecuador forma parte de cuatro países aliados de Estados Unidos —junto a Argentina, Guatemala y El Salvador— que están a la espera de la firma definitiva.

Ecuador también deberá cumplir con compromisos con EE.UU.

Ecuador logra un repunte en exportaciones de banano gracias a Europa y Rusia Leer más

Según el ministro, este acuerdo "no es únicamente comercial y de inversiones, hay otros temas que también están considerados en este acuerdo marco", incluyendo aspectos geopolíticos y de seguridad. Ecuador también deberá cumplir con compromisos como eliminar el arancel variable aplicado a productos agrícolas a través del Sistema Andino de Franjas de Precios y aceptar vehículos construidos según estándares estadounidenses.

A pesar de la sobretasa vigente entre mayo y septiembre, las exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos crecieron 33% hasta septiembre de 2025 frente al mismo periodo de 2024. Jaramillo proyecta cerrar el año con un crecimiento del 18% en exportaciones no petroleras.

Acuerdo con la Unión Europea: Ecuador es pionero en la región

El ministro Jaramillo anunció que esta semana comenzó el proceso de negociación del Acuerdo de Facilitación de Inversiones Sostenibles (SIFA, por sus siglas en inglés) con la Unión Europea (UE). Ecuador es el primer país de América Latina en iniciar este tipo de proceso con el bloque europeo.

El funcionario explicó que se trata de un acuerdo de inversiones concreto que establecerá reglas claras para los inversionistas europeos en Ecuador. "Esto permite que podamos contar con una mejora regulatoria y también una herramienta, un workflow para que sea utilizado por parte de los inversionistas", señaló.

Jaramillo detalló que habrá una herramienta tecnológica similar a la Ventanilla Única Ecuatoriana que conectará todas las instituciones involucradas en los procesos de inversión. "Puede ser el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transportes, el SRI (Servicio de Rentas Internas), el Senae (Servicio Nacional de Aduana), todo lo que interviene en el proceso para facilitar los procesos de inversión", explicó.

El ministro confirmó que espera viajar con el presidente Daniel Noboa a Bélgica para avanzar en estas negociaciones, con un viaje proyectado para febrero de 2026. El acuerdo contará con la colaboración de la Organización para el Desarrollo y Cooperación Global.

Jekaterina Dorodnova, embajadora de la Unión Europea en Ecuador, explicó en entrevista con Diario EXPRESO que el SIFA proyecta un potencial de inversión de $ 8.000 millones. La diplomática señaló que este instrumento busca mejorar el clima de inversiones mediante mayor transparencia, previsibilidad en los trámites y seguridad jurídica.

Ecuador domina las exportaciones mundiales de camarón y deja atrás a Asia Leer más

China, Corea del Sur y Japón

Con China, Ecuador mantiene un acuerdo comercial vigente desde 2024, pero el trabajo ahora se centra en apertura fitosanitaria producto por producto. "Estamos trabajando en proteína de pollo y proteína de cerdo, donde hay un potencial de exportación muy importante", indicó el ministro.

El acuerdo con Corea del Sur, firmado en septiembre de 2025, está a la espera de aprobación por parte del parlamento surcoreano para entrar en vigencia. Una vez en vigor, el 98,8% de la oferta exportable ingresará a Corea con arancel cero.

Japón representa una nueva frontera comercial. El canciller japonés visitará Ecuador en enero de 2026 para iniciar el proceso de negociación de los términos de referencia. "Arrancaríamos con el proceso de definir el alcance del acuerdo, y luego hacia la negociación del acuerdo", explicó.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ