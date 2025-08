Expertos en belleza en Ecuador cuestionan a Osmel Sousa

Cuentan las malas lenguas que el zar de la belleza, el cubano Osmel Sousa (78), está escondido tras las polémicas declaraciones que soltó en el pódcast Entre Pelos. El exdirector de la Organización Miss Venezuela insinuó que la corona de Miss Universo 2013 fue “regalada” por un empresario ruso y que la ecuatoriana Constanza Báez debió ser la ganadora legítima y no la venezolana Gabriela Isler quien, según él, habría sido coronada no por méritos ni votos del jurado, sino por intereses.

Como era de esperarse, Constanza Báez, Miss Ecuador 2013, no se quedó callada. Desde sus historias de Instagram, pidió que no se desmerezca el trabajo de ninguna candidata y llamó a la calma a los fanáticos, tratando de calmar el avispero.

Entre Osmel y Gabriela nunca hubo química ni simpatía. Él mismo llegó a decir que Isler “no tiene ni un pelo de bonita” y que solo ganó gracias a su ayuda… ayuda que, por cierto, incluye haberle pasado las preguntas del jurado final. Y eso no es todo. También se comentó que el zar intentó persuadirla de someterse al bisturí y que, al negarse, Gabriela se ganó su odio. El cuento no termina ahí: ya con Sousa fuera de la Organización Miss Venezuela, él la señaló como malagradecida y de haberlo traicionado.

En los años 70, cuando Gustavo Cisneros tomó las riendas del concurso, fue él quien designó a Osmel como el director de ese certamen.

Dos expertos en belleza ecuatorianos y uno venezolano opinan sobre este culebrón.

"No era necesario hablar del tema"

El productor de moda y belleza, el venezolano Edisson Guerrero dice que “Miss Universo en Rusia se llevó a cabo en 2013, ya han pasado muchos años, creo que no era necesario hablar de ese tema. No tendrá ninguna repercusión, solo el morbo de la gente comentando. Lo hecho, hecho está, tampoco considero oportuno empañar el triunfo de aquel entonces de Venezuela (Gabriela Isler, Miss Universo) y España (primera finalista), son mujeres hermosas que siguieron sus vidas como Constanza y son felices, se mantienen bellas y exitosas. Constanza hizo un gran papel y también pudo haber ganado, quedó en segundo lugar y fue un gran triunfo para Ecuador porque solamente se ha clasificado cuatro veces en 74 años. Entonces más que la corona es el nombre y el trabajo que hizo. Osmel es una persona mayor con una trayectoria de primera y un reconocimiento. mundial, no creo necesite más fama. Respeto su opinión, pero no la comparto”.

"Habla desde el resentimiento"

Para el asesor de imagen de Miss Ecuador Marco Tapia, quien compartió con Constanza Báez durante su reinado como Miss Ecuador, “Osmel Sousa habló desde el resentimiento. Si tenía algo que decir, considero que esperó demasiado tiempo para hablar algo que no le encuentro sentido en exponerlo de esa manera. No tiene caso hablar sin pruebas, solo porque siente rencor hacia Gabriela Isler. Lastimó a una gran mujer, una dama con clase que nunca ha estado envuelta en escándalos y que siempre se ha dado su puesto como una gran dama; y a un país que le abrió las puertas como es Venezuela. Además es una revancha de poder y odio, ya que Gabriela fue directora del Miss Universo Venezuela y eso a él no le gustó porque quería que el certamen Miss Venezuela se hundiera. Estos comentarios dañan igualmente la imagen del concurso Miss Universo en el que Osmel Sousa trabaja”.

"Siempre ha lanzado indirectas"

El coach de misses, José Hidalgo, asegura que “Osmel desató una polémica que después de doce años no tiene sentido. Antes no lo dijo”. Y agrega: “Desde que renunció al Miss Venezuela y su reemplazo fue Gabriela Isler, siempre ha lanzado indirectas hacia ella. Con o sin polémica, para los ecuatorianos, Constanza es nuestra reina universal 2013, y debemos estar orgullosos de que ella haya llegado al top 3”.

