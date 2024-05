Daniel Frías: “Compré el auto a un patio comercial”

Fue una entrevista aparatosa, con un candidato a dirigir la Defensoría Pública que tenía como objetivo usar la grabación en redes sociales y sostener su verdad.

Usted dice que ha comprado el auto de la red de Norero y Jordán a un patio vehicular. Hasta puede decir que lo ha comprado en la luna, pero los documentos dicen que lo compró a Rentcarriage, del señor Salinas Lindao.

Cuando compra un vehículo nuevo sale una factura a nombre de la casa comercial. Cuando compra en un patio, el patio recibe los carros a consignación de terceras personas. ¿Por qué compré un carro a un patio? Porque yo no compro a personas ambulantes en la calle. Este patio tiene a su haber más de 20 años en el mercado. Uso a ellos para no tener la informalidad de que compro a un desconocido.

¿A quién compró usted: a Rentcarriage, de Salinas Lindao, o a Kleber Zúñiga (el elegido para ocultar la verdadera propiedad de la red de Leandro Norero)?

No conozco al señor (Kleber) Zúñiga. Le compré al patio comercial y el patio comercial me vende un carro depurado a nombre de cualquier tercero que no tengo por qué conocerlo. El carro tiene 11 años. Se imagina yo poniéndome a averiguar 11 años atrás a quién perteneció.

Entonces usted no conoce a la persona que le vendió, es decir al dueño del vehículo

Eso es una falsedad. Eso usted lo dice.

¿Cuál es la verdad?

El patio comercial me vende el carro depurado a nombre de cualquier tercero que no tengo por qué conocer. Daniel Frías Toral Aspirante a Defensor Público

La he dicho tres veces, lo he comprado a un patio comercial, que es ASAC, de Armando Suárez.

Pero eso no está en los documentos. Usted envió 22 páginas de un pdf y no hay ningún rastro del patio. No hay una factura.

Yo le envié, tengo en su correo que le envié.

Los documentos dicen que le compró a Rentcarriage.

Daniel Frías compró a la compañía Rentcarriage.

Rentcarriage no es un patio.

Rentcarriage es una compañía que está asociada a mi empresa, utilizada para renta de vehículos, es con la que se compró el vehículo.

¿Entonces usted se compra a sí mismo? ¿Por qué no presenta los documentos de la compra entre Kleber Zúñiga y su compañía?

¿Puede asegurar que yo tengo relación con Zúñiga?

Le he pedido información sobre la compra entre usted y el señor Zúñiga...

Yo le dije el nombre de la compañía (a la) que compré...

Daniel Frías Toral, de 48 años, es un jurista guayaquileño con experiencia en el derecho internacional, comercial, societario. Ha sido director de la Judicatura en Los Ríos.

