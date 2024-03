Los chats de Norero y Jordán revelaron un millonario lote en Samborondón

Era el 19 de julio de 2022. La preocupación se apoderaba del narcotraficante Leandro Norero y su socio, el prófugo Xavier Jordán. Mientras la Fiscalía investigaba, una idea se posaba en sus cabezas: ¿Cómo garantizar el goce de sus ganancias irregulares?

Las pesquisas de la fiscal Lidia Sarabia, hoy convertida en testigo protegido, habían llegado hasta una propiedad que los vinculaba: un terreno de 3.343,7 metros cuadrados, ubicado en el solar N° 4 de la urbanización La Ribera de Batán y cuyo precio en diciembre de 2021 era de 1,3 millones de dólares.

En palabras de Jordán, el problema era que “la misma dueña de la casa del Batán es la dueña del terreno de masshi”.

Error de texto predictivo. No hablan de Rafael Correa. Se trata de una conversación en clave, en la que mencionan al empresario José Rafael Massuh Isaías y Lisseth Carolina Ennisch Paredes, quien era la dueña de la casa en donde fue arrestado el narcotraficante, el 25 de marzo de 2022. La propiedad la ejercía a través de la compañía panameña Lionff Realty Inc, en donde la esposa de Norero, Lina Paola Romera, era presidenta.

En el lote 4 de La Ribera de Batán, el entramado era parecido: uso de compañías para ocultar a los beneficiarios finales.

Aquel 19 de julio de 2022, Jordán, prófugo por la trama de corrupción en los hospitales del IESS, urdió un plan que quedó registrado en los chats, que hoy conforman el caso Metástasis.

La idea, explicó, era contactar a Massuh Isaías y a la “man del cheque... Para que se pongan de acuerdo y hagan un convenio entre ella, que no tenga relación conmigo” (sic). Incluso, dijo que a la mujer la enviarían de viaje y harían coincidir las fechas para impedir su versión.

Aún sin su declaración, los detalles de la venta constan en el Registro de la Propiedad de Samborondón. El 29 de diciembre de 2021, Massuh Isaías recibió un cheque por 1,3 millones de dólares de una cuenta de Paco Alcóser, pero quien le entregó en su mano fue Ennisch Paredes. La mujer tenía un perfil económico inconsistente. Entre 2015 y 2021 no registraba ingresos declarados al Servicio de Rentas Internas, sin embargo, en el sistema bancario tuvo ingresos por 52.330 dólares.

Compraventa del lote 4 en La Ribera de Batán Expediente fiscal

Sin levantar las alertas de las autoridades de control compró el lote en la lujosa urbanización de Samborondón.

Para que el entramado no quede al descubierto, aquel 19 de julio Jordán le escribió a Norero que ya se había contactado con Massuh para que no revele información en la versión que le había solicitado la Fiscalía.

Él declaró el 26 de julio de 2022. Dijo que su empresa Farctus S.A. vendió el terreno, que recibió el pago en cheque, que no recordaba el titular de la cuenta y que no había conocido a Leandro Norero ni había escuchado de Lionff Realty Inc, Heraclio León Ruiz y Dabolep.

La razón por la que la Fiscalía le interrogó sobre estos dos últimos nombres fue porque Heraclio León Ruiz cometió un pequeño error que los dejó al descubierto. En el acta de la junta de accionistas de Dabolep, del 5 de marzo de 2022, Heraclio León Ruiz incluyó a la empresa Exsefi, de Massuh, como uno de los propietarios que autorizaba la venta de la casa de las manos de Jordán a las de Norero. Ninguna relación societaria habría entre Dabolep y Exsefi, sino fuera por los chats.

EXPRESO contactó a Massuh Isaías a través de cinco correos electrónicos, pero hasta el cierre de esta edición no respondió. Sobre Paco Alcóser no fue posible localizarlo.

Alcóser fue la persona que puso los fondos para la compra del terreno. A su vez, su nombre también aparece relacionado como intermediario entre Jordán y Norero. Según la investigación de la Policía, 2020, la empresa Dymarla, propiedad del hoy prófugo, le vendió un Toyota Land Cruiser blindado y en 2021, Alcóser lo revendió a la esposa de Norero.

Pese a las maquinaciones, el uso de presta nombres, empresarios y abogados, en julio de 2022 Jordán y Norero estaban en apuros por los cabos que habían dejado sueltos.

Monto. 1,3 millones de dólares fue el precio que en 2021 pagó Norero por un terreno en Samborondón.

