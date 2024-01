El segundo debate de la Ley del IVA medirá a las bancadas

En la Asamblea Nacional aún no hay consensos entre las distintas bancadas legislativas sobre el Proyecto de Ley Orgánica para enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, calificado por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica.

El correísmo ratifica su rechazo al incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que plantea el informe de mayoría y otras bancadas dicen tener más apertura, pero ponen condiciones.

(Lea también: Ley de Conflicto Interno: Además de la banca, apuntan hacia la minería)

Una de las propuestas del informe de mayoría, que se aprobó por la Comisión de Desarrollo Económico y después se debatió en el Pleno del Legislativo el 27 de enero del 2024, es el incremento de la tarifa del IVA del 12 al 15 % durante lo que resta del 2024, el 2025, el 2026 y, luego de ese tiempo, el IVA se mantenga en el 13 %. Con eso se estima que el impacto anual de recaudación sea de 1.300 millones de dólares.

Las posiciones a favor y en contra de esa propuesta quedaron marcadas durante el primer debate, el Partido Social Cristiano (PSC) y la Revolución Ciudadana (RC) discreparon y hasta la fecha no ha variado sustancialmente.

De acuerdo al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en la Comisión de Desarrollo el informe para segundo debate debe aprobarse hasta el jueves, 1 de febrero. En cambio, el tratamiento en el Pleno está previsto para la próxima semana, cuando se tendrá que aprobar, modificar o negar el proyecto de ley. Aún no existe una fecha definida.

La Asamblea tratará 10 temas esta semana, como las reformas a seguridad social Leer más

Nathaly Farinango, asambleísta oficialista (ADN), consideró que el aumento del IVA se debe seguir analizando, pero no quitarlo del proyecto.

Jorge Peñafiel, legislador de Construye, fue más tajante. A su criterio, el Gobierno debe transparentar las cuentas. “Eso es un tema de preocupación porque todavía se está diciendo que es solo para financiar la guerra y es algo que no es cierto. El tema del IVA también pretende estabilizar la economía”, sostuvo.

El legislador pidió al Ejecutivo un programa económico, pues dentro de ese contexto el presidente Daniel Noboa podría asegurar aliados en la Asamblea, pero no ocurre y se refleja en que dos bancadas presentaron un informe de minoría con otras alternativas que reemplacen el incremento del IVA, respectivamente, explicó. Bajo esas condiciones, habrá certezas sobre la votación acerca del proyecto y Construye dará su apoyo para aprobar el proyecto, dijo.

(Le puede interesar: Se plantea tres grupos para cobrar impuesto a los bancos)

Esther Cuesta, de la Revolución Ciudadana, indicó que su bancada está en contra de alzar el IVA porque significaría quitarle el dinero a quienes menos tienen, por lo que esa medida impositiva se debería aplicar “a los grandes patrimonios” y subir el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

Pero, ¿qué caminos hay para el proyecto en la Asamblea? Cuesta espera que se cuenten con los 70 votos necesarios para aprobar el informe de minoría que presentó su bancada. Esto sería posible si durante el segundo debate se da paso a un cambio en el orden del día y se aprueba tratar dicho informe.

Alfredo Espinosa, analista político, cree que no alcanzarían los votos para esa estrategia debido al ambiente político en la Asamblea, “no hay una mayoría clara, el correísmo necesita más voluntades”. Apuntó que es más probable que se debata el informe de mayoría.

Otra opción es que al no existir un consenso, el proyecto entre en vigencia por el Ministerio de la ley. Es decir, sin modificaciones de los asambleístas y con alza del 15 % del IVA. La LOFL señala que cuando en el plazo de 30 días, la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto, el Presidenta lo promulgará como decreto ley. Los asambleístas no se hacen responsables del incremento del IVA y no generan enemistad con el Gobierno, según el analista.

El analista político José Luis Fuentes sospecha que la intención de Noboa es que el proyecto entre por el Ministerio de la ley. “El Presidente ha planteado esta medida porque piensa que no va a afectar su carrera a la reelección presidencial”, porque hay un contexto de inseguridad, evaluó.

Para Diego Olmedo, analista económico, el financiamiento para el conflicto interno puede encontrar otras vías de recaudación, pero tomaría más tiempo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!