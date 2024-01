Noboa contradice a la canciller sobre Venezuela: "Fue sacado de contexto"

Posturas contrapuestas. La posición sobre el reconocimiento o no del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela genera contradicciones dentro del Gobierno de Ecuador. En una entrevista con NTN 24, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, fue muy clara en decir que "Ecuador no reconoce al Gobierno de Maduro". Ahora el presidente Daniel Noboa contradice esta postura argumentando que fue "sacada de contexto".

"No es que no reconocemos (al Gobierno de Maduro). No estamos de acuerdo que no haya elecciones libres en Venezuela. No es que no reconocemos al Gobierno de Maduro. No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones, ya que no han sido elecciones libres".

El Gobierno ecuatoriano ha manifestado, al igual que otras naciones y organismos internacionales, el rechazo a la inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado, por el ala opositora venezolana, a las elecciones presidenciales.

Sobre el retorno de presos colombianos de Ecuador hacia su país de origen, Noboa insistió en que el plan es dejarlos en la frontera del lado colombiano y que sea el Gobierno de Gustavo Petro quien se haga cargo de ellos. "Eso es problema de Colombia. Esa gente no podrá volver a entrar a Ecuador. Y tiene prohibición de entrar a Ecuador para siempre. En total de Colombia son casi 1.500 (presos)", puntualizó el primer mandatario.

Sobre los roces con Rusia a propósito de la entrega en calidad de chatarra de material bélico ruso a Estados Unidos, dijo que se procederá de la misma manera pese al reclamo ruso que alega que no es chatarra si no material bélico. "Se va a proceder de todas maneras. Ellos alegan que es material bélico. Nosotros hemos comprobado que es chatarra. No vamos a cortar relaciones con Rusia. Su postura no es una adecuada".

Una vez terminado el estado de excepción, el presidente Noboa espera que las Fuerzas Armadas sigan trabajando con el Servicio de Atención a Privados de Libertad en el resguardo de las cárceles en calidad de colaboración. Al ser consultado sobre la labor para capturar a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, dijo: "Estamos bastante cerca. Por eso vemos ataques y amenazas. Lo mismo con Colón Pico y su familia".

