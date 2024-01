Daniel Noboa le pegó a Rafael Correa donde más le duele

Daniel Noboa demostró que sus mejores momentos discursivos le pueden brotar cuando recurre al humor. Desde que se lo conoce en la vida pública, es decir desde que fue asambleísta por Santa Elena, luego candidato y ahora presidente de la República, Noboa se ha comportado como un personaje austero en el uso de la palabra y muy poco cálido. Seco e insípido, en otras palabras. Un chiste en medio de una entrevista formal o de una intervención pública era inimaginable entre sus recursos oratorios. Pero lo de hoy, 30 de enero del 2024, fue un giro inesperado.

La inspiración del presidente se produjo luego de una pregunta de Lenin Artieda de Ecuavisa sobre un comentario negativo que, sobre él, había hecho el prófugo Rafael Correa. En la respuesta, Noboa no recurrió a la clásica retórica que los políticos ecuatorianos, sino que utilizó un viejo chiste que se hace en redes para ridiculizar a Correa por su pésimo inglés. En realidad, el “because he is nice, because he is handsome, is something incredible” es una frase que soltó hace ya muchos años Correa en una entrevista que le hicieron en inglés.

La frase produjo tanta gracia por el pésimo acento que usó que se hizo viral y que hasta ahora se usa como chiste en redes. La forma en que contestó Noboa no era calculada ni ensayada: brotó como algo espontáneo y por eso en pocos minutos inundó las redes sociales rodeada de mensajes de aprobación y simpatía. La respuesta que le dio Noboa era a una declaración de Correa donde le dijo: “soy académico y nunca he dicho que usted es inteligente y temo que tampoco lo podré decir. Quedó claro en el segundo debate”. Una declaración que, a diferencia de la que usó Noboa, exudaba fatuidad y pretensión.

La declaración de Noboa recurriendo a la famosa frase en inglés de Correa es seguramente la más feliz e inteligente declaración suya sobre el prófugo. Con esa declaración, perdió importancia incluso que en el pasado no haya sido más duro y contundente con uno de los políticos más polarizadores y antipáticos del país. Un gesto como el de haber lanzado lo de “because is nice…” fue percibida por la opinión y los usuarios en redes como un puyazo mucho más doloroso e inteligente porque se sabe que a Correa no le gusta que se burlen de él. El otro posible motivo por el que la frase haya tenido tanto éxito es la seriedad y frialdad con la que lo dijo.

Correa no pudo aguantarse las ganas de contestarle. “Es evidente que usted debe hablar inglés mejor que yo, si usted es gringo y yo un vulgar guayaquileño. Lo que sí le hace falta es mejorar baste el español. En fin. #ParaTontoNoSeEstudia”, le escribió, pero con un detalle: tuvo que poner tres emojis como para que la gente se diera cuenta que era un chiste, porque no tenía gracia alguna. Lo de Noboa, en todo caso, fue un gesto que va a ayudar a aligerar su imagen y eso le hace bien.

