Jordán registró a nombre de terceros un auto para Aleaga

Ronny Aleaga nunca ha reconocido su cercanía con el prófugo Xavier Jordán. Pero hoy, gracias a las pistas de un vehículo, esa asociación es cada vez más indiscutible.

La primera pieza en este gran rompecabezas la reveló el entonces asambleísta Fernando Villavicencio (+). El 10 de junio de 2022 publicó un post en su cuenta de X. Afirmó que Aleaga, entonces asambleísta de la Revolución Ciudadana, se movilizaba en un Toyota Sequoia blindado negro. “Pertenece a una empresa de Xavier Jordán y Federico Zenck, procesados por corrupción hospitalaria (...)”, escribió y adjuntó la foto del auto, que circulaba sin placas.

Aleaga intentó desmentir, pues para ese entonces sostenía que Jordán era el tío de su novia, a quien había conocido en la fiesta de la piscina en Miami. Publicó la foto de su matrícula con los números de placas y series ocultos y escribió: “La razón no pide fuerza, aquí la matrícula de mi vehículo en el que me movilizo habitualmente, un Toyota Fortuner 2012. ¿Y adivinen qué? Está a mi nombre (…)”. La matrícula correspondía a un modelo diferente del auto, pues él era propietario de un carro plomo, mientras que el de la denuncia era negro.

Tras este intercambio de mensajes, el caso pasó al olvido. Volvió a tomar relevancia casi dos años después, cuando Helive Angulo, hombre de confianza de Leandro Norero, habló de un carro prestado para Aleaga.

El pasado 28 de marzo de 2024, en su testimonio anticipado, indicó que Jordán había pedido un auto blindado para alias Ruso, pues el legislador había sido perseguido por motos y una camioneta, en Guayaquil.

Hoy, desde la clandestinidad, Aleaga ha negado las afirmaciones del testigo y ha señalado que es víctima de un supuesto plan de la fiscal Diana Salazar, quien, dice, organiza una retaliación personal en el que incluye el uso de pruebas falsas.

La tercera pieza de este entramado puede encontrarse en el propio Jordán. En los chats con Norero de julio de 2022 que le atribuye la Fiscalía pide un vehículo blindado para el Ruso, pues los carros de él “nos los quemó Villa”. “Nn (ñaño), quiero un blindado para el Ruso, tú tenías varios, apóyame con uno y lo matriculamos con un man sano para que no lo vinculen”, escribió el 21 de julio de 2022.

Un día después, Norero le pidió una cédula para el cambio de propietario. A lo que Jordán envió las fotografías de las cédulas de dos personas. El narcotraficante le responde que registrará el bien a nombre del más viejo, porque no era recomendable poner un “carro grande” a nombre de un “pelado”.

Gracias a esas dos cédulas de identidad, EXPRESO localizó el carro de la fotografía colgada por Villavicencio. Se trata de un Toyota Sequoia de 2013, de placas GSL5797. Entre agosto de 2018 y noviembre de 2022 estuvo registrado a nombre de Digao S.A., una empresa de gimnasios cuyo principal accionista es Federico Zenck Alfaro, amigo de Jordán. En 2019, el cuñado de Jordán, Haldo Jarrín Gonzaga, fue presidente de Digao S.A.

Entre 2014 y 2018, el Toyota aparece a nombre de una mujer, pero gracias a una infracción de tránsito quedó registrado que el beneficiario era Xavier Jordán. La evidencia consta en la página de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). El 10 de julio de 2017 se registró la citación N° 27382353 en donde Jordán aparece como infractor, por conducir un auto sin placas. Lo extraño es que la detección se realizó por fotorradar, pese a que en la ANT él no consta como propietario del automotor.

No es la única inconsistencia. El 28 de noviembre de 2022, el vehículo volvió a ser cambiado de dueño. Aparece el nombre de la persona que Norero y Jordán habían seleccionado y cuya fotografía de su cédula consta en los chats del caso Metástasis. Se trata de Kléber Alfredo Z., un hombre de 34 años, con instrucción bachiller y que nunca ha pagado impuesto a la renta. Pero a su nombre aparecen registrados vehículos de alta gama como un Toyota 4 Runner blindado, un Land Rover modelo Range Rover Sport o un Ford Raptor blindado. A él no se le ha podido ubicar; no tiene seguro social, no ha constituido empresas a su nombre ni tiene juicios en su contra.

Tras el asesinato de Norero en la cárcel de Cotopaxi, el vehículo fue vendido de nuevo. De acuerdo con la ANT y con el Registro de la Propiedad, desde el 2 de junio de 2023 hasta la actualidad el dueño es Rodrigo Daniel Frías Toral, el candidato mejor puntuado en el concurso para Defensor Público del Ecuador, que organiza el CPCCS.

¿Cómo llegó un carro de Jordán a manos de Frías Tobar? Este indicó que lo compró para su empresa de seguridad, pues era blindado, al patio de autos ASAC de Armando Suárez sin conocer sus antiguos dueños. Recordó que pagó entre 57.000 o 60.000 dólares, aunque en el SRI consta que por impuesto de transferencia de dominio pagó 93,28 dólares, que corresponde al 1 % del valor del vehículo.

Frías aseguró que el auto estuvo en su poder entre un año y un año y medio y, después, lo vendió. Ese traspaso no está registrado en la ANT, pues hasta el 1 de mayo de 2024 aparece el bien a su nombre. También las infracciones de 2024 salen a su nombre.

El Dr. Daniel Frías hizo llegar los documentos de respaldo de la compra del vehículo GSL-5797. El 13 de marzo de 2023, él compró el bien a la compañía Rentcarriage S.A.S, por un monto de 9.150 dólares. En los documentos que remitó consta el Certificado Único Vehicular, en donde se detalla que el dueño del Toyota desde el 28 de noviembre de 2022 y hasta la fecha de la venta a Frías era la persona cuya cédula aparece en una conversación entre Xavier Jordán y Leandro Norero, en el caso Metástasis.

Diligencia. Este lunes está previsto que se reinstale la audiencia de cambio de medidas cautelares. En este caso están procesadas 52 personas.

