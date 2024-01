Noboa insta a ciudadanos a pedir a los asambleístas votar a favor de la Ley del IVA

El presidente Daniel Noboa augura que sus aliados del correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) cambien de opinión y apoyen el proyecto de Ley de incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para tapar el hueco fiscal y la financiar la guerra contra el terrorismo.

En entrevista con Ecuavisa, el primer mandatario dijo que espera un ejercicio de reflexión de todas las bancadas, de manera especial de la Revolución Ciudadana (RC), en cuyo régimen se incrementó el IVA para financiar la reconstrucción por el terremoto del 2016.

"Es casi calcada nuestra reforma a la de ellos (del correísmo) en el 2016. Marcela Aguiñaga, Pabel Muñoz, Paola Pabón, Leonardo Orlando lo apoyaron. Me dicen ahora que soy bruto. No sé entonces por qué (los ciudadanos) votaron por mí. 'Because He is nice... because He is handsome... is something incredible'", dijo el presidente en clara respuesta al exmandatario Rafael Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana, quien fustigó contra Noboa.

Presidente Noboa:

Uno de mis mayores defectos políticos es la coherencia. Si cree que nuestro apoyo por la crisis del país es un cheque en blanco, está equivocado. Sería deshonesto con nuestros electores, así como también sería mediocre no reconocer aciertos. Por lo tanto:

La propuesta presidencial es de incrementar en dos puntos el IVA de manera temporal y un punto de manera permanente. Dijo estar de acuerdo con incluir un impuesto a las utilidades de la banca e incrementar el Impuesto a la Salida de Divisas siempre que se permita bajarlo cuando la situación fiscal se arregle.

"La Presidencia, lo que busca es respaldar a las Fuerzas Armadas y Policía sin afectar al pueblo a los que más necesitan. Estoy seguro que después de su reflexión y que hablen con las figuras más maduras de la Revolución Ciudadana podrán reflexionar. Y el Partido Social Cristiano, su figura más relevante, León Febres Cordero, buscó también aumentar el IVA", recordó.

Me tendrán que explicar muy despacito. No entiendo como alguien (refiriéndose al PSC) se puede oponer a la Ley de extinción de dominio, una herramienta para que el Gobierno luche contra terroristas, es raro. En este momento se ve un pacto entre dos bancadas Daniel Noboa

Ante el escenario de que el proyecto de ley sea rechazada o entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, Noboa dijo que son mecanismos legales pero harán lo necesario para convencer a los grupos políticos. De hecho, hizo un llamado a los ciudadanos a que insten a sus legisladores provinciales y nacionales a votar a favor de la propuesta presidencial.

