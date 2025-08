Schubertiada: la tarde en que Guayaquil viajó al corazón de la música de Schubert

La Schubertiada 2025, organizada por Roche School of the Arts en Guayaquil, fue mucho más que un concierto: se convirtió en una experiencia íntima que revivió el espíritu romántico de Franz Schubert. Con interpretaciones que unieron técnica y sensibilidad, bailes con castañuelas, voces líricas y un ambiente inspirado en las reuniones musicales de 1821, el evento celebró la belleza, la armonía y la esperanza que transmite la música clásica. Un homenaje que demostró que el arte, compartido con honestidad, puede conmover y unir a las personas más allá del tiempo.

La tarde de este domingo 3 de agosto, en el Parque Empresarial Colón, se vivió una experiencia que no se mide en aplausos ni en duración, sino en intensidad emocional. La Schubertiada 2025 fue mucho más que un concierto: se convirtió en una celebración íntima del espíritu romántico, un reencuentro con la belleza, la armonía y la esperanza que emanan de la música de Franz Schubert.

EXPRESO estuvo 'En primera fila'. Desde el primer acorde del Ave María hasta la última nota declamada, el evento se percibió como una cápsula de tiempo en la que el compositor vienés parecía regresar, rodeado de amigos, tal como en aquellas reuniones musicales que organizaba en 1821. En esta ocasión, el escenario fue Guayaquil y en pleno 2025.

El legado de Schubert, revivido por Olga Chernyshova

Olga cautivó al público con su interpretación, combinando técnica impecable y sensibilidad en una pieza de cámara que rindió tributo al legado de Schubert. CRISTHIAN VINUEZA

Olga Chernyshova, directora de Roche School of the Arts y una de las intérpretes principales, explicó el origen de esta iniciativa: “La Schubertiada nació como una reunión entre amigos donde Schubert compartía su música. Muchas de sus obras no fueron publicadas en vida, y este formato busca revivir ese espíritu íntimo y auténtico”.

Aunque este fue su primer año participando en el evento en Guayaquil, Chernyshova ya había trabajado con el mismo equipo en homenajes a otros compositores como Mozart. En esta ocasión, eligieron a Schubert no por una fecha específica, sino por el deseo de rendir tributo a su sensibilidad musical. Según destacó, la música del compositor transmite penas y alegrías, pero siempre deja una sensación de esperanza, una emoción pura que, en sus palabras, conecta profundamente con el público.

Castañuelas vienesas, danzas y voces que conmueven

Scarlett Pazmiño interpretó una danza clásica vienesa con traje típico y castañuelas, evocando el alma festiva y melancólica de la música de Schubert en la Schubertiada 2025. CRISTHIAN VINUEZA

Uno de los momentos más singulares del evento fue la interpretación de Scarlett Pazmiño, quien bailó una pieza clásica vienesa ataviada con traje típico, evocando el lugar de origen de Schubert. Su presentación incluyó el uso de castañuelas, un recurso que añadió una textura sonora y un matiz simbólico al homenaje.

Rubí Barragán, una de las cantantes del evento, expresó que interpretar música clásica en la actualidad es “un acto de resistencia y resiliencia”. A su criterio, estos conciertos son una forma de mostrar al mundo lo que realmente llena el corazón. Señaló que su objetivo es que el público descubra esta música maravillosa, que existe por sí sola y transmite la armonía de otros tiempos.

Barragán forma parte de un equipo que, desde hace más de seis años, organiza eventos dedicados a compositores clásicos. Su voz, cálida y potente, se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la tarde.

Rubí elevó la emoción de la velada con su voz lírica y presencia escénica, interpretando obras de Schubert. CRISTHIAN VINUEZA

Una escuela que forma con arte y propósito

José Rosales, CEO y representante legal de Roche School of the Arts, explicó el trasfondo institucional del evento. Señaló que la academia, formada por dos familias, busca abrir sus puertas al público para enseñar música, danza, guitarra, violín y otras disciplinas artísticas “que elevan el alma”.

En cuanto a la Schubertiada, Rosales indicó que el nombre y el formato se inspiran directamente en las reuniones que Schubert organizó en 1821. Añadió que este homenaje coincide con un aniversario de aquella primera cita musical y que su propósito es acercar a los jóvenes a esta música, invitándolos a seguir el ejemplo de armonía que transmiten sus intérpretes.

Concierto con una ovación compartida, reflejo del talento colectivo y la pasión que marcaron esta jornada de música clásica en Guayaquil. CRISTHIAN VINUEZA

Entre los asistentes, la pianista y escritora Sonia Manzano Vela describió el evento como “sublime, el grado más alto de la belleza”. Comentó que su experiencia tuvo un matiz especial, ya que una de las intérpretes era su sobrina. Expresó que los cantantes le conmovieron el alma y manifestó su deseo de que estos eventos se repitan con mayor frecuencia, pues considera que ayudan a que más personas se acerquen a la música y desarrollen una mayor sensibilidad humana.

Víctor Coronel, amigo de la familia organizadora, también compartió su emoción al asistir al evento. Comentó que se sintió muy feliz de escuchar este tipo de música y que su momento más emotivo fue la interpretación de la Missa de Schubert. Añadió que "este tipo de música no muere, perdura en el tiempo”.

La Schubertiada 2025 fue un recordatorio de que la belleza no necesita grandes escenarios ni presupuestos desbordantes. Basta con reunir a personas que creen en ella, la interpretan con honestidad y la comparten, como lo hacía Schubert: entre amigos, con emoción y sin pretensiones.

En tiempos dominados por lo efímero, este evento se convirtió en una pausa necesaria, una invitación a volver a lo esencial, a lo sublime. Al finalizar la jornada, y con el eco del Ave María aún flotando en el aire, muchos asistentes coincidieron en que quizá esa es la verdadera misión del arte: hacer sentir que, por un momento, todo tiene sentido.

