Daniel Salcedo dice que ofreció 150.000 dólares a Fabiola Gallardo

Daniel Salcedo Bonilla está dispuesto a colaborar con la justicia. Si la Fiscalía permite su ingreso al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, si garantiza la protección de la vida de su hermano Noé, preso en Latacunga, y la de su familia, ofrece entregar datos sobre la organización criminal a la que se involucró e información sobre otros casos.

Esto lo dijo en su versión libre y voluntaria, rendida en el caso Purga, el 6 de mayo de 2024, a la que EXPRESO tuvo acceso.

En esta declaración, el comerciante guayaquileño, de 34 años, reveló unos cuántos detalles sobre la corrupción judicial en la Corte de Justicia del Guayas.

“Es una trama de corrupción por parte de la Corte Provincial del Guayas. A la que todos hemos sido expuestos porque para suspender audiencias o manejo de sentencias nos han cobrado valores y sumas entregadas y solicitadas en efectivo”.

“Quiero empezar mi relato diciendo que estos casos son de conmoción social y temo por mi vida y estoy dispuesto a colaborar con la Fiscalía General del Estado, por lo que solicito el ingreso al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos. Y no solo en este caso, sino en otros casos para que puedan contar con mi apoyo e información que poseo”, dijo.

Sobre la corrupción enla Corte de Justicia del Guayas comentó que conoce a Mayra Salazar desde hace 7 u 8 años, en la organización de eventos como conciertos de Anuel y Carol G.

Tiempo después, dijo, la comunicadora Mayra Salazar le comentó que había ingresado a trabajar junto con Fabiola Gallardo, presidente de la Corte y que podía ayudarlo en sus líos con la justicia.

Dijo que para suspender audiencias y que estas no se realicen solicitaban entre 2.000 y 5.000 dólares “entregados a operadores míos. Nombres que entregaré cuando esté ingresado en el sistema”.

Contó que Mayra Salazar le presentó a Fabiola Gallardo. “Me comentó que podría ayudarme revisando mi caso y viendo que estaba sin fundamentos a una inocencia (sic), a lo cual me preguntó a mí cuánto estaría dispuesto a pagar por la ayuda, a lo que yo contesté el valor de 150.000 dólares, esto es 50.000 para cada juez y 50.000 para Fabiola”.

“A lo largo del tiempo nos dimos cuenta que, efectivamente, Mayra y Fabiola eran las 'flechas' para poder manejar a los jueces y poder conseguir sentencias y diferimientos”.

En su declaración mencionó a tres jueces; Alberto Lino Tumbaco, Johann Marfetán y Reinaldo Cevallos. Con Lino Tumbaco afirmó que tuvo tres reuniones porque él tenía un juicio en su contra por peculado. “Me solicitaba el valor de 100.000 para la (declaración de ) inocencia. También le comenté que el caso era sencillo. Pero me dijo que si no pagaba esos valores, me sentenciaba como agravantes. Entonces le dije que me dé unos días para poder llegar a la cifra solicitada”. Salcedo asegura que a los pocos días le cambiaron de juez por lo que ya no pagó.

Al ser interrogado por la fiscal, Salcedo dijo no conocer a Pablo Muenes, Mónica Alvarado, Fausto Alarcón y otros.

Sobre Marfetan explicó que “era operador de Gallardo”. “¿A qué se refiere con operador? El que manejaba casos, sentencias, incluso me atrevería a decir que recolectaba dinero para poder entregar a Fabiola” y añadió que por un habeas corpus, a través de terceros, le envió 20.000 dólares a Marfetán.

Del juez Reinaldo Cevallos, quien estuvo a cargo de sus causas de corrupción hospitalaria y también manejó el caso por lavado de Leandro Norero, dijo que le pagó 70.000 dólares por su traslado a otra cárcel.

SALCEDO LLEGÓ A CASA DE FABIOLA GALLARDO EN UN AUTO PRESTADO

Casi al final de su relato narró cómo conoció a Fabiola Gallardo. Dijo que fue a través de Mayra Salazar, quien los presentó en una comida que organizó en casa de la comunicadora. Posteriormente, luego de tener comunicaciones a través de la aplicación Zangui, él coordinó con Gallardo una reunión en la casa, ubicada en Ciudad Celeste.

“¿En qué fecha fue la reunión en la Ciudad Celeste? Estaba en los primeros meses de mi año de libertad. Eso fue en el 2023. ¿Quién más fue testigo de las reuniones de Mayra y Fabiola? Mis tres custodios y el chófer. ¿Los nombres de las personas? Darwin Jacome, David, Chango, Joseph y Tati, los apellidos de sus últimos no recuerdo. ¿Alguna empleada doméstica? No, porque no había nadie, aunque llegó su hijo después. ¿En qué vehículo llegó a la Casa de la doctora Fabiola Gallardo? No recuerdo, tengo varios vehículos, pero no llegué en ningún vehículo de mi propiedad. ¿En qué otros vehículos llegó? Era el auto de un amigo, Armando Suárez, tiene un patio de carros”.